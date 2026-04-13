Los regalos de belleza más vendidos para el Día de la Madre (con grandes descuentos).

PcComponentes se anticipa a una de las fechas más esperadas del año para regalar: ahorra, en algún caso, hasta 160 euros en productos de marcas de referencia

Aunque parezca que una efeméride tan especial como el Día de la madre queda muy lejos, en realidad, la distancia con el 3 de mayo es de menos de un mes de diferencia. Por eso mismo, en PcComponentes han volcado sus esfuerzos en dar a sus usuarios las mejores propuestas para regalar esa fecha en materia de cuidado personal, belleza y salud con el mejor descuento posible. Tener las cosas claras en este tipo de obsequios proporciona una paz mental que no se paga con nada, siendo muy necesaria en los casos en los que más dudemos qué escoger para sorprender a nuestra mamá, abuela, tía o hermana. Además, y en algún caso, los ahorros superan los 150 euros. ¡Que no se te escapen!

Lo mejor en belleza y cuidado personal

Cepillo de aire caliente con moldeador 5 en 1

Existen productos de belleza para el cabello para quienes buscan versatilidad y resultados convincentes cada vez que los usan. Es lo que sucede con el cepillo de la imagen: es capaz de secar, alisar, ondular y dar volumen en un solo paso. Todo ello ahorrando tiempo y aumentando el brillo y la suavidad del pelo. Todo ello es posible gracias a sus cabezales intercambiables, a la acción de los iones negativos y a su adaptación a peinados diversos.

47% de descuento, ahorra 18 euros.

Cepillo de aire caliente con moldeador 5 en 1. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Vitality Pro

Un regalo de lo más sofisticado en la categoría del cuidado personal en los últimos años es el del cepillo de dientes eléctrico. En PcComponentes, además, hemos fichado una auténtica ganga. Se trata de este modelo de la marca Oral-B, a la venta en dos colores, que integra cabezal oscilante, tres modos de uso (protegiendo las encías más sensibles), un temporizador inteligente y un indicador visual para saber cuándo cambiar su cabezal.

Ahora, con un 10% de descuento.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B Vitality Pro. CORTESÍA DE AMAZON

Secador de pelo Origial

Uno de los accesorios de cuidado personal más utilizados en casa, el secador de pelo, suele ser un obsequio de lo más demandado en el Día de la Madre. Por eso mismo, hemos fichado este modelo con tecnología iónica y de plasma con el que evitar que el cabello se encrespe, 1.600 vatios de potencia, tres velocidades de uso y otros tres de temperatura. Sus cinco difusores profesionales lo darán todo en el universo de los peinados versátiles.

25% de descuento, ahorra 10 euros.

Secador de pelo Origial. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Irrigador dental con carga inalámbrica por contacto

Un aparato de este tipo está pensado para eliminar los restos de comida, placa y bacterias que quedan en las regiones interdentales. Precisamente, en esos lugares donde no llega el cepillo de dientes tradicional. El producto que hemos fichado en oferta ofrece un chorro de agua de alta potencia, integra un depósito de 200 ml y es resistente a ambientes húmedos. Además, incluye tres boquillas de repuesto y su sistema de carga no necesita cables.

29% de descuento, ahorra 17 euros.

Irrigador dental con carga inalámbrica por contacto. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Depiladora de luz pulsada con pantalla digital

Llega el buen tiempo y uno de los regalos que no pueden faltar en el listado del Día de la Madre es el de elegir la depiladora que mejor se adapte a sus necesidades. La elegida dispone de cinco niveles de intensidad, todos ellos ajustables, luz led integrada para aportar una máxima precisión en cada movimiento y un panel led con el que llevar, de un simple vistazo, el recuento de flashes. Además, posee dos modos de uso: manual y automático.

67% de descuento, ahorra 161 euros.

Depiladora de luz pulsada con pantalla digital. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Plancha de pelo GHD Gold Styler

Un producto con el que conseguir resultados profesionales en el cabello desde el primer minuto de uso: así es esta plancha de pelo de la mítica marca GHD. Su tecnología cerámica aporta un calor homogéneo en todo momento, su calentamiento se inicia en menos de 30 segundos, sus placas son suaves y se deslizan de manera impecable, tiene voltaje universal para usarse en cualquier lugar del mundo e incluye función de autoapagado.

20% de descuento, ahorra 46 euros.

Plancha de pelo GHD Gold Styler. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Otros regalos superventas para el día de la madre

Pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 9 Pro

Disponible en tres colores muy ponibles según el outfit deseado, esta pulsera de actividad de gama prémium se convertirá en uno de los obsequios más preciados el próximo Día de la Madre. Cuenta con una pantalla que aporta un brillo superior a los 1.000 nits, una interfaz muy fluida e intuitiva, una localización exacta sin necesidad de tener el teléfono cerca y una gestión de las métricas de salud muy detallada. Incluye 15 modos deportivos profesionales.

Ahora, con un 12% de descuento.

Pulsera de actividad Xiaomi Smart Band 9 Pro. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Cámara instantánea Prixton con zoom digital

La impresión instantánea de recuerdo en formato de fotografías acabadas en blanco y negro siempre es un regalo divertido y muy acertado de hacer. Y es lo que transmite la cámara instantánea de la imagen: su facilidad de uso es todo un hecho, como su sensor de 48 Mpx para lograr imágenes de calidad y superior, además de vídeos con calidad Full HD. Incluye una tarjeta de memoria de 256 GB, cuatro rollos de papel y una autonomía extensa.

20% de descuento, ahorra 10 euros.

Cámara instantánea Prixton con zoom digital. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Flor artificial decorativa con piezas de Lego

Por menos de 30 euros este detalle será apreciado por numerosas madres como un obsequio que perdure en su recuerdo cuando recuerden el Día de la Madre de 2026: se trata de una flor artificial montada con las propias manos al ser su estructura de piezas de Lego. Su realismo floral se percibe a simple vista, es un elemento decorativo de primer nivel para lucirlo en el hogar o en la oficina e incorpora una maceta.

Flor artificial decorativa con piezas de Lego. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre regalos para el Día de la Madre en PcComponentes

¿Cuántas subcategorías de producto hay en PcComponentes sobre belleza y salud?

Desde el cuidado del cabello, como hemos visto anteriormente en los productos seleccionados para el próximo Día de la Madre, como accesorios de afeitado y depilación, productos de higiene dental, cuidado facial o todo lo relativo al universo del fitness.

¿Los envíos para el Día de la Madre en PcComponentes son gratuitos?

Este tipo de envíos se enmarcan en la misma política comercial que PcComponentes da a todos los demás. Si el pedido mínimo es de 50 euros o más, los gastos de envío son gratis.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.