Si necesitas cadenas para la nieve estas de Amazon son las más vendidas y mejor valoradas

Cadenas de nieve para ruedas de coche de diferentes materiales, con diferentes enganches, fáciles de poner y quitar, que te sacarán de más de un aprieto este invierno

Al igual que nosotros cambiamos las sandalias ortopédicas de verano por unas botas de senderismo en invierno, nuestros coches, cuando llega el invierno y aparece la nieve, muchas veces necesitan ese extra de seguridad y tracción que le dan las cadenas para evitar accidentes y conducir de la mejor manera posible, especialmente en los puertos de montaña por los que hay que pasar para llegar a las estaciones de esquí. Aunque también, si no te gusta especialmente la montaña y procuras evitarla, durante el invierno también te puedes encontrar con nieve en sitios que no te lo esperas, como carreteras secundarias por las que sueles pasar con frecuencia o incluso el día menos esperado saliendo de casa al trabajo en medio de la ciudad. Para evitar accidentes y poder tener todo lo que necesitas a mano en caso de emergencia, se recomienda llevar unas cadenas en el maletero para que no te pille de imprevisto en caso de temporal.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho esta cuidada selección de las cadenas para ruedas de coche más vendidas de Amazon por su excelente relación calidad-precio, lo fácil que suele resultar a los usuarios ponerlas en las ruedas y su eficiencia.

Cadenas de nieve Easy Grip de Michelin

Estas cadenas son la opción perfecta para aquellos que buscan una solución segura y fácil de instalar sin complicarse demasiado: se instalan en 2 minutos y sus 140 anillos galvanizados garantizan un agarre perfecto tanto en nieve como en hielo. Funcionan bien en situaciones habituales en las que unas cadenas pueden ser necesarias, como arrancar en pendiente, frenar en un cruce o tomar curvas suaves sin que el coche patine por el hielo.

Cortesía de Amazon.

Fundas de nieve para ruedas

Estas fundas textiles son ideales si prefieres algo muy ligero y que no genere ningún tipo de duda al ponerlas en los neumáticos. Encajan perfectamente en trayectos cortos o carreteras urbanas con nieve reciente, son perfectas para ir despacio, no superando los 30 km/h, y son compatibles con coches compactos, SUV y hasta 4x4.

Cortesía de Amazon.

Cadena de nieve textil

Una alternativa sencilla y compacta para llevar siempre en el coche para el “por si acaso”. Este modelo es perfecto para llevar siempre contigo sin que ocupe demasiado espacio ni gastarte mucho dinero, lo que lo hace especialmente útil para zonas de montaña donde las cadenas suelen ser obligatorias algunos días al año. Al igual que los modelos anteriores, se instalan con mucha facilidad y son las más vendidas de Amazon, después de más de 1.200 reseñas.

Cortesía de Amazon.

Cadenas de nieve metálicas de Goodyear

Este modelo está diseñado para quienes conducen con frecuencia por nieve más compacta o carreteras de montaña. Estas cadenas metálicas de 9 mm de acero inoxidable aportan una tracción más contundente y segura para esos entornos donde abunda la nieve o el hielo por las carreteras durante el invierno. Con más de 10.000 reseñas y una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas, este modelo es el más valorado por los usuarios.

Cortesía de Amazon.

Cadenas de nieve universales de emergencia

Si buscas unas cadenas de nieve para situaciones de peligro extremo, este modelo combina clavos de acero aleado de alta densidad de 8 mm de grosor con partículas antideslizantes. Son ajustables y están diseñadas para afrontar situaciones de emergencia: una nevada fuerte o una carretera llena de hielo cuando no lo esperas. Además, estas cadenas son compatibles con una amplia gama de neumáticos, desde 165 mm hasta 245 mm.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio llevar cadenas de nieve?

Siempre y cuando haya señales o autoridades competentes que lo indiquen por nieve o hielo en la calzada. Si vas a viajar por puertos de montaña en invierno, se recomienda llevar siempre cadenas por si son necesarias en cualquier momento.

¿A qué velocidad se puede circular con cadenas?

Por norma general, no deberías superar los 40 km/h. Están pensadas para ayudarte a avanzar con seguridad, no para conducir como en condiciones normales.

¿Dónde se colocan las cadenas?

Depende de si tu coche es de tracción delantera, trasera o total.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.