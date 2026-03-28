La Polícia busca ahora otro narcotúnel en Ceuta

Un agente de la Guardia Civil, durante una inspección a un narcotúnel de Ceuta, el pasado 3 de marzo.

La Policía está buscando otro narcotúnel en Ceuta, dentro de la operación contra el tráfico de hachís en la que ayer fueron detenidas 16 personas en la ciudad autónoma y otros puntos de Andalucía y Galicia, según fuentes conocedoras del operativo. Efectivos policiales examinan este sábado unas naves industriales en el Polígono de El Tarajal, muy cercano al paso fronterizo con Marruecos. Hasta la zona se han desplazado bomberos que han realizado labores de achique de agua.

En este mismo polígono, la Guardia Civil descubrió la existencia de un pasadizo para transportar droga hace poco más de un año. Hasta hace unos meses, la investigación de la Guardia Civil, bautizada Operación Hades, estaba pendiente de la información solicitada a las autoridades marroquíes sobre posibles puntos de salida de esa infraestructura en territorio alauí.

De hecho, este túnel fue el colofón de la Operación Hades, dirigida por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, y que recibió el nombre del dios del inframundo con el que también se hace referencia a un lugar oscuro.

Una patrulla de la Guardia Civil se adentró en él el pasado 19 de febrero. El túnel estaba camuflado en una antigua marmolería del polígono cercano a la frontera con Marruecos y tuvieron que esperar varios días para poder inspeccionarlo. El agua que se había acumulado en la galería subterránea y el temor a sobrepasar el límite territorial demoró el examen de esta infraestructura utilizada para introducir grandes alijos de hachís procedentes del país vecino.

Pasados ya unos días, el 3 de marzo, agentes de La Unidad de Reconocimiento del Subsuelo (URS) de la Guardia Civil realizaron una inspección, a cuyas imágenes ha tenido acceso EL PAÍS y ha publicado este sábado.

El vídeo, de gran nitidez, permite apreciar que las paredes están recubiertas de tablones de madera y también deja ver unas bisagras gigantes adheridas al techo, además de grandes restos de silicona pegados. Tiene un sistema de iluminación propio y de achique de agua mediante unos tubos amarillos que discurren por el suelo. Al recorrerlo se percibe una gran humedad en el ambiente, señalan fuentes cercanas a la investigación. En las imágenes se aprecian botellas de agua vacías y una zona anegada, que, según fuentes cercanas a la investigación, permitía seguir el camino. En una de las inspecciones llegaron a encontrar una maleta.