México
T-MEC

Sheinbaum respalda el futuro del T-MEC ante los desprecios de Trump: “Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses”

La presidenta asegura que la relación comercial con Estados Unidos continuará a pesar de que el presidente republicano calificó el acuerdo de “irrelevante”

Micaela Varela
México -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido este miércoles en defensa del tratado comercial del T-MEC con Estados Unidos tras las incendiarias declaraciones de Donald Trump, quien calificó el acuerdo como irrelevante. “Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más”, ha enfatizado la mandataria en su rueda de prensa matutina en un intento de infundir calma sobre el futuro de los acuerdos comerciales con su vecino del norte. “Recientemente compraron una empresa de transformadores en México por un monto muy significativo, lo que quiere decir que hay confianza en el país. Estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, ha añadido con tono tranquilizador.

Sheinbaum ha defendido la continuidad del tratado comercial que debe renovarse en julio justo después de que Trump sembrara la incertidumbre tras sus declaraciones este martes en Detroit. “No hay ninguna ventaja real”, dijo el presidente sobre la conveniencia de los acuerdos comerciales para su país, que son cruciales para la economía de México y Canadá. “Ni siquiera pienso en el T-MEC. Quiero que a Canadá y a México les vaya bien. El problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, respondió Trump a las preguntas de los periodistas sobre el futuro de la negociación del tratado.

Con todo, Sheinbaum ha rechazado hablar de un escenario en el que no exista el T-MEC. “Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas”, ha insistido varias veces a lo largo de su comparecencia. Para ejemplificar la dependencia de ambos países, la presidenta ha recurrido a un caso reciente ocurrido a final de año, cuando productores agrícolas cerraron un puente de Ciudad Juárez por una jornada en señal de protesta. “Hubo llamadas de Estados Unidos al Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores para que se abriera la frontera porque estaba afectando a la producción en su país en distintas áreas”, ha recordado sobre la importancia del tratado para ambas naciones.

Información de última hora en desarrollo...

Sobre la firma

Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
