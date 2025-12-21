La victoria del PP en las Elecciones de Extremadura del 21D, en imágenes

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia del Gobierno extremeño, Irene de Miguel, acompañada de miembros de su lista, comparece para valorar los resultados electorales en Extremadura, hoy domingo en Mérida. Unidas por Extremadura es la cuarta fuerza política en Extremadura con 7 escaños.

Fátima Alonso (EFE)