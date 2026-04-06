He usado las mejores gafas inteligentes para escuchar música o hablar por teléfono

He probado seis gafas de sol con Bluetooth que se conectan al ‘smartphone’ y permiten escuchar música, seguir indicaciones del GPS, hablar por teléfono…

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Ray-Ban Ray-Ban Meta Wayfarer Oakley Oakley Meta HSTN Energy Sistem Energy Sistem Urban Music Amber GetD GetD Gafas Polarizadas Bluetooth Ruimen RUIMEN Gafas Inteligentes con Bluetooth OhO Sunshine OhO Sunshine Water Resistance Audio Sunglasses Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios que busquen un modelo con un acabado exquisito y un diseño que sienta bien a casi todos. Personas que hagan habitualmente deporte en exteriores y deseen grabar sus entrenamientos y rutas Quienes prefieran un modelo discreto, de funciones sencillas y un precio muy ajustado y que, para conseguirlo, estén dispuestos a sacrificar una gran calidad de audio o materiales premium Usuarios de iPhone que vayan a utilizar las gafas en múltiples contextos, ya que incluso sirven para traducir en tiempo real y tomar notas en reuniones Quienes busquen unas gafas inteligentes con buena autonomía y un funcionamiento estable Usuarios que vayan a utilizar las gafas también en interiores, ya que viene con lentes intercambiables Por qué lo recomendamos Diseño cuidado, funcionamiento perfecto, hace fotos y graba vídeos Resistentes, uso deportivo, autonomía muy extensa Distintos diseños y acabados, funcionamiento sencillo, buena autonomía Distintos acabados, conexión sencilla, función de traductor Diseño aséptico, autonomía amplia, funcionamiento simple Lentes intercambiables, uso simple, precio ajustado Medidas 46,8 x 150 x 152 mm 133 x 43 x 49 mm 146 x 48 x 150 mm 145 x 48 x 150 mm 148 x 52 x 18 mm 160 x 55 x 145 mm Peso 48,6 g 49 g 31 g 43 g 34 g 34 g Capacidad Duración de la batería: hasta 4 horas Duración de la batería: hasta 8 horas Duración de la batería: hasta 5 horas Duración de la batería: hasta 11 horas Duración de la batería: hasta 8–10 horas Duración de la batería: hasta 10 horas Detalles Tiempo de carga completa: 75 minutos Tiempo de carga completa: unas 3,5 horas Tiempo de carga completa: no especificado Tiempo de carga completa: aprox 1,5 horas Tiempo de carga completa: entre 1,5 y 2 horas Tiempo de carga completa: aprox 2 horas Precio 359 € 489 € 40.88 € 79.98 € 69.99 € 54.99 €

Las mejores gafas de sol inteligentes Pese a que el precio es sustancialmente superior al del resto de las otras opciones, el cuidado diseño, la calidad de los materiales y su funcionamiento perfecto hace que las mejores gafas de sol inteligentes sean las Ray-Ban Meta.

Después de años probando todo tipo de dispositivos tecnológicos, ha llegado un momento en el que ya pocos me sorprenden realmente. Pero cuando utilicé por primera vez las gafas inteligentes Bose Frames sí tuve esa sensación de ‘wow’. Me sorprendieron tanto a mi como a la gente que me rodeaba y se enteraba de que funcionaban conectadas al móvil por Bluetooth y escondían unos diminutos altavoces en sus patillas para disfrutar de música, llamadas y multitud de aplicaciones en modo manos libres.

¿Su ventaja con respecto a los auriculares True Wireless? Como no se introducen en el oído, no bloquean el ruido exterior y son más seguras a la hora de andar por la calle y, además, permiten mantener conversaciones con otras personas sin problema. Sin embargo, solo tiene sentido utilizarlas en exteriores, ya que de otra manera sus lentes oscuras harán que no se vea correctamente (y eso que algunos modelos cuentan con la opción de cambiarlas y colocar unas ‘para ver’).

