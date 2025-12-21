La victoria del PP en las Elecciones de Extremadura del 21D, en imágenes

9 fotosElecciones 21D ExtremaduraLa victoria del PP en las Elecciones de Extremadura del 21D, en imágenesEl País21 dic 2025 - 23:09CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia del Gobierno extremeño, Irene de Miguel, acompañada de miembros de su lista, comparece para valorar los resultados electorales en Extremadura, hoy domingo en Mérida. Unidas por Extremadura es la cuarta fuerza política en Extremadura con 7 escaños. Fátima Alonso (EFE)El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo comparecence para aceptar su derrota tras conocer los resultados electorales de este domingo. Jero Morales (EFE)Fotos Feijóo y Azcón en videoconferencia con María Guardiola, en una imagen del PP.David MudarraMiguel Ángel Gallardo en la sede del PSOE en Mérida tras reconocer la derrota electoral. MAI SAKILa secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, al terminar la rueda de prensa ofrecida tras los resultados de las elecciones extremeñas.Pablo MongeEl candidato del PSOE Miguel Ángel Gallardo llega a la sede del partido para seguir la noche electoral, en la que ya se podía confirmar la derrota. MAI SAKIEl candidato de VOX a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, a su llegada hoy domingo al Parador de Mérida desde donde sigue los resultados electorales de los comicios en Extremadura. Vicente M Roso (EFE)La candidata del PP, María Guardiola, llega al hotel AZZ Mérida, lugar elegido por el partido para seguir el resultado electoral.PACO PUENTESVarios periodistas siguen en directo la información electoral del canal 24 Horas en la sede del PSOE en Mérida. Jero Morales (EFE)