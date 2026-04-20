Probamos los mejores repelentes de insectos ultrasónicos para librarse de las picaduras en verano

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Repelix Armour Repelente ultrasónico de plagas Envolme Repelente ultrasónico Pest Reject Pro Ahuyentador ultrasónico ZHVoyage Repelente ultrasónico de plagas Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien quiere máximo control. Quien quiere versatilidad. Quien busca simplicidad. Quien busca lo más barato. Por qué lo recomendamos Más modos y versatilidad. Ondas variables avanzadas. Gran cobertura. Barato y fácil de usar. Medidas 10 x 10 x 10 cm 5,8 x 2,8 x 9,8 cm 10 x 6 x 10 cm 8,8 x 5,6 x 3 cm Precio 35.14 € 24.99 € € 15.99 €

Mejor repelente de insectos ultrasónico Hemos elegido el repelente de insectos ultrasónico Repelix Armour como el mejor de la comparativa, ya que es efectivo y permite ajustar la potencia de la señal.

¿Existe algo peor que las moscas cuando llega el calor? Sí, los mosquitos: sus zumbidos nos molestan para dormir y sus picotazos son un tormento. Aunque colocar una mosquitera sobre la ventana puede ser una buena opción para ahuyentarlos, contar con máquinas especializadas para esta tarea es una solución eficaz y más económica. Estos ahuyentadores de insectos funcionan con ultrasonidos, de tal manera que producen ondas sonoras de alta frecuencia que irritan a los mosquitos y otras especies, y los alejan de su hábitat habitual. En EL PAÍS Escaparate hemos probado varios modelos para comprobar cuál es el mejor.

¿Qué repelentes ultrasónicos de insectos hemos elegido y cómo los hemos probado?

La mayoría de los ahuyentadores eléctricos disponibles en el mercado funcionan mediante una combinación de ondas ultrasónicas y electromagnéticas. Aun así, en esta comparativa hemos incluido también una opción con 18 ondas ultrasónicas diferentes. Asimismo, la cobertura de unos y otros modelos es distinta, por lo que también hemos seleccionado diferentes alcances en este apartado. La lista final incluye los siguientes cuatro repelentes: Repelix Armour, Envolme, Pest Reject Pro y ZHVoyage.

Para poner a prueba estos ahuyentadores de insectos ultrasónicos, hemos comenzado por comprobar su alcance real en distintas estancias. Para ellos, los hemos colocado a diferentes distancias para verificar si el rango de cobertura que anuncian se cumple en la práctica. A continuación, los hemos utilizado en entornos con distintos niveles de presencia de insectos —desde casos puntuales hasta situaciones más persistentes— para evaluar su eficacia en condiciones reales de uso.

Durante varias semanas, también hemos analizado su funcionamiento continuado para comprobar su durabilidad y resistencia, con especial atención a posibles fallos o pérdidas de rendimiento. Además, hemos tenido en cuenta su seguridad en el día a día, ya que hemos verificado que no generen molestias ni riesgos para personas o mascotas. Por último, hemos probado su efectividad frente a distintos tipos de insectos para confirmar si realmente cumplen con lo que promete cada fabricante en cuanto a versatilidad.

Mejores ahuyentadores de insectos Mejores ahuyentadores de insectos Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializado en análisis de productos y, en los últimos años, he probado y comparado decenas de dispositivos y accesorios para medios como El País. Mi forma de evaluar parte de algo muy concreto: entender qué ofrece realmente un producto en relación con lo que cuesta. No sólo en pruebas puntuales, sino también en un uso cotidiano, porque es ahí donde se perciben los detalles que marcan la diferencia. Más allá de las especificaciones, me interesa cómo responde en la práctica, qué tan consistente es con el paso del tiempo y qué limitaciones aparecen cuando lo integras en tu rutina. Porque, al final, un buen producto no es el más llamativo, sino el que mejor justifica su precio en el día a día. Ese es el criterio con el que construyo cada recomendación.

