Los momentos clave del golpista Tejero, en imágenes

10 fotosLos momentos clave del golpista Tejero, en imágenes El exteniente coronel de la Guardia Civil participó en dos intentonas golpistas, la 'Operación Galaxia' y el 23FEl teniente coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, el 23 de febrero de 1981.MANUEL P. BARRIOPEDRO ((EPA) EFE)El teniente coronel Antonio Tejero, en otro momento del asalto al Congreso el 23 de febrero de 1981. Manuel Hernández de León (EFE) El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, a la salida de la sesión del juicio por la 'Operación Galaxia', el 6 de mayo de 1980. Tejero había participado en noviembre de 1978 en la planificación de un golpe de Estado conocido como la 'Operación Galaxia'. Fue condenado a siete meses de prisión atenuada, que cumplió en su domicilio.EFEEn la imagen, el teniente coronel Antonio Tejero Molin, en su domicilio con sus dos hijos menores el 9 de diciembre de 1979. EFEMayo de 1982. Parte de los oficiales juzgados por el golpe de Estado del 23-F posan para un retrato de familia al término de las sesiones. El teniente coronel Antonio Tejero Molina aparece sentado, el primero a la izquierda de la imagenEFEEn las elecciones de octubre de 1982, Tejero, condenado a 30 años de prisión, se presentó a las elecciones generales como cabeza de lista por Madrid del partido de ultraderecha Solidaridad Nacional. En la imagen, retrato electoral del golpista. EFEEl ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, a la salida de su domicilio en Madrid, tras recibir el tercer grado penitenciario en 1993. Tejero fue condenado a treinta años de prisión por su participación en el golpe de Estado del 23-F.KOTE RODRIGO (EFE)Ramón Tejero Díaz da la comunión a su padre, Antonio Tejero, en su misa de ordenación sacerdotal el 6 de enero de 1989. Antonio Tejero, a su llegada a la capilla ardiente de Carmen Franco, la única hija del dictador, en diciembre de 2017. Rodrigo Jimenez (EFE)Antonio Tejero participó el 24 de octubre de 2019 en los actos de protesta contra la exhumación del dictador Francisco Franco. David Fernández (EFE)