El viaje del Papa por África, en imágenes

10 fotosEl viaje del Papa por África, en imágenesLeón XIV clama por la paz y advierte de las tentaciones neocoloniales en sus primeros mensajes pronunciados desde Argelia, la primera parada de su visita al continente africanoEl País13 abr 2026 - 19:54CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLeón XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, este lunes. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. LUCA ZENNARO (EFE)El papa León XIV se quita el calzado durante su visita a la Gran Mezquita de Argel, este lunes.LUCA ZENNARO (EFE)El papa León XIV visita el Memorial de los Mártires, en El Madania (Argelia).Guglielmo Mangiapane (REUTERS)El papa León XIV visita a la Gran Mezquita de Argel, este lunes.Vatican Media/LaPresse (UFFICIO STAMPA)El papa León XIV es recibido por el rector Mohamed Mamoun Al Qasimi a su llegada a la Gran Mezquita de Argel, el primer día de su viaje apostólico de 11 días por África. Guglielmo Mangiapane (REUTERS)Personas congregadas para presenciar la llegada del papa León XIV al monumento de los Mártires Maqam Echahid, este lunes.Associated Press/LaPresse (APN)León XIV llega al monumento de los Mártires Maqam Echahid, en Argel, el primer día de un viaje apostólico de 11 días por África. Associate Press/ LaPresse Only Italy and SpainAssociated Press/LaPresse (APN)León XIV llega al monumento de los Mártires Maqam Echahid, en Argel, el primer día de un viaje apostólico de 11 días por África.Associated Press/LaPresse (APN)El papa León XIV llega al Palacio Presidencial de Argel, este lunes.LUCA ZENNARO (via REUTERS)El papa León XIV estrecha la mano del presidente de la República Argelina, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial de Argel, este lunes.LUCA ZENNARO (via REUTERS)