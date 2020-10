Se busca librero para trabajar en el paraíso

La última vez que el complejo turístico Soneva Fushi publicó una oferta de trabajo para su librería en Maldivas recibieron miles de candidaturas. Se presentaron directores de cine, jefes de informática y abogados, atraídos por la oportunidad de trabajar en un verdadero paraíso: un atolón de palmeras y arena blanca rodeado de un mar turquesa. Ahora, después de que la anterior encargada del establecimiento dejase el puesto en abril, ha quedado libre la plaza.

"Las Maldivas es una zona casi libre de covid y el complejo turístico que gestionamos cuenta con su propio centro médico y procedimientos de pruebas estrictos y rigurosos, así que es un lugar muy seguro", apunta Philip Blackwell, director general de la empresa Ultimate Library, responsable de la librería en el atolón, entrevistado por The Guardian.

Ofrecen un puesto desde finales de octubre hasta después de la Semana Santa de 2021 y buscan a alguien que tenga experiencia en la venta de libros. Los candidatos "tienen que adorar a la gente y vender libros, y tienen que entender de libros", precisa Blackwell. "También tienen que ser aventureros porque este trabajo no es para alguien que quiera pasarse ocho horas sentado en una librería, sino para alguien a quien le gusta salir fuera de ella, relacionarse con los huéspedes y ayudar a la gente en su viaje como lector. Porque leer por placer es un músculo que, como cualquier otro del cuerpo, no se suele usar hasta que la gente se va de vacaciones".

Además de la aptitud abierta, se pide un dominio escrito y hablado del inglés, escribir con un tono animado blogs y newsletters que cuenten la "apasionante vida" de un librero en una isla desierta y sepa organizar talleres y eventos. Fue el caso de un antiguo responsable de prensa de la Casa Blanca, que ocupó el puesto en 2018.

La anterior librera, la británica Chrissy Ryan, tuvo que dejar el puesto en abril, unas semanas antes de que acabase su contrato, a cuento de la pandemia. En su blog, Barefoot Bookseller ("Librera Descalza"), recuerda con emoción la época que ha pasado en Maldivas. "Una de las maravillas de vivir una aventura es que siempre viene acompañada de un aprendizaje. Y por eso, creo yo, nos gustan tanto las historias de aventureros. La mía en Maldivas no ha sido una excepción. (...) Vivir en un lugar tan remoto, sin acceso a las compras por Internet ni a las últimas tendencias pijas ni a las comodidades que una da por seguras me ha llevado a reconsiderar lo que más valoro y me ha enseñado que tu entorno humano es, de verdad, lo más importante".

No se ha revelado el sueldo que percibirá el próximo librero descalzo, pero esta frase quizá compense ese pequeño detalle: "Tendrán arena entre los dedos, en lugar de aguanieve en los pies, y la oportunidad de ponerse a prueba a sí mismos", señala el máximo responsable de la empresa.