Cómo hemos elegido y probado los productos

Desde que probé las Bose Frames, han sido mis gafas de sol favoritas, y las he utilizado de viaje, mientras estaba en el parque con mis hijos o empujaba el carro para dar un paseo; y tanto para escuchar música como para mantener conversaciones. Este modelo de Bose ya fue descatalogado y, si bien no hay muchas gafas de sol inteligentes en el mercado, sí hay algunas alternativas, como las participantes en esta comparativa, que he seleccionado teniendo en cuenta los modelos más vendidos y los de marcas conocidas por todos. La referencia actualmente en este segmento son las creadas por la firma Meta junto con marcas como Ray-Ban y Oakley, con una diferencia de precio sustancial con respecto al resto; pero también lo es su calidad de construcción y de sonido.

He probado cada una de las seis gafas de sol con Bluetooth participantes en esta comparativa durante un mínimo de 15 días con dos smartphones diferentes: un iPhone 16 Pro y un Nothing Phone (3). En ambos casos los he utilizado para escuchar música almacenada en el dispositivo móvil, pero también desde servicios de streaming. Del mismo modo, he enviado y escuchado audios a través de redes sociales (WhatsApp principalmente), participado en llamadas de teléfono y seguido instrucciones del GPS. En todos los casos, he tenido que recargar la batería entre 3 y 5 veces.

De ellos he valorado:

Diseño : materiales empleados, acabado y construcción, adaptabilidad a distintos tipos de rostro, resistencia…

Lentes : la protección que ofrecen sus lentes, si son o no polarizadas o si hay posibilidad de intercambiarlas, qué opciones hay y cómo se hace.

Calidad del sonido : cómo se escuchan con distintos tipos de música, durante las llamadas en formato manos libres y al usar aplicaciones como el GPS. Además, se ha valorado cómo se dirige el sonido a los oídos y si se escucha desde ‘el exterior’.

Autonomía : cuántas horas dura su batería durante el uso, cuánto tarda en cargarse y cómo se hace (tipo de cargador, dónde se enchufa…).

Otros: cualquier aspecto relacionado con su funcionamiento, conectividad y facilidad de vinculación con el móvil, si dispone de alguna app para gestionar su funcionamiento, si el control es táctil y qué opciones contempla.

Diseño cuidado: Ray-Ban Meta Wayfarer

Cortesía del Corte Inglés.

Para quién es: usuarios que busquen un modelo con un acabado exquisito y un diseño que sienta bien a casi todos.

Por qué lo recomendamos: durante años he sido usuaria de las Ray-Ban Wayfarer (la versión normal, no inteligente), por lo que el diseño de estas gafas me ha resultado muy familiar. Al igual que en la versión tradicional, la calidad de los materiales y el acabado es exquisito. La diferencia visualmente está en que las patillas son algo más gruesas y que en las esquinas sobre las lentes hay dos cámaras para hacer fotos y grabar vídeos.

Desde el primer momento la sensación ha sido de familiaridad y sencillez. Se vinculan con el móvil a través de una app que muestra paso a paso cómo funcionan: cómo se pulsa el botón para capturar fotos y vídeos, cómo se desliza el dedo para controlar la reproducción… Responden muy bien a cualquier orden, rápido y sin tener que repetirlo. Si, por ejemplo, haces una foto, aparece en el carrete del móvil, ni siquiera es necesario usar la app. Desde ella, eso sí, he podido configurar si deseo que lea los mensajes nada más llegar (cuando las llevas puestas te dice quién y en qué plataforma te ha escrito, y lee el texto), personalizar los gestos y conectar aplicaciones como Amazon Music o Apple Music.

La calidad de sonido cuando escuchas música es, sin duda, la mejor de toda la comparativa. Además, son bastante discretas y cuando he preguntado a la gente que me rodeaba si escuchaban algo, todos coinciden en que un murmullo muy sutil y acercándose mucho. Son además las mejores cuando se trata de mantener conversaciones en modo manos libres.

