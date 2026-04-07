Comparamos las mejores almohadas de viaje para dormir en los aviones

Ponemos a prueba cuatro modelos de este accesorio, que evita molestias y dolores al dormir en un asiento en posición erguida

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo FlowZoom FlowZoom Comfy Bcozzy Almohada para el cuello Bcozzy Proglobe Almohada cervical Proglobe Sarisun Almohada Sarisun Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Viajeros que buscan equilibrio Viajes largos y frecuentes Quien busca precio bajo Viajeros ocasionales Por qué lo recomendamos Mejor relación comodidad-precio Muy cómoda y duradera Económica y funcional Cómoda y fácil de transportar Medidas 27 x 24 x 14 cm 27,99 x 21,01 x 0,1 cm 27,94 x 13,97 x 0,1 cm 17,9 x 11,6 x 11,2 cm Precio 26.15 € 42.95 € 26.59 € 33.4 €

Mejor almohada de viaje Hemos elegido la almohada de viaje FlowZoom como la mejor de esta comparativa, gracias a su equilibrio entre soporte, comodidad y ajuste, que evita de forma efectiva que la cabeza caiga durante el descanso.

Dormir en un avión, en un tren o incluso en un coche suele convertirse en una lucha constante contra la incomodidad: la cabeza cae hacia los lados, el cuello se resiente y el descanso nunca llega a ser completo. En este contexto, las almohadas de viaje se han convertido en un accesorio casi imprescindible, ya que están diseñadas para mantener una postura más natural y reducir la tensión cervical. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos distintos con el objetivo de comprobar cuál realmente mejora el descanso en trayectos largos.

Características FlowZoom Bcozzy Proglobe Sarisun Relleno Espuma viscoelástica Espuma viscoelástica Espuma viscoelástica Espuma viscoelástica Forma U U U Sujeción al asiento

¿Qué almohadas cervicales hemos elegido y cómo las hemos probado?

Para esta comparativa hemos seleccionado almohadas de viaje fabricadas con relleno de espuma viscoelástica, pensadas para usarse en distintos medios de transporte. La diferencia entre ellas radica, sobre todo, en su sistema de sujeción y en cómo se adaptan al cuello o al asiento. Con estas consideraciones, los cuatro modelos elegidos son: FlowZoom, Bcozzy, Proglobe y Sarisun.

Durante las pruebas, hemos evaluado aspectos clave como la facilidad para guardarlas y transportarlas, la comodidad durante el uso, la resistencia con el paso del tiempo y la posibilidad de lavarlas sin problemas. Además, hemos prestado especial atención al soporte real que ofrecen al cuello, que es, en última instancia, lo que marca la diferencia en este tipo de productos.

00:15 Probamos las mejores almohadas de viaje

¿Cuál es la mejor almohada de viaje?

Su diseño envolvente con ajuste mediante botones es lo más destacado de la almohada FlowZoom. Me ha gustado su soporte firme de la barbilla y una estructura trasera más delgada que mejora la postura. Cómoda, estable y fácil de transportar, ha sido la opción más completa y equilibrada durante las pruebas.

Lo más destacado de la almohada FlowZoom Comfy es la estabilidad que proporciona al cuello en cualquier posición. Escaparate El País

¿Ayuda a dormir en el avión?

Lo que más me ha convencido de la almohada de viaje FlowZoom es la estabilidad que proporciona al cuello en cualquier posición. Durante las pruebas, ha sido la única que realmente evita que la cabeza caiga hacia delante o hacia los lados. Esto lo consigue gracias a su sistema de cinco botones de presión, que permite ajustar la almohada de forma muy precisa alrededor del cuello. Este detalle, que puede parecer menor, en la práctica marca una diferencia clara en la calidad del descanso.

Además, su diseño con la parte trasera más plana reduce la presión en la zona de la nuca, lo que favorece una postura más natural al apoyarse en el asiento. Esto, combinado con la espuma viscoelástica, que se adapta bien al contorno del cuello, genera un soporte equilibrado que no resulta ni demasiado rígido ni demasiado blando. Durante trayectos largos, esta combinación se traduce en menos tensión acumulada y una sensación más constante de confort.

