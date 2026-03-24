Vox niega haber filtrado información contra Espinosa de los Monteros

Vox niega haber filtrado a un digital información confidencial contra su exportavoz parlamentario en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, al que se implicaba en supuesto caso de tráfico de influencias. En un escrito dirigido a EL PAÍS, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, asegura que “es falso que el Área de Cumplimiento [del partido] tuviese comunicación alguna con el periodista de OK Diario ni con ningún otro, ya que está obligada a la absoluta confidencialidad”.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha admitido la querella por revelación de secretos presentada por Espinosa de los Monteros y ha tomado declaración como imputados o investigados a dos altos cargos del partido ultra ―Juan de Dios Dávila, dirigente del partido en Gipuzkoa, y la exsecretaria de Santiago Abascal― como responsables del área que investigó a Espinosa de los Monteros.

Vox también niega que denunciase por dos veces a su exportavoz parlamentario ante la Fiscalía. En realidad, en la primera ocasión, fueron afiliados de Vox los que firmaron el escrito remitido al fiscal. La segunda vez, según reconoce la responsable jurídica de Vox, sí fueron los ahora imputados quienes, en cumplimiento de su obligación legal, “pusieron en conocimiento [de la Fiscalía] unos hechos que podrían ser considerados como delictivos”. La Fiscalía no lo consideró así y archivó por dos veces la investigación contra Espinosa de los Monteros, al considerar que no existía ningún indicio de delito.

El origen del caso estuvo en la llamada que Espinosa de los Monteros hizo a una concejal de su partido en Collado Villalba (Madrid), a la que pidió que recibiera a un empresario que había sido socio suyo y estaba interesado en la recalificación de un terreno. El exportavoz parlamentario ya no ocupaba ningún cargo institucional ni orgánico y la recalificación se aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, que se abstuvo como tenía previsto hacer desde el principio. El contenido de la investigación fue publicado por OK Diario, cuestionado la honorabilidad de Espinosa de los Monteros.