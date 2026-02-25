Los momentos clave del golpista Tejero, en imágenes

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, a la salida de la sesión del juicio por la 'Operación Galaxia', el 6 de mayo de 1980. Tejero había participado en noviembre de 1978 en la planificación de un golpe de Estado conocido como la 'Operación Galaxia'. Fue condenado a siete meses de prisión atenuada, que cumplió en su domicilio.

EFE