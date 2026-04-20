Dimite un cargo de Educación que publicó un libro con descripciones denigratorias del profesorado

El subdirector general de Formación del Profesorado, Jordi Martí, ha sido cesado tras una denuncia anónima en el canal confidencial de la Generalitat

El subdirector general de Formación del Profesorado, Jordi Martí, ha sido cesado este lunes tras conocerse el contenido de un libro que publicó en 2022 en el que criticaba la formación del profesorado y que, según una denuncia anónima, contiene descripciones denigratorias del profesorado y expresiones que banalizan el holocausto.

La Consejería de Educación, de la que depende ese cargo, ha confirmado a EFE que este lunes se ha producido la firma del cese a petición propia, una petición que fue presentada en el momento en que fue “conocedor de la situación”, según ha avanzado eldiario.es.

Con ello se refiere a una denuncia que llegó al canal confidencial de la Generalitat a principios de este mes de abril, de carácter anónimo y alusiva al libro que publicó en 2022 titulado “Educación 6.9: fábrica de gurús”, en el que criticaba la formación del profesorado del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Podem), según esas fuentes.

Jordi Martí, en el cargo de subdirector general de Formación del Profesorado desde 2024, publicitó en su blog público XarxaTIC el 8 de agosto de 2022 la publicación del libro.

El contenido del libro también ha sido denunciado por una persona anónima ante los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes y en esa denuncia, del pasado 14 de abril, se señala que contiene un uso sistemático de lenguaje sexualmente explícito, descripciones denigratorias del profesorado, expresiones que banalizan el holocausto y descalificaciones de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, algunos de los cuales son competencia de la Subdirección que dirigía, según el texto del escrito.

El PSPV, que había pedido la dimisión de Jordi Martí, encargado “de toda la formación del profesorado de la Comunidad Valenciana”, ha criticado que el libro pone en duda el valor de la formación del profesorado.

El diputado socialista José Luis Lorenz ha asegurado que el PSPV continuará fiscalizando la labor del nuevo gobierno del PP, que “no cree en la educación pública”, y ha lamentado que haya quedado en manos de “una persona que no cree en la formación del profesorado” las acciones formativas de los docentes.

“Una educación del siglo XXI no se entiende sin una gran apuesta formativa para los docentes, y la Generalitat del PP de extrema derecha que nos gobierna va en la línea del ataque a la educación pública”, ha manifestado a EFE.