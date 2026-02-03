Pinceladas para encontrar a una hermana desaparecida

Los penetrantes ojos cafés de una mujer miran a un espectador que se estremece ante un rostro impávido del que brotan unas lágrimas. De su largo cabello negro y su piel morena salen flores de distintos colores que se ven resaltadas por un intenso color naranja que se esconde dentro de la joven, como la lava de un volcán a punto de hacer erupción. Detrás de ella, las figuras de hombres y mujeres con detalles blancos que evocan unas sombras iluminan un fondo negro. Un resplandor naranja también irradia de su interior mientras rodea el retrato de la mujer cuyo paradero se desconoce. Ella se llama Fanny Martínez Zúñiga y desapareció el 22 de abril de 2025. Acompañada de unas siluetas que encarnan la huella de las más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas en México, la obra representa una de las heridas más grandes del país.

“Es como entrar en un espacio como un limbo. La persona que está ahí simula a mi hermana, que podría ser cualquier otra mujer, [y] todas las personas que están alrededor son personas sin rostro porque muchas veces vemos fichas de búsqueda, pero como no las conocemos, no vas a recordar su rostro. Yo les llamo [a estas figuras] ‘quiénes’”, explica Duek Glez, el artífice de esta creación y hermano de Fanny. “Todos en su pecho traen una luz que es como la luz de la esperanza. [...] Cuando la gente venga a ver la exposición, se van a poner los [lentes] Meta y yo les voy a dar una identidad a cada uno de ellos. Van a tener la cara de un desaparecido con su ficha de búsqueda”, agrega Duek. El objetivo es crear conciencia sobre la tragedia de las desapariciones en México para evidenciar la tragedia que está ahí, pero muchas personas ignoran. “Hasta que no te pasa, no entiendes la magnitud del problema”, comenta.

Duek Glez (Ciudad de México, 31 años), como se hace llamar, es un artista urbano que comenzó haciendo grafiti a los 10 años. Cuenta que creó su pseudónimo desde muy pequeño, cuando salía a pintar en las noches, para que su madre no se enterara. “Yo no podía tener un acercamiento a ir a clases de arte porque apenas y podía ir a estudiar. Muchas personas lo ven como vandalismo, pero era a veces juntarte con los amigos en un lugar y con las libretas estar dibujando”, asegura. El también tatuador, que estudió Arquitectura y Diseño Gráfico, afirma que fue gracias a un proyecto para pintar unos espacios en el Zócalo que pudo pagar sus estudios: “El arte fue el que me ayudó a acabar mi carrera”.

Duek González en Ciudad de México. Nayeli Cruz

A lo largo de la entrevista, Duek deja claro que el arte ha sido un salvavidas para él. “Me ha ayudado a estudiar, a sobrevivir y ahora es también un psicólogo que me ayuda a sacar un dolor que tengo adentro”, confiesa. La desaparición de su hermana lo cambió todo. En su trabajo, aquella persona alegre y carismática que se encargaba de ayudarle con su agenda y de mantener el espacio de trabajo ordenado, se esfumó de un día a otro. En su casa, la tristeza muchas veces embarga a su familia, pero defiende que no se pueden dejar vencer: “Llega un punto donde, o te tiras, o te levantas con más fuerza. [...] Tenemos que estar con el dolor, pero utilizarlo como coraje”.

Como miles de madres buscadoras atravesadas por la tragedia, la suya es el ejemplo de esa fortaleza ante el sufrimiento, que lo ha convertido en el impulso para buscar a su hija todos los días. Una valentía que ha dejado plasmada en un mural en Tláhuac en el que se observa la mano de su madre sostener un rosario con la cara de Fanny. “Mi mamá ha subido al cerro, ha tenido accidentes, ha ido a lugares muy peligrosos donde creemos que tienen a mi hermana. No le importa. Mi mamá es una guerrera completamente y le quise hacer ese homenaje”, sostiene.

Fanny, la protagonista de su última obra, que inaugurará este 6 de febrero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte de la exposición Emergencia: Arte desde los márgenes, fue también la razón por la que comenzó a involucrarse en el activismo, incluso antes de su desaparición. “Ella siempre decía ‘oye, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Está pasando tal y así’, y ya lo planteaba y lo resolvíamos. Ya traíamos un interés de lucha social, pero no sé, la vida es bastante cruel. Estábamos luchando contra algo y ese mismo algo nos ataca“, narra.

Con Fanny a su lado, Duek y ella pintaron un mural sobre el movimiento feminista en el metro Ermita, al sur de Ciudad de México. Impulsado por el activismo que su hermana mayor le inculcó, el joven artista realizó también un mural en el que honraba a la abuelita que salvó a su nieta tras la explosión de la pipa de Iztapalapa. A casi un año de su desaparición, Duek mantiene la esperanza de volver a ver a Fanny a través del arte. “Es más mi desesperación por no encontrarla que el miedo a mi persona”, asegura mientras relata cómo su activismo lo ha puesto en peligro al grado de haber sufrido un intento de secuestro. “No nos van a silenciar”, dice con seguridad.

La impotencia ante la pasividad de las autoridades fue lo que lo llevó a pintar el año pasado un mural en el que denunciaba la desaparición de Fanny y que rápidamente se volvió viral. Denuncia que esa presión contribuyó a que el Gobierno se movilizara para buscar a su hermana, pero que eso cambió al poco tiempo. “[Las autoridades] funcionan cuando la noticia está arriba [en las redes]. Cuando la noticia está más viral, es cuando ponen atención”, se queja. Duek espera que esta nueva obra que le dedica a Fanny, y a las más de 130.000 personas que este país ha desaparecido desde 1952, visibilice la pesadilla que miles de familias viven todos los días. “Mi intención es dejar algo bonito para que la gente venga a ver arte y, dentro de esa parte, pueda despertar la otra noción de que existe un problema”, finaliza.