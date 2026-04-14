He probado cuatro placas de inducción portátiles y esta es la que me llevaría al fin del mundo

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo WMF Kult X Jata VIN145 Taurus Darkfire Cecotec Full Magma Single Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien busca una amplia zona de cocción y alta personalización. Quien necesita una placa para un uso intensivo. Quien busca una placa con buenas prestaciones. Quien quiere una placa más económica. Por qué lo recomendamos 2100 W de potencia, 6 programas y 8 potencias.. potencia de 2100 W, 8 funciones y ventilador para enfriar la placa.. Ergonómica y fácil de transportar, 2100 W de potencia y temporizador. Estéticamente bonita, 10 niveles de potencia y modos de cocina preestablecidos. Medidas 29 x 37 x 4,8 cm 32 x 43 x 7,5 cm 29 x 36 x 35 cm 31 x 27 x 6,5 cm Potencia 2100 W 2100 W 2100 W 2000 W Peso 1,05 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,5 kg Detalles 8 niveles de potencia, 6 modos de cocinado, bloqueo niños, apagado automático. Ventilador, apagado automático, temporizador. Bloqueo niños, apagado automático, temporizador. Bloqueo niños, apagado automático, temporizador. Precio 104.89 € 42.81 € 59.99 € 44.99 €

La mejor placa de vitrocerámica portátil Nuestra experta ha elegido el modelo WMF Kult X gracias a su buena potencia y a los programas que dispone.

Para grabar recetas y subirlas a TikTok, para irse de viaje en autocaravana, para cocinas con poco espacio o, simplemente, para personas que no se aclaran con los fogones de gas de su piso de alquiler. Todos ellos pueden recurrir a las socorridas placas de vitrocerámica portátiles, una versión reducida y compacta de las que suele haber en los hogares y que además son manejables, con peso ligero y no necesitan instalación (tan solo hay que conectarlas a una toma de corriente eléctrica). Normalmente poseen una única zona de cocinado, pero múltiples funciones y modos para preparar la comida, lo que garantiza una experiencia de uso mucho más personalizada. En esta comparativa he probado cuatro de ellas para escoger cuál es la mejor placa de vitrocerámica portátil para cocinar.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Aunque tengo una placa de inducción ‘normal’ en mi cocina, muchas veces me da pereza usarla solo por no tener que limpiarla después. Y, desde hace tiempo, la solución que he encontrado es utilizar un modelo como las protagonistas de la comparativa siempre que la elaboración sea sencilla y no necesite nada más que una olla o sartén. Los modelos participantes los he probado durante varias semanas como placa principal para hacer todo tipo de recetas (arroces, guisos, carne, pescado…) y, también las usé en una barbacoa que hice con mis amigos, donde hicimos algunas guarniciones de acompañamiento para la carne y café con cafetera italiana.

A la hora de analizarlas y valorarlas, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Potencia. Los vatios (W) que ofrece cada una y la temperatura máxima que alcanzan.

Diseño. El material con el que está fabricada, el color y la forma, así como el diseño, la posición y la separación de los botones e iconos que indican los modos de funcionamiento.

Tipos de controles. ¿Cuántas funciones incluye? ¿Para qué sirve cada una de ellas?

Portabilidad. Si es fácil de transportar de un sitio a otro. En este aspecto influye el peso y las medidas de la placa, así como su resistencia a los golpes.

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializada en tecnología y, en los últimos años, me he centrado en el análisis de productos y la elaboración de comparativas, probando dispositivos y artículos de todo tipo para el hogar y el cuidado personal. En cada una de ellas analizo los productos en condiciones reales, revisando sus características, ventajas y posibles limitaciones para ofrecer recomendaciones claras y útiles. Mi objetivo es sencillo: ayudar al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado, basándome siempre en información contrastada, experiencia práctica y una mirada independiente.

