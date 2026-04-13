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El viaje del Papa por África, en imágenes

León XIV clama por la paz y advierte de las tentaciones neocoloniales en sus primeros mensajes pronunciados desde Argelia, la primera parada de su visita al continente africano

El País
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