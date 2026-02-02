Llorca censura a la concejala del PP que insultó a Sánchez en un mitin en Teruel, pero no la expulsará del partido

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la reunión mantenida este lunes con representantes de las asociaciones de afectados por los deslindes de costas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha censurado el comportamiento de la concejala de Vallanca (Valencia) Belén Navarro que este domingo insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto del partido socialista celebrado en Teruel, pero ha valorado su “reacción inmediata” al pedir disculpas y con ello ha asegurado que da el asunto por “zanjado” y no la expulsará del partido.

En un momento en que se produjo un silencio durante la intervención en el mitin de Sánchez, se escuchó nítidamente a la mujer gritar “¡hijo de puta!“. Posteriormente, fue reconocida como la concejala de la pequeña población del Rincón de Ademuz de 128 habitantes, ubicada a unos 50 kilómetros de Teruel.

Llorca ha reconocido que “lo que pasó ayer por parte de una concejala del PP no fue correcto” y está “a la antítesis” de lo que él cree que debe ser la política y el respeto a las instituciones. “No hace falta insultar a nadie, no se consigue nada, y eso lo reprocho y lo recrimino”, ha señalado, al ser preguntado por esta cuestión, en rueda de prensa este lunes en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con representantes de las asociaciones de afectados por los deslindes de costas.

Dicho esto, ha valorado también que ayer mismo la edil popular, “nada más darse cuenta del error que cometió, pidió disculpas, pidió perdón, lo comentó al partido y trasladó su error”. En este sentido, Llorca ha pedido tener en cuenta su “reacción inmediata”.

Cuestionado por si desde el PPCV se han puesto en contacto con la concejala para recriminarle su comportamiento, Pérez Llorca ha indicado que el secretario general de la formación, Carlos Gil, “habló con ella” después de que esta ya hubiera “enviado una carta de disculpas” y se difundió la misma. Y ha apuntado que no lo pudo hacer ella personalmente por “la cantidad de insultos” que recibió.

“La política de insultos y la polarización no la comparto, creo que no nos lleva a ningún sitio. Le reprochamos su actitud, ella se disculpó y asunto zanjado”, ha especificado el jefe del Consell. Por último, cuestionado sobre si el PP ha pedido a la concejala que dimita, el president ha confirmado que no y que tampoco se la va a expulsar del partido. “Ayer eso lo reclamó el PSOE, el mismo partido que no llevó a Fiscalía las denuncias por acoso a sus militantes”, ha replicado a los socialistas.

A su juicio, “no se pueden tener tantos criterios a la vez”: “El PSOE ha indultado a malversadores, ahora se plantea indultar al Fiscal General del Estado, a gente que ha delinquido, que han sido condenados por sentencia firme”. Con todo, ha abogado por “polarizar menos” y ha insistido en que la conducta de la concejala del PP “no fue la apropiada”.

Por su parte, desde el PP de la provincia de Valencia, que lidera el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, señalan que la edil que insultó a Sánchez es “una afiliada del Partido Popular, vecina de Vallanca, que se encontraba fuera de la Comunitat Valenciana a título estrictamente personal y que, como cualquier ciudadana, expresó de manera espontánea su opinión política sobre la actuación del actual presidente del Gobierno”. Fuentes del PP provincial subrayan que la concejala “ha ofrecido ya las explicaciones oportunas y ha pedido disculpas, reconociendo que su comportamiento no fue el adecuado”.

Frente común por los deslindes

Por otra parte, el Consell y las asociaciones de afectados por los deslindes y la regresión han hecho frente común para reclamar soluciones para la costa valenciana que acaben con esta problemática, que se ha visto “agravada” en los últimos años por los temporales de fuerte impacto, el último de ellos Harry.

Frente a esta situación, ha reivindicado la necesidad de poner en marcha la Ley de Costas autonómica, ha reclamado un “trato justo” par ala Comunitat Valenciana y ha apelado al “diálogo” con el Gobierno de España. De este modo lo ha transmitido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a representantes de estos colectivos en una reunión celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat, a la que también ha asistido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.