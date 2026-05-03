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España
Sucesos

La Guardia Civil desmiente que haya cuatro muertos en la playa de Oliva de Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había informado de cuatro fallecidos por ahogamiento, dos menores

Dos sanitarios, junto a una ambulancia en Valencia en 2024.Europa Press
Agencias
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La Guardia Civil ha desmentido al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana, que había informado este domingo del ahogamiento la víspera de cuatro personas, dos de ellas menores, en la playa Aigua Morta de Oliva. Según la Guardia Civil los afectados fueron rescatados.

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