Una función muy llamativa es que funcionan con inteligencia artificial y, cuando dices “Hey Meta” se abre un asistente inteligente que la verdad funciona genial. Le he podido pedir que suba y baje el volumen o cambie de canción, que me diga qué tenía delante (por ejemplo, un monumento o un edificio), hacer preguntas generales como si fuera ChatGPT, preguntar temas relacionados con la actualidad (resultados deportivos, el tiempo) o pedirle que me tradujera algo desde otros idiomas. También me gusta mucho su funda, muy parecida a una normal (en otros modelos son enormes).

Sus puntos débiles: su precio es superior al de otras propuestas de la comparativa.

Ficha técnica Dimensiones: 46,8 x 150 x 152 mm Peso: 48,6 g Cristales polarizados: sí, protección UV400 (100 % UVA/UVB) disponible en variantes polarizadas y transitions Bluetooth: 5.3 Duración de la batería: Hasta 4 horas. La funda incluye hasta 8 cargas adicionales (36 horas en total) Tiempo de carga de la batería: 75 minutos para carga completa; carga rápida del 50% en 22 minutos Otros: 5 micrófonos para cancelación de ruido y grabación inmersiva, dos altavoces open-ear con sonido estéreo direccional, cámara ultra wide de 12 megapíxeles capaz de capturar fotos a 3.024 x 4.032 px y vídeos 1.440 x 1.920 px a 30 fps (hasta ~60 s), Meta AI con traducción, reconocimiento de objetos y respuestas por voz, resistencia al agua IPX4

Para deportes: Oakley Meta HSTN

Cortesía del Corte Inglés.

Para quién es: personas que hagan habitualmente deporte en exteriores y deseen grabar sus entrenamientos y rutas.

Por qué lo recomendamos: si vas a utilizarlas para hacer fotos y grabar vídeo, son las mejores. Y es que tienen una cámara capaz de grabar en calidad 3K y un sistema de estabilización en Full HD muy solvente. Lo probé subiendo y bajando escaleras ‘trotando’, con una carrera… y las tomas resultantes fueron muy suaves, sin ‘botes’. Además, su autonomía es muy extensa, y usándolas a diario 1-2 horas no tuve que cargarlas durante la semana que duraron las pruebas (es el modelo que menos tiempo he usado, ya que salieron pocos días antes de escribir esta comparativa). Cuando estás a pleno sol es con las que mejor se ve, porque se nota mayor contraste y definición que en otras.

A nivel funcionalidad, es muy parecida a la de las Ray-Ban Meta: tiene el asistente inteligente para solicitar ayuda en cualquier momento, reproducen todo tipo de música e indicaciones por voz a través de sus altavoces, leen los mensajes que recibes, puedes utilizarla para llamadas en modo manos libres… y todo funciona de forma fluida y sin errores.

Sus puntos débiles: su diseño es diferencial, y puede o no gustarte. Eso, y el precio, son los dos aspectos que considero un hándicap con respecto a otras opciones. Además, aunque son para deportes, no me las pondría para determinadas cosas sin una sujeción extra al cuello, ya que con movimientos bruscos tienden a moverse.

Ficha técnica Dimensiones: 133 x 43 x 49 mm Peso: 49 gramos Cristales polarizados: sí, entes PRIZM 24K Polarized (alto contraste, diseñadas para uso en exteriores) Bluetooth: 5.3 Duración de la batería: hasta 8 horas de uso típico con una sola carga; el estuche añade hasta 48 horas adicionales Tiempo de carga de la batería: carga rápida: 50 % en aproximadamente 20 minutos; el estuche se carga completamente en unas 3,5 horas con USB-C Otros: cámara de 12 MP para fotos (3024 x 4032 px) y vídeo 3K a 30 fps, altavoces abiertos, manos libres, 5 micrófonos, conectividad Wi-Fi 6e, 32 GB de almacenamiento, resistencia al agua IPX4, control táctil y por voz, Hey Meta

Uso sencillo: Energy Sistem Urban Music Amber

Las gafas Energy Sistem Urban Music Amber hacen gala de un diseño vintage muy atractivo y un precio ajustadísimo. Cortesía de Amazon

Para quién es: quienes prefieran un modelo discreto, de funciones sencillas y un precio muy ajustado y que, para conseguirlo, estén dispuestos a sacrificar una gran calidad de audio o materiales premium.

