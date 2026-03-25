He analizado cuatro pulseras inteligentes para niños: te cuento cuál es mi favorita

Esta selección va dirigida a los más pequeños de la casa. Además de divertirse, con ellas aprenden lo importante que es llevar un estilo de vida saludable

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Garmin Pulsera Inteligente BIGGERFIVE Pulsera Inteligente TICTIKY Pulsera Inteligente HENGTO Pulsera Inteligente Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan una pulsera inteligente para niños que destaque por su ergonomía y su autonomía Para quienes buscan una pulsera con mediciones bastante fiables a cambio de renunciar a una autonomía holgada Para quienes buscan una autonomía es un criterio de compra clave Para quienes buscan una pulsera que incluya un buen número de modos deportivos Por qué lo recomendamos Aplicación Garmin Jr, calidad de fabricación, autonomía excepcional Pantalla AMOLED, buena ergonomía, varios colores entre los que elegir Diseño sencillo, buena autonomía, nitidez correcta 19 modos deportivos, buen tamaño de pantalla, función de recordatorio (agua, sedentarismo, llamadas y mensajes) Detalles Contador de pasos, distancia recorrida, sueño Frecuencia cardíaca, sueño, alarma, 10 modos deportivos, juegos, mascota virtual, creador de hábitos, recordatorios Frecuencia cardíaca, sueño, alarma, 10 modos deportivos, juegos, mascota virtual, creador de hábitos, recordatorios Frecuencia cardíaca, sueño, 19 modos deportivos, pasos, distancia Precio 88.99 € 36.99 € 35.99 € 29.99 €

La mejor pulsera para niños Nuestra experta ha elegido el modelo Garmin Vivofit Jr 3 que destaca sobre el resto por su experiencia de uso gracias a su app móvil, una estupenda pantalla, calidad de fabricación y autonomía, ya que se alimenta de una pila que promete una duración de hasta un año.

La tecnología ya no es solo cosa de adultos y hemos normalizado que los niños se acerquen a las pantallas desde edades tempranas: el móvil de mamá o de papá, la tablet y el ordenador forman parte de su día a día. Cómo evitar este contacto es casi imposible, lo ideal es que el público infantil tenga acceso a dispositivos pensados para ellos que usen de manera segura.

Una manera de hacerlo es mediante pulseras inteligentes diseñadas específicamente para ellos. Con diseños divertidos y coloridos, les ayudan a adquirir poco a poco hábitos saludables de manera entretenida: miden los pasos, registran la actividad física y fomentan el movimiento. Además, los modelos más avanzados incluyen funciones pensadas para la seguridad y el control parental, lo que facilita a las familias supervisar sin limitar la autonomía del menor.

Así hemos elegido y probado los productos

Al igual que en otra de mis comparativas, la de cepillos de dientes eléctricos para niños , he vuelto a contar en esta ocasión con la colaboración de dos de mis sobrinos, Olivia (9 años) y Martín (4 años), que me han dado su opinión. Las pruebas de los cuatro modelos seleccionados las he realizado a lo largo de casi cuatro semanas y los criterios que he valorado en cada análisis han sido estos:

Diseño : un aspecto clave, además de la comodidad, es garantizar que la pulsera sea resistente y duradera, especialmente considerando que la usará un niño. Aunque todas comparten características comunes, como la resistencia al agua y el uso de materiales como la silicona, se aprecian ciertas diferencias.

Pantalla: he analizado cómo es cada pantalla, la calidad que ofrece y la facilidad de interacción con ella.

Aplicación: cada pulsera se conecta vía Bluetooth a una app móvil gratuita compatible con Android e iOS. He evaluado qué tal funciona la app, qué funcionalidades ofrece y cómo facilita el seguimiento de la actividad y la interacción con el dispositivo.

Rendimiento: desde el punto de vista de la experiencia de uso. Si la pulsera de actividad ha respondido a nuestras expectativas, si el registro de los datos que efectúa es el adecuado, ¿qué autonomía ofrece?

