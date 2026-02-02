México impone una multa de cinco millones de pesos a Ticketmaster por los costos de boletos de BTS

La presión de los fans del grupo surcoreano ha surtido efecto, con casi 5.000 reclamaciones, y el Gobierno de Sheinbaum ha dado de plazo hasta el 10 de febrero a la boletera para presentar sus descargos

El reclamo de los fans mexicanos de BTS por los altos costos de los boletos ha dado resultados. La Procuraduría del Consumidor del Gobierno de Claudia Sheinbaum, encabezada por Iván Escalante, ha sancionado con más de cinco millones de pesos a la boletera Ticketmaster tras la oleada de reclamos y millones de correos electrónicos del ARMY mexicano, como se conoce a la comunidad global de millones de fans de BTS, y famosa por su alto nivel de organización y movilización. La empresa tendrá un plazo de 10 días desde su notificación el 28 de enero para ofrecer pruebas y pronunciarse, ha detallado Escalante. De lo contrario, el 12 de febrero se hará efectiva la multa.

La sanción llega casi dos semanas después de que se anunciara el requerimiento formal a la boletera y la empresa detrás, Ocesa, para que emitiera una aclaración sobre los precios, el mapa de asientos y la proporción de boletos en cada etapa: preventa para el club de fans, preventa bancaria y venta general. La decisión responde a las más de 4.700 solicitudes recibidas por la institución durante el proceso.

La Profeco también ha puesto en la mira a algunas plataformas de reventa. En la lista se encuentran Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. La dependencia encargada de vigilar las malas prácticas en la venta de productos y servicios les ha enviado un exhorto. “Deben ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra los consumidores”, ha dicho el titular de la procuraduría. Las empresas revendedoras de boletos de BTS y otros artistas de talla internacional en todo el mundo deberán acatar el llamado o serán sujetas a sanciones. “De no haber respuesta, se iniciarán sanciones legales y administrativas”, por infracciones a la ley.