BARÓMETRO DE 40DB.

Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS: cuestionarios, cruces y respuestas individuales

Acceso libre y gratuito a todos los resultados y la documentación estadística de los trabajos sociológicos de 40dB.

Madrid -

EL PAÍS y la Cadena SER han publicado una encuesta flash sobre las percepciones de los españoles ante el taque de Estados Unidos e Israel en Irán. Las entrañas de la encuesta se pueden consultar tras su publicación, pues ofrecemos acceso libre y gratuito a todas las bases de datos sobre las que se fundamenta el trabajo sociológico.

De este modo, de forma periódica, se ponen a disposición del público y los especialistas los cuestionarios utilizados, los datos recabados completos con las respuestas individuales y el informe metodológico. Podrán así hacer sus propios análisis y proyecciones de voto a partir de las cifras en bruto con las que 40dB. ha proyectado los resultados finales.

Descargables

A continuación, puede acceder a enlaces de descarga con los cuestionarios utilizados, la documentación del sondeo y las matrices con todas las respuestas en varios formatos (hoja de cálculo, dta y sav), entre otros documentos.

Presentación del informe "Encuesta flash sobre las percepciones hacia la guerra de Irán"

Datos completos

Accederá a una carpeta con el informe de resultados, cuestionario, los datos con las respuestas individuales y el análisis de cruces, entre otros documentos. Varios formatos disponibles