Pantalla transflectiva: Garmin Vivofit Jr 3

Cortesía de Amazon.

Para quién es: es una excelente opción si buscas una pulsera inteligente para niños que destaque por su ergonomía, su autonomía y una gran experiencia de uso.

Por qué lo hemos elegido: aunque se trata de una pulsera para niños, su diseño recuerda al de un reloj. El modelo que he probado es azul y está decorado con estrellas, un estilo que les gustó a mis sobrinos. Eso sí, cuando les conté que además existen versiones inspiradas en personajes de Marvel, en princesas de Disney y en Star Wars, se quedaron con las ganas de que hubiera elegido uno de esos modelos.

La calidad de su correa de silicona destaca frente al resto y su pantalla también, aunque no es táctil: en su lugar incorpora un botón lateral que permite ir cambiando entre sus funciones. Martín enseguida se hizo con este botón, pero a Olivia la tuve que ayudar. Además, está pantalla se ve especialmente bien en exteriores gracias a un tipo de tecnología que se llama transflectiva.

Registra los pasos y los minutos de actividad de forma eficaz. El objetivo es que alcancen 60 minutos de movimiento al día y cuando lo consiguen se desbloquean contenidos dentro de una aplicación que me descargué en el móvil. Esta app, Garmin Jr., permite crear perfiles para consultar estadísticas (por ejemplo, pasos dados y horas de sueño), además de asignar tareas o responsabilidades como recoger la habitación y hacer los deberes. Cuando lo consiguen, ganan monedas virtuales. En mi caso, acordé con ellos recompensarlos con cosas que les gustan, como pasar más tiempo en el parque o ver su película favorita. Como la pulsera también tiene temporizador, esto permitió a sus padres plantearles un pequeño juego para controlar el tiempo de cepillado de dientes y lectura.

Me ha parecido interesante que la pulsera permite almacenar un contacto de emergencia para que los menores tengan esa información accesible si alguna vez la necesitan, aunque no pueden llamar directamente.

Sus puntos débiles: es la opción de mayor precio de la comparativa.

10 modos deportivos: Biggerfive Vigor 3

Cortesía de Amazon.

Para quién es: familias que buscan una pulsera con mediciones bastante fiables a cambio de renunciar a una autonomía holgada.

Por qué lo hemos elegido: el diseño de esta pulsera infantil se ha cuidado bien: la correa de silicona es suave y agradable; su pantalla AMOLED me ha resultado sorprendentemente nítida para un modelo de estas características; y cómo es resistente al agua (3 ATM) lo pueden usar mientras se bañan o están en natación.

Al poder utilizarse de manera independiente o conectada a una aplicación móvil, decidí instalar esta app para sacarla más partido y, por ejemplo, configurar recordatorios para establecer rutinas (hacer ejercicio o beber agua con regularidad, entre otros) y personalizar la esfera con un dibujo distinto cada día. Mientras, la interacción con la pantalla me ha resultado cómoda porque responde bastante rápido al tacto: deslizando el dedo hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo navegas a través de las opciones disponibles. Lo que más disfrutaron fueron los juegos integrados y la mascota electrónica a la que tenían que cuidar y veían crecer mientras alcanzaban sus objetivos de actividad.

Sirve como monitor de frecuencia cardíaca y sueño, y además registra pasos y calorías. Sus registros no son totalmente precisos, pero ofrecen datos suficientemente certeros para hacer un buen seguimiento diario. Incluye 10 modos deportivos entre los que se encuentran correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, baile y béisbol.

Sus puntos débiles: la gestión que realiza de la autonomía es mejorable. Sin hacer un uso demasiado intensivo de la pulsera, esta autonomía rozó los tres días.

3 juegos: Tictiky KR05

Cortesía de Amazon.

Para quién es: si para ti la autonomía es un criterio de compra clave, esta opción podría interesarte.

