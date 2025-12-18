Casi el 90% de la redacción de la televisión valenciana À Punt suspende la gestión de la dirección de Informativos
El Consell d’Informatius realiza una consulta en la que participan 160 de los más de 400 empleados del departamento
El 89,39% de la redacción de televisión pública valenciana À Punt suspende la gestión de la dirección de Informativos, según los resultados de la consulta realizada por el Consell d’Informatius. En concreto, se han recibido 160 votos en contra frente a 12 a favor (6,7%) y siete no sabe o no contesta (3,9%), aunque el censo de redactores de informativos asciende a algo más de 400 trabajadores, por lo que más de la mitad no han participado.
Los resultados de la consulta, que preguntaba: ¿Estás de acuerdo con la gestión de la actual Dirección de Informativos? —al frente de la cual está Josep Magraner— se incluirán en el informe que este organismo remitirá al Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) en aplicación del artículo 18 de su reglamento, según ha informado en un comunicado publicado en redes sociales.
La Redacció d’À Punt valora la Direcció d’Informatius: 12 vots a favor i 160 en contra— Consell d'Informatius d'À Punt (@CdIAPunt) December 18, 2025
La Corporació no pot ignorar la situació ni les denúncies de manipulació i tractes indignes que degraden l’ambient de treball i deterioren la imatge pública d’À Punt.#LaPlantilladApuntNoCalla pic.twitter.com/WDofVStGKV
Esta norma establece que, transcurrido un periodo mínimo de seis meses desde el nombramiento de estos cargos directivos de la redacción, puede manifestar por escrito al Consejo de Administración “el desacuerdo respecto al desarrollo de las funciones que ejercen los citados cargos del servicio de informativos, así como de redacción, edición, coordinación de área y de delegaciones, justificando y argumentando las razones del desacuerdo”.
El Consell d’Informatius de À Punt reitera en su informe las denuncias sobre “los casos de manipulación y de falta de objetividad” en los espacios informativos de la radiotelevisión pública valenciana, así como las que asegura que continúa recibiendo “por el trato” por parte de la dirección del departamento.
El resultado de la consulta, añade el Consell d’Informatius, junto con “el deterioro de la imagen pública de À Punt y del ambiente de trabajo dentro de la empresa” son a su juicio “elementos que exigen alguna reacción por parte de los responsables” de la CACVSA.
Por último, el Consell d’Informatius agradece a los trabajadores que hayan “demostrado que la redacción no se resigna a una situación degradante ni permite errores como los que un día nos llevaron a la desaparición” de la radiotelevisión pública.
Uno de los últimos encontronazos en el seno de la televisión pública valenciana fue las críticas que cosechó À Punt por la emisión de una corrida de toros mientras tenía lugar la duodécima manifestación para pedir la dimisión del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales.
En un comunicado difundido posteriormente en redes sociales con el hashtag #LaPlantilladÀPNoCalla, empleados de la cadena expresaron su “enorme vergüenza” por esta decisión de la dirección y lamentaron que, de esta forma, “han vuelto a someter a la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables”.