Por qué lo recomendamos: este modelo de gafas está disponible con una importante variedad de estilos: yo he probado el Amber, con un diseño retro muy femenino. En todo momento parecen unas gafas normales, son muy discretas y si no lo dices, nadie se da cuenta de que estás escuchando música o un podcast. En este sentido, tengo que decir que el audio, pese no a ser de una calidad extrema, se dirige muy bien hacia el canal auditivo y no se escucha desde el exterior. En lugares muy ruidosos (por ejemplo, andando por la calle con mucho tráfico o con obras cerca) sí que he notado que el volumen era demasiado justo, incluso subiéndolo mucho.

Son también bastante ligeras, e incluso llevándolas varias horas puestas en ningún momento he sentido la necesidad de quitármelas. El peso está bien distribuido y la montura no me ha resultado molesta en la nariz. Además, cuentan con lentes polarizadas, algo que he agradecido especialmente en días muy soleados. También me ha parecido útil la resistencia a salpicaduras de sus cristales. En un par de ocasiones me sorprendió una llovizna ligera volviendo a casa y no tuve que preocuparme por guardarlas corriendo. Siempre llevo la funda en el bolso o mochila, porque queda plana y no ocupa nada.

En las patillas se sitúan los controles táctiles para gestionar la reproducción y las llamadas. Para conversaciones breves, el sistema es cómodo y el micrófono cumple: mi interlocutor me escuchaba con claridad en entornos no demasiado ruidosos; sin embargo, en calles con mucho tráfico o viento, la calidad de la llamada baja. Los controles funcionan bien la mayor parte del tiempo, pero requieren cierto aprendizaje. Al principio, más de una vez pausé la música cuando en realidad quería subir el volumen.

Sus puntos débiles: su principal limitación está en la potencia y calidad sonora en ambientes ruidosos pero, sin duda, la característica que creo que necesita mejorar es el sistema de carga: es magnético, se coloca en las dos patillas y el cable es muy corto, así que es complicadísimo que se mantenga en su sitio.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 146 x 48 x 150 mm Peso: 31 g Cristales polarizados: lentes polarizadas con protección UV400+ y filtro de luz azul Bluetooth: versión 5.4 Duración de la batería: hasta 5 horas; 120 días en espera Tiempo de carga de la batería: no especificado Otros: micrófono integrado, controles táctiles en la montura, certificación IPX5, incluye estuche, paño de limpieza y cable de carga

Con traductor: GetD Gafas Polarizadas Bluetooth

Cortesía de Amazon.

Para quién es: usuarios de iPhone que vayan a utilizar las gafas en múltiples contextos, ya que incluso sirven para traducir en tiempo real y tomar notas en reuniones.

Por qué lo recomendamos: está disponible en distintos acabados, incluido uno con lentes transparentes. Yo las he probado en formato gafas de sol con lente gris polarizada y marco ‘tortuga’. Son de tamaño grande, pero me han resultado bastante ligeras y cómodas, y las patillas (con los altavoces integrados) no molestan para nada en las orejas. Primero las probé en iPhone pero, cuando fui a instalar la app en el terminal Android, me encontré con que no aparecía en Google Play; y eso que en las características de las gafas en todo momento pone que sí es compatible. Para utilizarla hay que instalar el apk, por lo que no lo probé en este móvil y mi experiencia se limita al uso con iPhone.

La conexión fue muy sencilla y desde el primer momento pude disfrutar de música, llamadas… La calidad es bastante ajustada y conseguí que mejorara algo con el ecualizador de la app. En este sentido, el sonido se dirige con bastante solvencia hacia los oídos, aunque es cierto que la gente que estaba alrededor escuchaba un murmullo. He notado que, especialmente durante las llamadas, la voz se tiende a escuchar un poco bajita, y hay que subir el volumen bastante.

