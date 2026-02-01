Lanzan un desodorante para alfombras que fulminará cualquier mal olor que desprenda

Este pack de 3 desodorantes para alfombras está diseñado para neutralizar el olor que se impregna en las alfombras de nuestra casa sin apenas esfuerzo

Las alfombras, con el paso del tiempo, no solo absorben suciedad, sino que también se les impregnan malos olores. Es cierto que las alfombras son grandes aliadas para dar calidez y decorar el salón, una habitación o incluso el pasillo, pero también son nuestras mayores enemigas a la hora de hacer limpieza, sobre todo en las casas con mascotas. Es cierto que a día de hoy hay un montón de robots aspiradores que, sin ningún tipo de esfuerzo, pueden limpiar de una forma muy efectiva nuestras alfombras, pero ¿qué pasa con los olores? Al igual que usamos detergentes para lavar nuestra ropa o desodorante para neutralizar el olor de nuestro cuerpo, también existen desodorantes para eliminar los malos olores de los textiles de nuestro hogar.

Este desodorante es un neutralizador de olores en polvo diseñado específicamente para combatir los malos olores en alfombras. Es una solución práctica para olores de mascotas o si se te ha caído algo de comida con un olor muy fuerte que es difícil de eliminar.

Neutraliza los olores sin esfuerzo

Este desodorante para alfombras destaca especialmente y se ha convertido en el número uno de su categoría porque neutraliza el olor sin necesidad de tener que realizar un gran esfuerzo o hacer un desembolso mayor llevándola a una tintorería. Para utilizar este desodorante basta con verter el polvo, dejarlo actuar y aspirarlo después. Además, no tienes que preocuparte porque se impregne en la aspiradora, ya que con una aspiradora corriente los polvos desaparecerán fácilmente.

Un aroma fresco que no resulta invasivo

Otro de los aspectos destacados de este desodorante es que su fragancia no resulta invasiva; no busca ocultar el mal olor tras un perfume con un aroma muy pronunciado. Este modelo se llama Super Fresh y tan solo neutraliza el mal olor, generando un aroma limpio y agradable que te hará notar la mejora cada vez que estés cerca de la alfombra y dejes de percibir ese desagradable olor que había antes. Este desodorante te encajará bien si no quieres algo demasiado intenso.

Un desodorante muy versátil

Este desodorante lo puedes utilizar con todo tipo de alfombras, desde alfombras de pelo corto hasta moquetas; tan solo tienes que incluirlo en tu rutina de limpieza echando los polvos en la alfombra y aspirándolos después mientras aspiras el resto de la casa. Es muy fácil de usar, muy efectivo y especialmente cómodo. Además, el pack de tres paquetes incluye más de 1 kg, lo que es suficiente para limpiar alfombras de todos los tamaños fácilmente.

El desodorante para alfombras mejor valorado de Amazon

Con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas en Amazon, este desodorante se está convirtiendo en uno de los productos más útiles de su categoría para las personas que tienen mascotas en casa, ya que neutraliza los olores de una forma rápida, fácil y sin necesidad de tener que realizar un gran esfuerzo cada vez que quieres limpiar la alfombra.

Preguntas frecuentes

¿Deja olor fuerte o artificial?

Este modelo en específico solo deja una sensación de frescor y limpieza muy agradable. Aunque, si te interesa, la marca también tiene otros modelos que dejan un aroma más específico, como, por ejemplo, el modelo con fragancia de fresa.

¿Con qué frecuencia se puede usar?

Puedes incluirlo en tu rutina de limpieza y usarlo de forma regular, por ejemplo, una vez a la semana o cuando notes que la alfombra empieza a coger un olor fuerte.

