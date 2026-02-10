Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
AUDIENCIA NACIONAL

La Policía acude a una sede de Sidenor para recabar información sobre la venta de acero a Israel

Los agentes actúan por orden del juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntos delitos de contrabando, entre otros

Juana ViúdezRocío Martínez Posada
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Policía Nacional ha acudido este martes a la sede de Sidenor de Basauri (Bizkaia) para realizar un registro y recabar información relativa a la investigación que dirige la Audiencia Nacional por la venta de acero a la empresa Israel Military Industries (IMI), empresa fabricante de armas pesadas y ligeras. Fuentes de la investigación han confirmado a EL PAÍS que los agentes han actuado por orden del juez que investiga a altos cargos de la compañía por presuntos delitos de contrabando y supuesta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía israelí.

Las fuentes consultadas han precisado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Francisco de Jorge, ha ordenado esta diligencia en el marco de una pieza que de momento permanece bajo secreto. Dicha pieza forma parte de la investigación que dirige el instructor en la que figura como imputado el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y otros dos directivos de la compañía.

Esta investigación nació de una querella que presentó la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y en la que se acusa a Sidenor de haber realizado envíos periódicos de acero a Israel Military Industries. Los querellantes señalaban que el último envío realizado tuvo lugar el 10 de junio de 2025, cuando Sidenor, a través del carguero MV VELA, entregó 393 toneladas de acero a IMI Systems vía el puerto de Haifa (Israel).

El juez investiga si, como sostiene la querella, Sidenor habría llevado a cabo una venta de acero a IMI, con “pleno conocimiento de que el material vendido a Israel iba a ser utilizado para la fabricación de armamento”, sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

El pasado noviembre, el presidente de Sidenor se desmarcó de las acusaciones en su contra y defendió que la compañía había cumplido con la legislación vigente. En este punto, incidió en que en el momento en el que se realizó la venta del material no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con Israel.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Calcetines térmicos unisex. Paquete de 6 pares. COMPRA POR 7,67€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_