¿Qué ahuyentador de insectos ultrasónico ha sido el ganador?

El repelente ultrasónico Repelix Armour ha sido el modelo que mejor resultado me ha dado en las pruebas, gracias a su eficacia real para ahuyentar una amplia variedad de plagas y a sus distintos niveles de potencia. Aunque es el más caro y su cobertura no es la mayor, ofrece un rendimiento muy fiable y fácil de gestionar en casa.

Para eliminar distintos tipos de plagas, el ahuyentador de insectos ultrasónico Repelis Armour permite ajustar la potencia. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ahuyenta a los insectos?

A pesar de que es el modelo más caro de la comparativa, durante las pruebas he comprobado que el ahuyentador de insectos ultrasónico Repelis Armour ha sido mi favorito. Su cobertura de hasta 140 metros cuadrados, aunque no es la más amplia, es más que suficiente para la mayoría de los hogares. De hecho, es efectiva contra un amplio número de plagas, tales como ratones, ratas, arañas, mosquitos, hormigas, insectos y moscas.

Es cierto que solamente está limitado a una combinación de dos ondas —ultrasónicas y electromagnéticas—, y que hay modelos con más opciones. Sin embargo, esto lo compensa con la posibilidad de elegir el nivel de potencia que se requiera en cada caso: luz verde para modo silencioso; luz amarilla para modo de frecuencia adaptativa; y luz roja para modo de máxima potencia. En la práctica, el dispositivo ha sido capaz de ahuyentar las plagas y crear un ambiente realmente libre de insectos.

A diferencia de otras opciones, este ahuyentador incluye únicamente dos unidades. En este sentido, puede perder capacidad de cobertura, pero los resultados no se ven afectados en el rango que promete la marca. Desde luego, la instalación me ha resultado muy sencilla, ya que basta con enchufar cada unidad a la corriente, preferentemente en zonas de mayor tránsito de insectos. Además, es ligero y portátil para poder llevarlos a las vacaciones o los fines de semana a una segunda residencia.

Hay que tener en cuenta que, si bien es un dispositivo seguro para su uso cerca de niños o mascotas, puede ser perjudicial en casas donde haya roedores como mascotas. Más allá de eso, el aparato no emite radiación ni sustancias dañinas para las personas ni los animales de compañía. Está diseñado para funcionar de manera continua, por lo que no hace falta desenchufarlo para prolongar su durabilidad.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Buena cobertura de hasta 140 metros cuadrados.

Efectivo contra un gran número de plagas.

Permite elegir el nivel de potencia en tres niveles.

Ligero y portátil.

Uso seguro con niños y mascotas.

A mejorar:

Limitado a dos tipos de onda.

Incluye solamente dos dispositivos.

Nocivo para roedores como mascotas.

Otras alternativas al mejor repelente de insectos ultrasónico

Repelente ultrasónico Envolme

La solución equilibrada del repelente ultrasónico Envolme es lo que más me ha gustado, gracias a su buena cobertura y al pack de cuatro unidades, que permite abarcar varias estancias con facilidad. Es silencioso y muy sencillo de usar, aunque su efecto no es inmediato: reduce progresivamente la presencia de insectos, sin llegar a eliminarlos por completo.

Del ahuyentador de insectos ultrasónico Envolme me ha gustado que es equilibrado e incluye cuatro unidades. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ahuyenta a los insectos?

Algo que me ha gustado del ahuyentador de insectos ultrasónico Envolme es que no sólo promete repeler mosquitos, sino también cucarachas, roedores, avispas —hay muchas en mi jardín— y otras plagas, gracias a su tecnología de ultrasonidos. El pack incluye cuatro unidades, así es que los he colocado estratégicamente en diferentes habitaciones, al igual que con los otros modelos que participan en esta comparativa.

