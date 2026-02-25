Ir al contenido
España
En directo
10 fotos

Los momentos clave del golpista Tejero, en imágenes

El exteniente coronel de la Guardia Civil participó en dos intentonas golpistas, la ‘Operación Galaxia’ y el 23F

El País
El País