Además, tiene algunas funciones adicionales como la de traductor en tiempo real. Para utilizarla hay que ir a un apartado en la app identificado como Get AI en la barra inferior, que da acceso a todas las herramientas con inteligencia artificial y ahí se selecciona el traductor. Lo probé con una conversación en inglés y otra en francés, y las gafas demostraron ser solventes: devuelven una traducción correcta y hablada en unos 2-3 segundos.

Sus puntos débiles: el volumen es en ocasiones demasiado bajo, y los usuarios de dispositivos Android tienen que instalar la app a través de la apk, ya que no está disponible en Google Play.

Ficha técnica Dimensiones: 145 x 48 x 150 mm (aproximado según el modelo) Peso: 43 g Cristales polarizados: sí, con protección UV400 Bluetooth: 5.4 Duración de la batería: hasta 11 horas (uso mixto de llamadas y música) Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 1,5 horas Micrófonos: micrófono dual ENC con cancelación de ruido para llamadas y traducción Altavoces: sonido estéreo direccional con reducción de fugas de audio Compatibilidad: iOS / Android, compatible con asistentes de voz (Siri/Google Assistant) Otros: traducción por IA en 17 idiomas, control táctil en las patillas, protección IPX4, app GetD Smart, lentes intercambiables, cable de carga magnético USB, funda rígida protectora

Calidad-precio: RUIMEN Gafas Inteligentes con Bluetooth

Cortesía de Amazon.

Para quién es: quienes busquen unas gafas inteligentes con buena autonomía y un funcionamiento estable.

Por qué lo recomendamos: su funcionamiento es muy simple, sin app móvil. La conexión por Bluetooth es muy estable, y durante las semanas que la he utilizado no he tenido ni un solo corte y, cada vez que las encendía, reconocían el móvil (tanto el iPhone como el Nothing) inmediatamente. Su tamaño es algo grande, y su diseño es bastante aséptico, es decir, no llama la atención por nada en especial y puede sentar bien en distintos tipos de rostro. Su autonomía es muy interesante, y está algo por encima de otros modelos de similar precio: no he tenido que recargarlas hasta pasadas 8-10 horas de uso, y luego su batería se llena rapidísimo —más que ninguna otra—; en hora y media.

Durante las llamadas, si estaba en un entorno más o menos silencioso escuchaba y me escuchaban sin problemas, aunque si hay mucho tráfico alrededor o viento el micrófono los capta mucho. Su calidad de sonido, por otro lado, es ajustada. Y proyectan bastante audio al exterior.

Sus puntos débiles: la calidad de sonido es ajustada y la gente que hay alrededor escucha lo mismo que el que las lleva puestas.

Ficha técnica Dimensiones: 148 x 52 x 18 mm Peso: 34 g Cristales polarizados: sí, con protección UV400, anti-UV Bluetooth: 5.0 Duración de la batería: hasta 8–10 horas (reproducción de música o llamadas) Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 1,5 – 2 horas Micrófonos: micrófono HD integrado, permite llamadas y control por voz Altavoces: sistema open-ear con altavoces estéreo direccionales Compatibilidad: iOS / Android, compatible con asistentes de voz (Siri, Google Assistant, Cortana) Otros: resistencia al agua IPX4 (salpicaduras y lluvia ligera), control por botones físicos en las patillas, montura ligera y flexible tipo TR-90/polymer, lentes intercambiables incluidas, cable de carga, funda protectora y paño de limpieza incluidos

Versátiles: OhO Sunshine Water Resistance Audio Sunglasses

Cortesía de Amazon.

Para quién es: usuarios que vayan a utilizar las gafas también en interiores, ya que viene con lentes intercambiables.

