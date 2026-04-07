Vecinos de Santiago preparan un “acto de reconocimiento” en honor del ex fiscal general García Ortiz

Será, compara uno de los promotores del homenaje, como aquellas celebraciones con las que “antiguamente” se estilaba recibir a los vecinos ilustres que “habían ocupado un cargo en Madrid”. Pero no va a ser un banquete aderezado por brindis y discursos, sino un acto vespertino en el que habrá palabras, de vecinos, de amigos, de compañeros en distintas facetas vitales del personaje, en un local ubicado en la zona de Compostela en la que se instaló, fundó una familia y crio a su hija y a su hijo. “El día 23 de abril, a las siete de la tarde, en la Casa das Máquinas de la rúa de Galeras, tendrá lugar un acto de reconocimiento a Álvaro García Ortiz, como amigo, vecino de Santiago, paisano, fiscal ocupado del medio ambiente y la memoria colectiva, y ex fiscal general del Estado”, anuncia la escueta convocatoria acordada por los impulsores del evento.

“Convocamos a acompañarnos a la vecindad que se sienta concernida; a quien entienda que Álvaro como persona y funcionario público merece nuestro reconocimiento sincero”, continúa el escrito. El germen de esta iniciativa está en un grupo de docentes universitarios y representantes de la cultura, la mayoría con significación política de izquierda. “Estuvimos pensando en invitar a algunos miembros del PP que sabemos que de buena gana vendrían, pero no quisimos causarles problemas con su partido”, asegura la misma fuente de la organización.

La convocatoria no hace referencia a los acontecimientos recientes, el proceso judicial y la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “¿Que por qué hacemos esto por Álvaro? Pues por sus relaciones humanas: porque es amigo, porque aquí hay mucha gente que lo aprecia, porque es un tío hipercolaborador, que siempre se volcó y ayudó e hizo una gran labor como fiscal de medio ambiente en Galicia. La gente de su barrio lo quiere con locura”, recalca este miembro de la comisión organizadora, “nos estamos encontrando con que hay muchas personas agradecidas y que quieren apoyar”.

García Ortiz, nacido en Lumbrales (Salamanca) en 1967, llegó a Santiago en 2002, cuatro años después de ingresar en la carrera fiscal y tras su paso por Mahó (Menorca). En la capital gallega se instaló en una casa del barrio histórico de San Lourenzo, muy cerca de la zona monumental y del campus universitario. La vida familiar transcurrió en esa zona, y entre el colegio público (en cuya AMPA se implicó la pareja) y el instituto próximos, donde estudiaron sus hijos y jugaron al baloncesto. En 2004, el jurista asumió los casos relacionados con el castigado medio ambiente de la comunidad en la Fiscalía del TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) y cobró notoriedad al ejercer la acusación pública en el macrojuicio del desastre del Prestige.

Está previsto que en la Casa das Máquinas participen “diversos oradores y oradoras” de “distintos ámbitos ciudadanos y profesionales, arropándolo, y dando al acto la calidez y la calidad que Álvaro se merece y se ha ganado entre nosotros”, concluye la nota del colectivo. Entre todos, tratarán de recordar anécdotas y acontecimientos de su etapa gallega. La reunión terminará con una intervención de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), y con las palabras de García Ortiz como cierre.

El grupo organizador está integrado por Xoaquín Fernández Leiceaga, expresidente del PSdeG-PSOE, exsenador, exdiputado y economista; Manuel López Rivadulla, catedrático emérito de la Universidade de Santiago (USC) experto en toxicología; Marta Lois, decana de la Facultad de Ciencias Políticas en la USC, exdiputada en el Congreso y excandidata a la Xunta por Sumar; Encarna Otero, historiadora, profesora de instituto y miembro destacado del BNG; Xesús Veiga Buxán, profesor de Economía en la USC y exdiputado del Bloque en el Parlamento gallego; y Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea en la USC, miembro de la Real Academia Galega y director del proyecto Nomes e Voces, la mayor base de datos sobre la represión en la comunidad.