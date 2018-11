Pugna entre seculares y religiosos por hacerse con la alcaldía de Jerusalén

La batalla por hacerse con la alcaldía de Jerusalén vive este martes una jornada decisiva en la que el ayuntamiento de la Ciudad Santa puede quedar en manos del candidato Moshe León —apoyado por los sionistas judíos— o en manos de Ofer Berkowitch, el candidato secular del partido Hitoreut -Despertar, en hebreo—. Ambos contendientes saben que el voto ultraortodoxo —cerca del 40% de la población jerosolimitana— será decisivo en esta segunda vuelta electoral y por eso han centrado en ellos sus esfuerzos por atraerlo. Berkowitch, con mensajes de unidad, en los que destaca la importancia de Jerusalén para todos; y León, con carteles electorales en los que se ve a judíos de diferentes grupos sociales rezando en el Muro de los Lamentos. “Estoy seguro de que estamos en camino. Estamos haciendo historia”, repetía Berkowitch en su cuenta de Twitter mientras animaba a los votantes a no quedarse en casa.

En esta ocasión —a diferencia de la primera vuelta que se celebró en un día declarado festivo y se pudo votar durante toda la jornada— es laborable y los colegios permanecen abiertos desde la una de la tarde hasta las diez. Desde las filas de Moshe León se ha acusado a su rival de empapelar los barrios ultrarreligiosos de Jerusalén, como Meah Shearim, con carteles falsos con su imagen tratando de enfrentar a la población haredí de la ciudad contra los seculares. “Esto es serio, no solo propaganda de mal gusto”, dijo León según la prensa hebrea que asegura que su abogado lo denunció ante la policía.

León logró el apoyo del actual alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, y por ende de Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, después de que el ministro Zeev Elkin —el candidato de este partido— quedase fuera de la carrera en la primera vuelta. Pero León no ha logrado aglutinar el voto ultraortodoxo. Tiene el apoyo de algunas facciones ultra religiosas —como el Shas, liderada por Arye Deri— , pero este lunes se daba de bruces con la realidad de que muchos otros haredíes no quieren como alcalde al candidato sionista.

Agudat Israel (Israel Unido), la facción jasídica de Judaísmo Unido, anunciaba que no apoya a ninguno de los candidatos y que por tanto no se unirá a sus hermanos de la rama lituana del partido en su apoyo a León. Lo que para unos es una invitación a los ultrarreligiosos a quedarse en casa este martes y no intervenir, es interpretado por otros como una manera sutil de los rabinos de Agudat Israel de permitir el voto al candidato secular. Parece difícil que León cuente con gran parte de los 26.000 jasídicos que lo respaldaron en la primera vuelta.

Según algunos medios israelíes, estos días entre la comunidad ultraortodoxa circulaban mensajes en los que se presentaba a León como el candidato que va de la mano del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, y por tanto, partidario de alistar a los ultrarreligiosos judíos en el Ejército, algo frente a lo que se han manifestado en contra los ultraortodoxos.

Se plantea así una jornada abierta, en la que se espera menos afluencia de votantes en los colegios electorales y no hay un ganador claro.