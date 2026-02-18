Dos jóvenes más pasaron la tarde en el trastero antes del incendio de Manlleu

Dos jóvenes, también menores de edad, de 16 y 17 años, pasaron la tarde en el trastero incendiado de Manlleu (Barcelona) con el grupo de chicos que murieron asfixiados a causa de un incendio. Las dos adolescentes contaron a sus allegados que ellas también estuvieron la tarde del lunes en el pequeño habitáculo, en la azotea del bloque de pisos de la calle Manlleu, donde se desató la tragedia. Ambas se fueron media hora antes de la tragedia, según fuentes de su entorno, y se enteraron ya cerca de la medianoche de que sus amigos habían fallecido a causa del fuego.

Las chicas contaron que siempre se reunían en el mismo trastero, donde pasaban el rato. Era un lugar habitual de quedada del grupo, según explicó uno de los vecinos, que justo vive delante y explicó a este diario que también entraban y salían otras personas, que además pernoctaban allí esporádicamente. El lunes, las dos jóvenes acudieron al trastero pasadas las cinco de la tarde, y allí se encontraron con sus amigos.

En el lugar todavía se apercibían ayer los restos de lo que había en el trastero: dos colchones, una silla de plástico, y tirada en el suelo, una botella de un gas llamado CDL Sixth Wave. El suelo estaba negro, manchado de hollín y cenizas, pero en las paredes no había señales claras de llama viva. En la entrada, se apreciaba todavía una segunda botella de gas, que también seguía en perfectas condiciones. Los Mossos descartan que el consumo de ese gas esté relacionado con las causas del incendio, que consideran accidental.

Las chicas explicaron a su entorno que los jóvenes consumían gas en ese pequeño habitáculo, pero negaron que la mayoría de ellos fumase ahí. La principal hipótesis que manejan los Mossos y los Bomberos es que el fuego empezó con la quema de un colchón, ubicado en el otro lado del pequeño laberinto de trasteros con forma de U, y que ahí empezó un proceso de combustión que atrapó a los chicos, de entre 14 y 17 años, sin dejarles margen para escapar. Las víctimas murieron asfixiadas, según fuentes policiales, aunque serán las autopsias quienes determinen las causas exactas de los fallecimientos. La policía catalana mantiene que se trató de un accidente.

Las dos jóvenes, una de Centelles y la segunda de Torelló, se fueron sobre las ocho y media de la tarde de su lugar habitual de reunión con el grupo de amigos. Los Bomberos recibieron las primeras llamadas de emergencias poco después de las nueve de la noche, conforme en el bloque había un incendio. Los especialistas corrieron, rellano a rellano, hasta alcanzar los cinco pisos, y fueron desalojando a todos los vecinos.

También inspeccionaron la azotea, aunque pensaron que ahí probablemente no había nadie. Primero inspeccionaron el ala izquierda, y después corrieron al ala derecha. En esa pequeña zona, con una veintena de trasteros, sin luz, sin agua y sin ventilación, encontraron a los jóvenes. Tres estaban ya muertos, y dos tenían aún señales vitales, pero fallecieron enseguida, según fuentes que participaron en el rescate.

Los trasteros del bloque de pisos, con más de 40 viviendas, llevaban tiempo abandonados. Allí iban y venían diversas personas, y pese al intento de algunos vecinos de cerrarlo con candado para evitar de nuevo accesos, siempre se encontraban con los candados reventados. Muchos de esos habitáculos acumulaban mobiliario, electrodomésticos, muebles y basura. Una situación similar a la que sufrían con la puerta principal del bloque entero de pisos, que siempre estaba abierta.

Además, los agentes se encontraron con un problema añadido: varios vecinos del bloque de pisos tenían el suministro de la luz con tomas ilegales, lo que consideraron que suponía un peligro. Fuentes de Endesa aseguran a este diario que se está analizando la situación, de la mano del Ayuntamiento de Manlleu. Un problema que agrava la situación en un edificio en el que los policías encontraron también enrejados y acumulación de objetos y suciedad en algunas zonas.

La investigación de los Mossos d’Esquadra continúa abierta para esclarecer las causas definitivas que originaron el fuego que se cobró la vida de cinco jóvenes. El Ayuntamiento de la ciudad decretó tres días de duelo, y celebró ayer un minuto de silencio en el que participó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.