Otro aspecto que me ha parecido especialmente acertado es su tacto y la gestión de la temperatura. La funda es suave y transpirable, por lo que no genera sensación de calor incluso tras un uso prolongado. Además, se puede lavar con facilidad, algo importante en un producto que se utiliza en viajes. En cuanto al transporte, se comprime sin dificultad, lo que permite guardarla sin ocupar demasiado espacio.

En conjunto, es la almohada más completa de la comparativa: cómoda, estable y práctica. De hecho, no he encontrado puntos débiles claros durante el uso, lo que refuerza la sensación de que se trata de la opción más equilibrada para la mayoría de usuarios.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cómoda y acolchada para viajes largos.

Buen soporte en el cuello y la cabeza.

Tacto suave con temperatura agradable.

Fácil de transportar.

Mantiene su forma después de cada uso.

A mejorar:

No he encontrado aspectos negativos.

Otras alternativas a la mejor almohada de viaje

Almohada de cuello para viajar Bcozzy

Gracias a su diseño ajustable en varias posiciones, la almohada Bcozzy me ha parecido muy versátil, con buen soporte y materiales agradables. Su rendimiento es muy sólido, aunque su precio más elevado la sitúa ligeramente por detrás de la mejor opción.

El diseño de la almohada Bcozzy permite varias configuraciones según la posición en la que se quiera dormir. Escaparate El País

¿Ayuda a dormir en el avión?

Durante las pruebas, la almohada de viaje Bcozzy me ha parecido una de las opciones más cómodas y versátiles. Su diseño permite varias configuraciones según la posición en la que se quiera dormir: frontal, lateral o una combinación de ambas. Esto se traduce en una mayor adaptabilidad, especialmente para quienes cambian de postura durante el viaje.

El sistema de doble apoyo para la barbilla funciona bien y ayuda a mantener la cabeza en una posición más estable, lo que reduce la tensión en el cuello y los hombros. Además, los materiales —microfelpa y microgamuza— resultan agradables al tacto y permiten una buena circulación del aire, algo que se agradece en trayectos largos. En la práctica, ofrece una experiencia muy similar a la del modelo ganador en términos de comodidad.

Sin embargo, donde pierde algo de terreno es en la relación calidad-precio. Aunque mantiene su forma incluso tras meses de uso y es fácil de transportar gracias a su ligereza y la funda incluida, su coste es más elevado. Por lo tanto, aunque es una alternativa muy sólida, no resulta tan equilibrada como la FlowZoom en conjunto.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cómoda y acolchada para viajes largos.

Buen soporte en el cuello y la cabeza.

Tacto suave con temperatura agradable.

Fácil de transportar.

Mantiene su forma después de cada uso.

A mejorar:

Precio elevado.

Almohada de viaje viscoelástica Proglobe

La almohada de viaje Proglobe es una opción correcta que ofrece buen soporte y añade extras como antifaz, con materiales agradables y fácil transporte. Sin embargo, transmite una sensación de menor calidad frente a los modelos superiores.

La almohada de viaje Proglobe incluye un antifaz para descansar mejor en viajes largos. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a dormir en el avión?

La almohada de viaje Proglobe cumple bien en lo esencial: durante las pruebas, ha ofrecido un soporte adecuado para el cuello gracias a su espuma viscoelástica, que se adapta correctamente a la forma del usuario. Además, el tejido ayuda a mantener una temperatura agradable, ya que absorbe la humedad y evita esa sensación de calor incómodo.

Uno de sus puntos diferenciales es que incluye un antifaz, lo que puede resultar útil en viajes largos para mejorar el descanso. También es compacta, ligera y fácil de plegar, de manera que facilita su transporte en equipaje de mano. En este sentido, cumple con lo que se espera de una almohada de viaje.

Sin embargo, la sensación general es que está un paso por detrás de las anteriores en términos de calidad percibida. Aunque funciona bien, los acabados y la consistencia no transmiten la misma robustez, y eso se nota especialmente cuando se compara directamente con los modelos superiores. Aun así, es una opción válida para un uso ocasional.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Cómoda y acolchada para viajes largos.