1) 6 programas y 8 potencias: WMF Kult X

Placa de inducción portátil WMF Kult X. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: quien quiera una placa personalizable y con una amplia zona de cocción.

Por qué la hemos elegido: desde el primer momento se nota que no es una placa portátil barata: el cuerpo está fabricado en acero inoxidable Cromargan y la superficie de cocción es de vitrocerámica negra, lo que le da un aspecto muy sólido. Lo primero que hice al sacarla de la caja fue probarla con algo sencillo: hervir agua para pasta. Aquí es donde realmente se aprecia su principal característica, la potencia de 2100 W, que permite calentar agua muy rápido. Con otro tipo de recetas, como saltear verduras o cocinar carne, también se consiguen buenos resultados, ya que su potencia y sus modos de cocinado son bastante eficientes.

Durante las pruebas que realicé, una olla con unos dos litros de agua empezó a hervir en unos cinco minutos aproximadamente, algo que me sorprendió porque he utilizado vitrocerámicas convencionales que han tardado más. En cuanto al uso diario, el panel táctil es bastante cómodo. Tiene varios niveles de potencia (ocho en total) y un control deslizante que permite ajustar el calor de forma rápida. También incluye algunos programas preconfigurados (mantener caliente, freír, cocer al vapor…) bastante útiles para personas que quieran ahorrar tiempo a la hora de cocinar.

Sus puntos débiles: es algo cara y calienta más por el centro que por los laterales.

2) Con ventilador para enfriar la placa: Jata VIN145

Placa de inducción portátil Jata VIN145. © EL PAÍS ESCAPARATE

Para quién es: aquellas personas que quieran una placa que vayan a usar de forma intensiva.

Por qué la hemos elegido: se trata de una placa ligera y compacta, pesa poco más de dos kilos, así que moverla de un sitio a otro resulta bastante cómodo. Durante el tiempo que la he estado probando la he guardado en un armario de la cocina y apenas ocupaba espacio, por lo que es ideal para aquellas personas que tienen cocinas reducidas. El diseño es bastante simple: una superficie de cristal vitrocerámico de unos 4 mm de grosor, un panel táctil con pantalla LED y un control deslizante para ajustar la potencia.

En cuanto al uso real, uno de los puntos que más me convenció fue su potencia de 2100 W. En mis pruebas, hervir agua para pasta o calentar una sartén resultó rápido. Por ejemplo, con un cazo pequeño el agua empezó a hervir en unos 3 minutos. Para tareas rápidas, como saltear verduras, hacer un sofrito o calentar una salsa la placa respondió casi al instante cuando subía o bajaba la potencia. También incluye ocho funciones programadas, además de controles táctiles para encender, ajustar el temporizador o seleccionar el modo de cocción. En mi caso, lo que más utilicé fue el control manual de potencia, porque permite ajustar la intensidad de forma bastante rápida con el regulador deslizante. Además, dispone de un sistema de ventilación para enfriar la placa.

Sus puntos débiles: es algo ruidosa y calienta más por el centro que por los lados.

3) Diseño ultraslim: Taurus Darkfire

Placa apta para sartenes de inducción. Cortesía de Amazon.

Para quién es: personas que busquen una placa fina, pero con buenas prestaciones.

Por qué la hemos elegido: se trata de una placa portátil de inducción que tiene unas medidas de 29 x 36 x 35 centímetros y un peso de 2,4 kilos. Es muy fina, por lo que se puede llevar cómodamente a cualquier lugar porque no ocupa apenas espacio. En cuanto a su potencia, funciona con 2100 W y con un rango de temperatura ajustable de entre 60 y 240 ºC.

A diferencia de las dos placas anteriores, no dispone de modos de cocinado preestablecidos, por lo que simplemente se puede escoger el nivel de temperatura para cocinar; algo que me parece limitado teniendo en cuenta que la placa cuesta casi 60 euros. Esto hace que la experiencia de uso sea menos personalizable, pero aun así con ella se consigue un buen cocinado. Por otro lado, sí que dispone de modo bloqueo para menores y de temporizador de hasta 3 horas con aviso sonoro para establecer el tiempo de cocinado deseado. Además, tiene apagado automático.

