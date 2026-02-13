Asesinada por estrangulamiento Blanca Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano de Jalisco

Las autoridades investigan el crimen de Blanca Esthela Álvarez como un posible feminicidio. Es el segundo caso de violencia contra funcionarios de la formación naranja en las últimas semanas

La Fiscalía de Jalisco ha informado este viernes del asesinato por estrangulamiento de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano de la Manzanilla de La Paz, al sur de Guadalajara, Jalisco. El Ministerio Público estatal ha explicado en un comunicado que, debido a la causa de la muerte, ha comenzado a investigar el caso bajo los protocolos de feminicidio. Es el segundo caso de violencia contra miembros de la formación de naranja en las últimas semanas.

El cuerpo de Álvarez fue hallado cerca de la medianoche en el interior de su camioneta, ubicada “en una brecha del municipio”. “Las primeras investigaciones permitieron señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños”, ha añadido la dependencia en su escrito. Los forenses también encontraron lesiones en los brazos “producidas por lo que pudieron ser agujas”.