Por qué lo recomendamos: es el único modelo que he probado que viene con dos lentes intercambiables: unas transparentes y otras de sol. Al principio me daba un poco de miedo hacer el cambio, pero simplemente hay que hacer un poquito de presión. Es además un modelo extremadamente simple de utilizar, ya que no tiene ni aplicación ni nada similar: solo tuve que conectarlas por Bluetooth al móvil y empezaron a reproducir el sonido procedente de él. Lo que sí se puede controlar es el volumen y también pasar de canción, pero el uso de los botones no es para nada intuitivo, y todo el rato me equivocaba al intentar hacer una u otra cosa, porque no recordaba lo larga que debía ser la pulsación o si tenía que hacer doble o triple ‘clic’.

En general, la calidad de los materiales —incluidas las lentes— y la construcción está acorde con su precio, siendo muy ajustada. También lo es la calidad de sonido, y me he encontrado con que realmente no dirigen el sonido al canal auditivo de quien las lleva puestas, con lo que la gente que hay alrededor escucha un murmullo muy alto.

Sus puntos débiles: el control de la reproducción desde las gafas es confuso, la calidad de sonido es ajustada y los micrófonos captan mucho ruido durante las conversaciones.

Ficha técnica Dimensiones: 160 x 55 x 145 mm (aproximado según el modelo) Peso: 34 g Cristales polarizados: sí, con protección UV400 y resistencia a impactos Bluetooth: 5.0 Duración de la batería: hasta 10 horas (reproducción de música o llamadas) Tiempo de carga de la batería: aproximadamente 2 horas Micrófonos: micrófono HD integrado, compatible con asistentes de voz Altavoces: distema de sonido abierto (open-ear) con altavoces estéreo de 8 Ω Compatibilidad: iOS / Android, compatible con Siri, Google Assistant y Cortana Otros: resistencia al agua IP44 (salpicaduras y lluvia ligera), control por botones físicos en las patillas, montura ligera y flexible tipo TR90, cable de carga USB-C, funda protectora (rígida o blanda según modelo), paño de limpieza

Otros modelos de gafas de sol con Bluetooth interesantes

Si estás buscando unas gafas inteligentes para deportes baratas: el modelo de Obest está hecho de materiales impermeables de alta calidad, por lo que no tiene que preocuparse por los efectos del sudor, la lluvia y la nieve, y es adecuado para ciclismo, correr o montañismo.

Cortesía de Amazon.

Si estás buscando un modelo económico: las Enzemit GS01 están entre las más económicas del mercado, y disponibles con lentes transparentes o de sol en colores negro, azul y rojo.

Preguntas frecuentes

¿Qué funciones tienen las gafas de sol con Bluetooth?

Las gafas de sol con Bluetooth permiten escuchar música, realizar y recibir llamadas, y en algunos modelos, activar asistentes de voz como Siri o Google Assistant sin usar auriculares adicionales.

¿Cómo se conectan las gafas a mi dispositivo?

Activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil, enciende las gafas (generalmente manteniendo presionado un botón por unos segundos) y selecciona el nombre del modelo en la lista de dispositivos disponibles.

¿Son compatibles con cualquier smartphone?

Sí, siempre que tu smartphone tenga Bluetooth.

¿Puedo usarlas como gafas normales?

Sí, son gafas de sol funcionales, y algunos modelos ofrecen lentes intercambiables o con filtro UV400. También hay versiones con lentes graduadas.

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Soy una periodista con casi 20 años de experiencia en el sector tecnológico y, durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos y he tenido la oportunidad de analizar cientos para distintos medios, entre ellos El País: desde los smartphones más económicos hasta los modelos más avanzados del mercado, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… También dispositivos relacionados con el cuidado personal o el hogar. Mi compromiso con el lector es sencillo: independencia, rigor y utilidad. Independencia, porque mis opiniones no están condicionadas por marcas ni intereses comerciales. Rigor, porque cada producto se prueba en condiciones reales, durante el tiempo necesario para detectar tanto sus virtudes como sus limitaciones. Y utilidad, porque el objetivo final no es impresionar con especificaciones, sino ayudar a tomar decisiones informadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de abril de 2026.

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