Lo mejor de estos ahuyentadores es que son muy fáciles de usar: sólo hay que enchufarlos y empiezan a funcionar, sin necesidad de recargar ni configurar nada. Según el fabricante, emiten ondas de ultrasonido que afectan el sistema nervioso de los insectos y los hacen alejarse sin necesidad de químicos ni trampas. Además, son completamente silenciosos y no emiten olores. Cada dispositivo tiene un rango de cobertura de entre 80 y 160 metros cuadrados, por lo que su cobertura es bastante amplia y permite cubrir varias estancias a la vez.

En mi experiencia, los primeros días no he visto mucha diferencia, pero tras un par de semanas he notado una reducción en la cantidad de mosquitos, así como de avispas, porque he colocado uno en el jardín. Algo que me ha gustado es que el diseño es discreto y no desentona con la decoración, así que puedes dejarlos enchufados sin que llamen demasiado la atención.

En conclusión, es un producto que no hace milagros, es decir, no elimina completamente los insectos, sino que los reduce progresivamente. Además, de acuerdo con el nivel de infestación, puede que se necesiten otras medidas complementarias para mejores resultados. Otro detalle es que hay que dejarlos funcionando las 24 horas del día para que sigan siendo efectivos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Buena cobertura de hasta 160 metros cuadrados.

Efectivo contra un gran número de plagas.

18 tipos de ondas ultrasónicas.

Ligero y portátil.

Uso seguro con niños y mascotas.

Incluye cuatro dispositivos.

A mejorar:

Nocivo para roedores como mascotas.

Menos versátil que el modelo ganador.

Ahuyentador ultrasónico de insectos Pest Reject Pro

La amplia cobertura y sus funciones extra, como una luz nocturna, son los detalles que destacan del repelente ultrasónico Pest Reject Pro. Su eficacia es progresiva y correcta en general, aunque no elimina del todo algunas plagas y su precio resulta algo elevado si se tiene en cuenta que incluye una sola unidad.

Lo mejor del ahuyentador de insectos ultrasónico Pest Reject Pro es que ofrece la mayor cobertura de la comparativa. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ahuyenta a los insectos?

El ahuyentador de insectos ultrasónico Pest Reject Pro utiliza una combinación de tecnologías de ultrasonido y electromagnetismo para repeler plagas, y su cobertura es de hasta 300 metros cuadrados. Me ha sorprendido su diseño compacto y la inclusión de una luz nocturna incorporada, que me ha parecido cómoda como luz auxiliar. La instalación ha sido sencilla: simplemente lo he enchufado en una toma de corriente y listo. Al igual que con los otros modelos, durante las primeras semanas no he percibido cambios significativos, pero después ya se ha empezado a notar una disminución en la presencia de mosquitos y otros insectos.

Sin embargo, también he observado algunos puntos negativos. A pesar de la reducción de insectos, aún notaba la presencia ocasional de cucarachas en la cocina. Además, aunque el dispositivo es seguro para mascotas y niños, se recomienda no usarlo si se tienen mascotas de la familia de los roedores, lo cual podría ser una limitación para algunos hogares. Otro aspecto a considerar es que, aunque el fabricante indica que no necesita pilas ni repuestos y funciona las 24 horas del día, hay que tenerlo continuamente enchufado, por lo que consume energía —aunque mínima—. En resumen, mi experiencia con el Pest Reject Pro ha sido mayormente positiva, aunque creo que su precio es algo elevado si se tiene en cuenta que es un único dispositivo y el resto de modelos cuentan con cuatro o seis.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Máxima cobertura de hasta 300 metros cuadrados.

Efectivo contra un gran número de plagas.

Ligero y portátil.

Uso seguro con niños y mascotas.

A mejorar:

Limitado a dos tipos de onda.

No permite regular intensidad ni frecuencia.

Incluye solamente un dispositivo.

Nocivo para roedores como mascotas.

