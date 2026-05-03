La Guardia Civil desmiente que haya cuatro muertos en la playa de Oliva de Valencia
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había informado de cuatro fallecidos por ahogamiento, dos menores
La Guardia Civil ha desmentido al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana, que había informado este domingo del ahogamiento la víspera de cuatro personas, dos de ellas menores, en la playa Aigua Morta de Oliva. Según la Guardia Civil los afectados fueron rescatados.
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