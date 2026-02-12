El PSOE apoya ahora el indulto parcial del exalcalde de Linares condenado por cobrar sobresueldos

La actual dirección local, que no fue quien lo denunció y expulsó, apela al “sentir popular” para evitar que Juan Fernández entre en prisión

El PSOE de Linares (Jaén, 55.261 habitantes) va a apoyar el indulto parcial para Juan Fernández, que fue alcalde de la ciudad desde 1999 a 2018, condenado a tres años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos al cobrar sobresueldos, por valor de 125.377 euros, procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista. La petición, que será sometida a votación de la asamblea local el próximo día 26, se justifica en el “sentir popular” para que Fernández no entre en prisión. La Audiencia de Jaén dictaminó en diciembre suspender la entrada en prisión del exregidor linarense, dejando un plazo límite para la ejecución de la condena el próximo 30 de agosto.

La actual dirección socialista de Linares no fue la que en su día denunció a Fernández, que también fue expulsado del partido en 2018. Ahora, fuentes de la Ejecutiva local precisan que apoyan el indulto parcial para evitar el encarcelamiento del exalcalde, aunque sí mantienen la petición de siete años de inhabilitación absoluta tras haber quedado acreditado que el antiguo regidor ya ha devuelto el dinero que habría cobrado ilegalmente.

Según el escrito que el PSOE de Linares someterá a la votación de la militancia, las razones que explican este apoyo al indulto parcial son, por un lado, que el propio tribunal que lo juzgó ya condicionó ese indulto a la devolución de la cuantía económica por la fue condenado.

Y, muy especialmente, ha pesado en la decisión de los socialistas de Linares el “sentir popular” de la sociedad linarense, acreditado con miles de firmas recogidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos “que expresan una clara y decidida voluntad popular”. También resultó significativo el apoyo del pleno del Ayuntamiento de Linares, celebrado el pasado 30 de julio con la sola presencia de los ediles del equipo de gobierno del PP y la ausencia de los concejales del PSOE, Vox e Izquierda Unida.

“Desde la objetividad, basándonos en los hechos y motivos aquí expuestos, razonados por la voluntad ciudadana e institucional, y más allá de cualquier otra consideración partidista o partidaria, reiteramos la decisión de apoyar con este acuerdo la concesión de indulto parcial para Juan Fernández”, se expone en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó en junio del año pasado el recurso de casación interpuesto por el exalcalde contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rebajó de cuatro a tres años de prisión y de 10 a 7 años de inhabilitación absoluta las penas que le había impuesto un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Jaén.

Según los hechos probados, durante el tiempo que ejerció la portavocía del grupo municipal socialista (desde 2011 hasta 2017) Fernández se apropió para su propio beneficio, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento de su grupo, de una cantidad mensual de 1700 euros en metálico, mediante la emisión de cheques bancarios al portador con cargo a dos cuentas pertenecientes a dicho grupo abiertas en una entidad bancaria y que se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento.

Fernández no negó haber recibido estas cantidades y así lo declaró ante el tribunal del jurado, pero rechazó que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. “Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban”, dijo el exregidor socialista, que desde el principio ha venido sosteniendo que había un acuerdo para abonarle mensualmente esa cantidad.

La Sala del Supremo rechazó el argumento del exalcalde que sostenía en su recurso que no conocía el carácter público de los fondos. “Destinar los fondos del grupo municipal a un sobresueldo para quien ostenta, con dedicación exclusiva, el cargo de alcalde, es un desvío ilícito de tales fondos”, indicaba el auto del alto tribunal.

Fernández recibió aliviado la decisión de la Audiencia Provincial de Jaén de dejar en suspenso hasta agosto la ejecución de la condena. “Es un indulto que no pido yo solo, sino que lo pide el pueblo como ocurrió con Fuenteovejuna”, señaló el ex primer edil.

“La entrada en prisión sería algo terrible porque no he cometido ningún delito”, añadió el exalcalde de Linares. A su juicio, “todo se debió a una confabulación política” que él achaca a su enfrentamiento con la entonces líder regional socialista Susana Díaz, a la que le reprochaba falta de apoyo de la Junta de Andalucía para la reindustrialización de Linares tras el cierre de la factoría automovilística Santana Motor. “Me enfrenté a ella y ella pidió mi expulsión tanto a Ábalos [José Luis] como a Cerdán [Santos], vaya ironía”, expresó Fernández.