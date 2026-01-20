¿Qué pasó en Adamuz? Estas son las coordenadas del descarrilamiento y del choque

La hipótesis preliminar de los investigadores localiza el punto del choque y, 500 metros antes, la salida de las vías del Iryo

El choque de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo a la altura de Adamuz, al noreste de Córdoba, ha dejado al menos 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Dos días después, hay algunos elementos confirmados sobre la dinámica del accidente y varias preguntas que aún no se pueden responder. Una de las novedades es la probable localización del choque y del primer descarrilamiento.

El tren Iryo 6189 había partido de Málaga con ocho coches y 294 personas a bordo en dirección a Madrid. El Alvia 2384 proveniente de Madrid iba a Huelva con 187 pasajeros en cuatro coches. En total, 527 pasajeros más tripulación, según ha puntualizado Interior este martes.

Lo que sabemos

Los trenes circulaban por debajo del límite de velocidad. Ambos vehículos viajaban a unos 200 kilómetros por hora en un tramo de velocidad máxima de 250. Vías, catenarias y cambios de vía del tramo habían sido renovados en los últimos dos años.

El Iryo descarrila sobre las 19.45 en el punto kilométrico 318,693. Circula hacia el norte a 900 metros de la estación técnica de Adamuz. Según el expediente preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dos coches descarrilados invaden la vía contigua.

Se produce un choque con el Alvia que viene por la vía ocupada. El toque se produce entre los dos últimos coches del Iryo y la cabecera del Alvia, apunta el expediente de la CIAF. Según ese organismo y el Ministerio del Interior, la colisión ocurre aproximadamente en el punto kilométrico 318,200. Es decir, antes del choque, el Iryio habría recorrido al menos 500 metros descarrilado.

El Alvia se sale de la vía. El Iryo sigue avanzando tras el choque unos 400 metros hasta quedar detenido en la estación técnica de Adamuz. Entre los coches accidentados hay al final unos 600 metros.

La escena después del accidente

La disposición final de los elementos involucrados en el siniestro se conoce con precisión. Destacan cinco lugares clave en la escena.

Entre los dos trenes hay una zona con mucha destrucción, presumiblemente por el choque. En ese punto, la vía 2 (por la que transitaba el Alvia) pasa de estar intacta a estar destruida. El riel izquierdo de esta vía incluso ha acabado encima de la contigua. Según la investigación preliminar de la CIAF, este sería el lugar aproximado donde chocaron los dos trenes.

Ese punto está al acabar un cambio de agujas. Es el mecanismo que permite el movimiento de los trenes de una vía a otra. El descarrilamiento fue justo donde empieza y el choque justo donde acaba, pero no está confirmado que jugara ningún papel en el accidente.

Dos vagones del Alvia acaban en el terraplén. El tren de Renfe ha recorrido unos 150 metros desde el choque, y los dos primeros coches quedaron entre las vías y una pared de roca paralela a la vía.

El Iryo se detiene ante la estación técnica de Adamuz. Los postes de la catenaria del lado este de la vía aparecen derribados desde el punto del choque hasta la estación. Probablemente, el último coche del Iryo, volcado tras la colisión, los ha tirado.

Los investigadores toman fotografías de la vía 1 al sur del lugar del impacto. La Guardia Civil ha publicado imágenes de cinco efectivos de criminalística centrados en un punto 250 metros al sur del lugar donde ha quedado el Alvia. Están en proximidad al punto kilométrico 318,693. El riel sobre el que los agentes toman mediciones aparece seccionado y está tumbado sobre su costado derecho.

Investigadores de la Guardia Civil en el lugar del accidente - EFE/ Guardia Civil EFE

Lo que no sabemos

El suceso cero: ¿Por qué descarrila el tren? Es la gran clave de la investigación. El accidente ha ocurrido cerca de unas agujas de cambio de vía, un mecanismo que puede ocupar unos 70 metros de largo. El punto dañado de la vía donde la investigación preliminar sitúa el descarrilamiento se encuentra poco antes de ese tramo.

¿El punto de la vía investigado es el origen del descarrilamiento? Está en la vía que recorría el Iryo, antes de todo lo demás. Esto lo coloca pronto en la secuencia temporal. Todavía no está claro si los daños que se observan son una causa o una consecuencia del descarrilamiento.

Este martes, el Ministerio del Interior ha dicho que los técnicos de la CIAF “inspeccionaron el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma y los daños producidos”.

¿Cuánto tiempo pasó entre descarrilar y choque? El presidente de Renfe, a primera hora del lunes tras el accidente dijo en la Cadena SER que habían pasado “20 segundos” entre descarrilamiento y choque. Repreguntado en directo no se reafirmó: dijo “un tiempo del estilo” y que cuando chocaron “prácticamente se estaban cruzando”. Las dos coordenadas clave que ahora mismo se investigan para descarrilamiento y choque están separadas solo por 500 metros, lo que reduciría ese tiempo.