Buen soporte en el cuello y la cabeza.

Tacto suave con temperatura agradable.

Fácil de transportar.

Mantiene su forma después de cada uso.

A mejorar:

Se siente de menor calidad que los dos modelos anteriores.

Almohada de viaje para aviones Sarisun

La gran particularidad de la almohada Sarisun es su sistema de sujeción al asiento, que aporta estabilidad, pero que no mejora la experiencia frente a modelos más compactos. Cumple en comodidad, aunque no destaca en el conjunto de la comparativa.

La almohada de viaje de Sarisun incorpora un sistema de sujeción al reposacabezas del asiento. Cortesía de Amazon

¿Ayuda a dormir en el avión?

Lo primero que he notado en la almohada de viaje Sarisun es que su principal limitación es la falta de una mejora clara frente a otros modelos más sencillos. Aunque incorpora un sistema de sujeción al reposacabezas del asiento, que en teoría debería aportar mayor estabilidad, en la práctica no supone una ventaja decisiva en términos de comodidad.

Dicho esto, cumple correctamente en los aspectos básicos. El soporte es adecuado, el tacto de los materiales es agradable y mantiene bien la forma tras el uso. Además, sigue siendo fácil de transportar, algo fundamental en este tipo de productos.

Aun así, el hecho de que no destaque en ningún apartado concreto hace que se perciba como una opción funcional pero poco diferencial. Por lo tanto, puede servir para viajes ocasionales, pero queda por detrás de alternativas más completas y mejor resueltas en conjunto.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se sujeta al reposacabezas del asiento del avión.

Cómoda y acolchada para viajes largos.

Buen soporte en el cuello y la cabeza.

Tacto suave con temperatura agradable.

Fácil de transportar.

Mantiene su forma después de cada uso.

A mejorar:

No mejora la comodidad de otras almohadas más compactas.

Preguntas frecuentes sobre almohadas de viaje

¿Cómo se llama la almohada que se usa para viajar?

Este accesorio recibe habitualmente el nombre de almohada de cuello o cojín cervical de viaje. En el mercado español, también se conoce como reposacabezas de avión debido a su diseño específico para trayectos en cabina. La mayoría de estos artículos presentan una característica silueta en forma de U, la cual envuelve la zona posterior de la nuca. Existen versiones fabricadas con espuma viscoelástica, que se adapta a la anatomía del pasajero, y modelos hinchables, ideales para ahorrar espacio en la maleta de mano. Cualquiera de estas opciones busca evitar que la cabeza caiga lateralmente durante el sueño profundo.

¿Funciona el truco de viajar con almohadas?

La estrategia de sustituir el relleno del cojín por prendas de ropa es una práctica muy popular entre los viajeros de bajo coste. Este método permite evadir las restricciones de peso en el equipaje de cabina al ocultar camisetas o jerséis dentro de la funda del accesorio. Aunque el sistema ahorra dinero en tarifas de facturación, la comodidad suele ser inferior a la de un núcleo de gel o fibra original. Si decides emplear esta técnica, asegúrate de distribuir los textiles de manera uniforme para evitar bultos molestos que provoquen contracturas musculares. En resumen, es un recurso útil para economizar, pero compromete ligeramente la calidad del descanso cervical.

¿Cómo se pone la almohada para viajar en avión?

La forma más eficaz de utilizar este elemento es colocar la parte más gruesa bajo la barbilla, no tras la nuca. Al situar el cierre del cojín hacia delante, el soporte impide que el cráneo se desplome de forma brusca cuando los músculos se relajan. Si prefieres la posición tradicional, ajusta los cordones frontales para que el material presione suavemente los laterales del rostro. Algunos expertos en ergonomía recomiendan también el uso lateral si el pasajero dispone de un asiento de ventanilla para apoyar el peso contra la pared del fuselaje. Esta disposición garantiza una alineación correcta de la columna y reduce el riesgo de sufrir el molesto latigazo cervical tras el aterrizaje.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

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