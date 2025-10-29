El exgerente y una trabajadora del PSOE declaran en el Supremo por los pagos en metálico a Ábalos

Una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE y el exgerente del partido comparecerán este miércoles en el Tribunal Supremo por los pagos en metálico que recibieron José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente les ha citado como testigos después de que un informe de la Guardia Civil aludiera a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y conversaciones entre García y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE” de la calle Ferraz.

Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización del PSOE, y Mariano Moreno, exgerente del partido, son los primeros testigos vinculados al PSOE que acuden al Supremo tras el informe patrimonial de Ábalos que puso el foco en supuestos cobros en efectivo por parte del exdirigente socialista. El juez quiso interrogar hace dos semanas al propio Ábalos y a su antiguo asesor, pero ambos, investigados por el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones, se acogieron a su derecho a no declarar, lo que llevó al instructor a las citaciones de este miércoles.

En una resolución dictada el pasado 20 de octubre, el instructor sostuvo que las comunicaciones analizadas por la Guardia Civil “permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos” facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, “no se ha podido confirmar dicha correspondencia”, de forma que las cantidades supuestamente entregadas solo aparecen reflejadas en las conversaciones recogidas por la UCO, pero no en la información que el PSOE le ha proporcionado al juez.

Los dos testigos citados este miércoles comparecieron ya bajo la misma figura en 2023 en el marco de una querella contra una periodista en el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid y que terminó archivada. En ese procedimiento aseguraron que no había irregularidades en los pagos y que siempre “se adjuntaban documentos que justificaban los gastos” y que las liquidaciones podían hacerse “por caja o por transferencias”.

Aunque el magistrado ha descartado la petición que formuló el PP para de requerir al PSOE todos los movimientos de caja de los últimos nueve años los socialistas han aportado esa información, según la cual, el partido ingresó en su caja casi un millón de euros en metálico procedentes de sus propias cuentas entre 2017 y 2024, los años en los que se centra la investigación. Con estos fondos, según el PSOE, se liquidaban los gatos en los que incurrían sus responsables, empleados o colaboradores, como comidas o desplazamientos. Con esta información, el PSOE pretende demostrar que “en ningún caso” esas liquidaciones se han abonado “con cargo a una supuesta caja b o a una hipotética extracontable, que no existe”.

El partido ha entregado también al tribunal todos los pagos abonados en metálico por caja correspondientes a liquidaciones de gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, desglosadas en cantidades totales mensuales y anuales. En un escrito que acompaña a esos documentos, el partido explica que las faltas de concordancia advertidas por la Guardia Civil en la documentación enviada hasta ahora por el partido y las liquidaciones de gastos percibidas por Ábalos y Koldo García se deben a que el PSOE solo había entregado al juez los gastos liquidados individualmente de los dos ex secretarios de Organización investigados (Ábalos y Santos Cerdán) y del antiguo asesor del ministro; pero estos tres pudieron recibir también liquidaciones de gastos por sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada. Estas liquidaciones son las que el partido ha aportado ahora.