Ahuyentador de insectos eléctrico ZHVoyage

El repelente ultrasónico ZHVoyage parte con desventaja por la falta de información sobre su cobertura y la ausencia de ajustes, lo que limita su versatilidad frente a otros modelos. Aun así, reduce la presencia de insectos y resulta económico, con cuatro unidades incluidas, por lo que cumple en lo básico sin destacar.

A pesar de su efectividad, el ahuyentador de insectos ultrasónico ZHVoyage no especifica su rango de cobertura. © EL PAÍS ESCAPARATE

¿Ahuyenta a los insectos?

El mayor problema que he encontrado en el ahuyentador de insectos ultrasónico ZHVoyage es que no está especificado su rango de cobertura. Lo único que aclara la marca es que recomienda instalarlo a una distancia de entre 20 y 80 cm del suelo. Además, está limitado a solamente dos tipos de ondas —ultrasónicas y electromagnéticas— y no permite ningún tipo de ajuste de potencia, por lo que es menos versátil que otras opciones de la comparativa.

Lo que es cierto es que sí he notado una reducción de insectos durante las pruebas, por lo que, en este sentido, no deja de ser una buena elección. A su favor juega también el precio, puesto que se trata del modelo más económico, a pesar de que el pack incluye cuatro unidades para distribuirlas por diferentes zonas de la casa. Desde luego, es seguro para niños y mascotas, a excepción de los roedores. No obstante, la falta de control y su poca información técnica le restan muchos puntos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Incluye cuatro dispositivos.

Efectivo contra un gran número de plagas.

Ligero y portátil.

Uso seguro con niños y mascotas.

A mejorar:

Sin información de cobertura.

Limitado a dos tipos de onda.

No permite configurar ninguna opción.

Nocivo para roedores como mascotas.

Preguntas frecuentes sobre ahuyentadores ultrasónicos de insectos

¿Qué tan efectivos son los repelentes ultrasónicos?

La eficacia de estos dispositivos electrónicos depende, en gran medida, del entorno y del tipo de plaga que se desee combatir. El repelente emite ondas sonoras de alta frecuencia que resultan imperceptibles para el oído humano, pero que atacan directamente el sistema auditivo de ciertos artrópodos. En espacios abiertos, la señal se disipa con rapidez, hecho que reduce su impacto real sobre la población de mosquitos o moscas. Por el contrario, en habitaciones cerradas y sin obstáculos textiles, la reverberación del sonido crea una barrera acústica más sólida. Es importante considerar que las superficies blandas, como cortinas o sofás, absorben las vibraciones y limitan el alcance del aparato de forma notable.

¿Realmente funcionan los repelentes de insectos ultrasónicos?

La comunidad científica en España mantiene un debate constante sobre la capacidad real de estas unidades para erradicar infestaciones graves. Muchos modelos comerciales operan bajo el principio de la confusión sensorial, lo cual incomoda al insecto y lo incita a buscar zonas más tranquilas fuera del radio de acción. Sin embargo, no existe una evidencia técnica definitiva que garantice la eliminación total de cucarachas u hormigas mediante este sistema. El éxito del producto suele ser mayor como medida de prevención en lugar de tratamiento de choque. Para un resultado óptimo, conviene combinar el uso de esta tecnología con una higiene estricta y el sellado de grietas en la estructura del hogar.

¿Cuánto tiempo dura un repelente ultrasónico?

La vida útil de un repelente electrónico de calidad oscila habitualmente entre los tres y cinco años de funcionamiento ininterrumpido. Al carecer de componentes químicos o depósitos de líquido, el desgaste se limita exclusivamente a la placa de circuitos y al transductor cerámico interno. El mantenimiento es prácticamente nulo, ya que sólo requiere una conexión constante a la red eléctrica para emitir su señal de baja intensidad. Algunos fabricantes recomiendan la sustitución del terminal tras este periodo debido a la posible pérdida de precisión en la frecuencia de salida.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de abril de 2026.

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