Por qué lo hemos elegido: como ha sucedido con el resto de modelos, la primera impresión que han tenido mis sobrinos ha sido buena y no han parado de decir: ‘¡Mira, tengo un reloj de pulsera como el de mamá!’. Cuando empecé a ‘trastear’ con él no pude evitar pensar que es un calco de la pulsera de la firma Biggerfive; de hecho comparten la misma aplicación móvil, por lo que la experiencia es prácticamente la misma: insignias coleccionables como sistema de recompensa para motivar a los niños a moverse; cumplir retos y mantener hábitos saludables; establecer recordatorios; e informes para que las familias estén al tanto y sigan la evolución de sus hijos. Si inicias una actividad física, como ciclismo o carrera, desde la app del teléfono, esta utiliza el GPS del smartphone para registrar la ruta. Así, puedes revisar el trayecto que hacen.

Invertí casi dos horas en cargar su batería, que se alimenta mediante un cable USB magnético incluido en la caja y que se conecta a los dos pequeños contactos de la parte trasera, como suele ser habitual en este tipo de dispositivos. A cambio, obtuve una autonomía de casi seis días.

Sus puntos débiles: la medición de los pasos y el registro del sueño no han ofrecido siempre resultados fiables.

Certificación IP68: Hengto rastreador de actividad física

Cortesía de Amazon.

Para quién es: familias que están valorando la compra de una pulsera de actividad para sus hijos preadolescentes que incluya un buen número de modos deportivos.

Por qué lo hemos elegido: su diseño, a diferencia de los otros modelos que participan, no les resultó tan llamativo, por lo que si tenéis niños de corta edad quizá no sea la opción más atractiva visualmente. Sin embargo, para un preadolescente su diseño manejable lo hace muy apropiado. En cuanto a la calidad de fabricación y ergonomía, la silicona empleada es suave mientras que la hebilla permite un ajuste sencillo y seguro, adaptándose bien a diferentes tamaños de muñeca. Además, su resistencia al agua y el polvo (certificación IP68) le da un plus de durabilidad y resistencia.

Desde el punto de vista funcional, está diseñada para promover el movimiento y la actividad física diaria gracias a características como el contador de pasos, la medición de calorías, el registro de patrones de sueño y la posibilidad de activar hasta 19 modos deportivos. Es importante señalar que, aunque la pulsera cumple con su función de monitorización, el sensor de frecuencia cardíaca y el conteo de pasos no siempre son lo suficientemente precisos.

Sus puntos débiles: su app no ofrece recompensas o incentivos que animen a los menores a cumplir objetivos.

Otros modelos de pulseras de actividad para niños interesantes

Si estás buscando una pulsera de actividad en forma de reloj digital que no se vincule a ninguna app móvil: el modelo Timever‎ L6615E cumple con estas características. Disponible en varios colores, tiene podómetro, medidor de distancia, cronógrafo y es impermeable.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre pulseras inteligentes para niños

¿A partir de qué edad un niño puede usar una pulsera inteligente?

Depende del modelo, pero normalmente son recomendables desde los 3 o 4 años, cuando ya puede seguir instrucciones simples y no se la quita con facilidad.

¿Todas son resistentes al agua?

La mayoría soporta las salpicaduras, pero no todos los modelos están preparados para natación o una inmersión completa. Siempre es recomendable comprobar la certificación de resistencia al agua que se indica a través de las letras IP.

¿Sirven para controlar la ubicación del menor?

Algunas pulseras incluyen GPS o sistemas de localización, permitiendo a los padres conocer dónde se encuentra su hijo y establecer zonas seguras.

¿Son precisas al medir la actividad física y el sueño?

En general ofrecen estimaciones fiables relacionadas con el número de pasos y horas de sueño, aunque no sustituyen nunca a los aparatos médicos. Para fomentar hábitos saludables y llevar un control diario, sus mediciones son más que suficientes.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de marzo de 2026.

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