Sus puntos débiles: no tiene modos de cocina preestablecidos.

4) Con diseño moderno: Cecotec Full Magma Single

Placa de inducción portátil Cecotec Full Magma Single. © CECOTEC

Para quién es: aquellos que quieran una placa económica.

Por qué lo hemos elegido: estéticamente es el modelo que más me gusta, ya que su diseño es simple, pero moderno: está fabricada en cristal esmaltado que, además de aportar un brillo bonito, hace que sea muy resistente y sus laterales son de color plata. Se compone de una única fuente de calor de inducción, con un display led en la parte inferior que se controla de manera táctil.

Es la placa menos potente de la comparativa (2000 W) pero también ofrece el precio más reducido. Tiene 10 niveles de potencia para adaptarse a diferentes tipos de recetas y necesidades de cocción y su rango de temperatura va de 60 a 240º, al igual que el resto de modelos. Tampoco dispone de modos de cocinado preestablecidos, por lo que la experiencia es más limitada, pero sí cuenta con apagado automático, bloqueo para menores y temporizador. En definitiva, creo que es una placa pensada para aquellos que busquen algo portátil y básico, y que además no quieran invertir mucho dinero.

Sus puntos débiles: menos potencia y sin programas de cocinado preestablecidos.

Otro modelo de placa de inducción portátil interesante

Si estás buscando una placa con diseño redondo

La placa Aigostar Cookmate tiene un diseño diferente al resto: con forma circular, sus controles táctiles se ubican en el borde de la placa, haciendo que sea mucho más compacta que otros modelos. Además, tiene 2000 W de potencia y 9 niveles de temperatura.

Temporizado de 1 a 99 minutos. Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre las placas de vitrocerámica portátiles

¿Qué es exactamente una placa de vitrocerámica portátil?

Es una placa de cocina eléctrica compacta que se puede transportar y conectar a un enchufe normal. Permite cocinar como en una cocina convencional, pero sin instalación fija. Se utiliza mucho en apartamentos pequeños, segundas residencias, caravanas o camping, oficinas… Además, existen dos tipos principales: vitrocerámica radiante (resistencia eléctrica bajo el cristal) e inducción portátil (calor por campo electromagnético).

¿Qué diferencia hay entre vitrocerámica portátil e inducción portátil?

La diferencia está en cómo se genera el calor. En una vitrocerámica portátil se calienta una resistencia bajo el cristal y funciona con cualquier tipo de olla o sartén. Eso sí, tarda más en calentar y enfriar. Por su parte, la inducción portátil calienta directamente el recipiente mediante magnetismo y solo funciona con recipientes compatibles con inducción. En este caso, calienta más rápido y consume menos energía. Por ello, en la práctica, la inducción suele ser más eficiente y rápida.

¿Necesito utensilios especiales para usarla?

Depende del tipo de placa. La vitrocerámica funciona con casi cualquier olla o sartén; y para la inducción necesitas recipientes ferromagnéticos (acero o hierro).

Un truco sencillo: si un imán se pega al fondo de la sartén, es compatible con inducción.

¿Cuánta potencia tienen normalmente?

La mayoría de placas portátiles tienen entre 1000 W y 2100 W.

¿Qué rango de temperatura suelen tener?

Normalmente trabajan aproximadamente entre: 60 °C – 80 °C: mantener caliente; 90 °C – 100 °C: hervir agua; 120 °C – 160 °C: cocinar o guisar; y 180 °C – 240 °C: freír o saltear. La temperatura exacta depende del modelo y del recipiente.

¿Se pueden usar en cualquier enchufe?

Sí, normalmente funcionan con enchufes domésticos estándar (220-240 V).

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.

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