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Estilo de vida

Las Adidas Terrex que arrasan entre los amantes del senderismo esta primavera bajan a 63 euros

Estas zapatillas tienen un diseño ligero, cómodo y funcional, con buena amortiguación y un agarre perfecto para cualquier tipo de ruta

Las zapatillas más cómodas y ligeras para hacer senderismo esta primavera.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Con la llegada de la primavera empieza la época más agradable del año, ese momento en el que el frío empieza a dar paso al calor y, a la vez, este no es todavía tan sofocante como para que un día bajo el sol pueda parecer una tortura. Para los amantes de la montaña es la mejor estación del año: el clima acompaña y el cuerpo pide pasar más tiempo al aire libre. Si estás buscando unas zapatillas de senderismo que te sirvan tanto para el día a día y dar paseos por el parque, y que a la vez te permitan encaminarte en una ruta de montaña con ellas sin ningún problema, las zapatillas Terrex de Adidas son una gran opción si buscas un calzado más ligero que las típicas botas de montaña.

El modelo Anylander de Adidas Terrex está diseñado justamente para ser el punto medio entre unas zapatillas cómodas y resistentes para el día a día, a la vez que un excelente calzado técnico de senderismo.

Adidas Terrex sobre fondo blanco.
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Amortiguación suave y materiales reciclados

Una de las cosas que más se valoran cuando uno tiene que elegir un calzado apropiado para caminar durante muchas horas es la comodidad. Lo primero que notas cuando te pones estas zapatillas es la amortiguación suave que les proporciona la mediasuela de EVA, que ayuda especialmente a evitar el impacto constante, especialmente en caminos duros o con piedras. Además, al menos un 20 % de la zapatilla está fabricado con materiales reciclados, algo que es de agradecer, teniendo en cuenta que la calidad no se ve afectada en ningún momento y que cumplen a la perfección con lo básico que se le pide a este tipo de calzado: comodidad y buen agarre.

Adidas Terrex sobre fondo blanco.
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Buen agarre y tracción en cualquier terreno

El agarre se nota especialmente en los tacos de la suela Traxion. El dibujo creado en estos tacos está diseñado para agarrar en varias direcciones, algo muy útil cuando el terreno cambia constantemente. Por ejemplo, en una bajada donde normalmente irías frenando con cuidado, esta suela hace que te sientas más seguro y puedas avanzar con más fluidez. Es cierto que no es la zapatilla más técnica del mercado, pero para rutas de poca dificultad cumplen con su función perfectamente.

Calzado de senderismo de caña baja ligero y seguro

Este modelo es ideal para los que no quieren renunciar a un calzado de calidad y seguro para hacer rutas sin tener que ponerse unas botas rígidas y pesadas. Tan solo pesan 390 gramos, lo que hace que sean muy ligeras, y esto, sumado a su diseño de caña baja, hace que moverte sea más natural, como si utilizaras unas zapatillas deportivas, pero sin renunciar a ese extra de protección del calzado de montaña gracias a la puntera reforzada.

Adidas Terrex sobre fondo blanco.
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