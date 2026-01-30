Sustrae unas maletas y se topa con el robo de su vida: 1,5 millones en joyas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que sustrajo muestrarios de joyas valoradas en más de un millón y medio de euros del coche del dueño de una empresa de joyería que había parado en un área de servicio en Cuenca.

El pasado 14 de diciembre, domingo, en plena campaña prenavideña, Alfonso (nombre ficticio), un viajante de joyas con negocio propio, conducía por la A-3 desde Valencia a Madrid y decidió hacer una parada de descanso en un área de servicio perteneciente a la provincia de Cuenca. Como otras muchas veces, dejó en el maletero de su coche los muestrarios de joyas que llevaba para sus clientes, repartidos por toda la geografía española. Más de un millón y medio de euros en piezas predestinadas a convertirse en regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos. Sin embargo, toda esa gran cantidad de alhajas acabó en el piso de Alcorcón de un delincuente común que, sin saberlo, perpetró el gran robo de su vida.

Mientras Alfonso realizaba su pequeño descanso, un experto ladrón de vehículos con una larga retahíla de hurtos en su historial policial, rompía una de las ventanillas delanteras de su vehículo y se colaba en el vehículo, abatía los asientos y se apoderaba del equipaje, sin saber que lo que se estaba llevando eran centenares de joyas valoradas en más de 1,5 millones de euros, según la policía.

“Un varón aprovechó para fracturar la ventanilla delantera del turismo y desbloquear los cierres. De este modo accedió al maletero, donde se encontraban varias mochilas que contenían muestrarios de joyas, logrando así apoderarse de ellas, huyendo del lugar apresuradamente”, describe la nota policial.

Las cámaras captaron al ladrón huyendo del lugar con las bolsas y tres días más tarde era arrestado en su domicilio de Alcorcón con todo el material sustraído. Un verdadero botín que debió de descubrir al llegar a su casa.

Los investigadores que siguieron sus pasos hasta su domicilio de la periferia madrileña, pidieron ayuda a los bomberos y, desde una de sus grúas, comprobaron que en el piso estaba el ladrón con su botín: varias bolsas que se correspondían con la descripción de la víctima y los visionados de las cámaras.

“Un agente pudo concretar la ubicación exacta de las joyas, pudiendo comprobar que en este domicilio había un varón. Tras realizar la correspondiente entrada y registro en esta vivienda, se localizaron las joyas sustraídas y se procedió a la detención de este hombre, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial”, recoge la nota policial.

Así, tres días después de perpetrar inconscientemente el robo de su vida, los agentes de la Policía Nacional le pusieron las esposas al ladrón en su propia casa y recuperaron las joyas con la correspondiente orden judicial de entrada y registro. Caso resuelto.