Probamos las mejores fondues eléctricas

Comparamos cuatro máquinas para fundir queso, chocolate y otros alimentos con el fin de elegir la más práctica, funcional y fácil de limpiar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Taurus Fondue eléctrica FF2 H.Koenig Fondue eléctrica ALP1800 Cecotec Fondue eléctrica Fun Gourmetfondue Advance Bestron Fondue eléctrica Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes priorizan potencia y rapidez de calentamiento, especialmente para fondues de carne o usos más intensivos Para grupos grandes o familias que necesitan más capacidad y valoran materiales resistentes y buena estabilidad en mesa Para quienes buscan un funcionamiento rápido con gran potencia Para usuarios que buscan una fondue sencilla y económica para un uso ocasional, sin complicarse con funciones avanzadas ni grandes capacidades Por qué lo recomendamos Porque es la opción más equilibrada: mantiene bien la temperatura, es fácil de limpiar y ofrece muy buena relación calidad-precio Porque ofrece gran capacidad y buena calidad, siendo cómoda y fiable para grupos grandes, aunque calienta más despacio Porque ofrece buena potencia y capacidad, aunque es menos cómoda de limpiar y más cara que otras opciones Porque cumple correctamente en todos los aspectos básicos Medidas 25x 25 x 18 cm 28x17x28 cm 27,5x 23x 27 cm 10,7x 23,x10 cm Potencia 1.000 W 800 W 1.500 W 1.500 W Capacidad 2 L 2 L 1,7 L 1,5 L Accesorios Incluye 8 tenedores Incluye 6 tenedores Incluye 8 tenedores Incluye 8 tenedores Precio 61.99 € 39.9 € 49 € 41.97 €

Mejor fondue eléctrica Hemos elegido la fondue eléctrica Taurus como la mejor de la comparativa, gracias a su propuesta equilibrada entre capacidad, potencia y facilidad de uso.

Hay electrodomésticos que no se compran por necesidad estricta, sino porque transforman la experiencia en la mesa. La fondue eléctrica es uno de ellos. Ya sea para una cena informal con amigos, una reunión familiar o una velada especial en casa, permite compartir queso fundido, chocolate o incluso aceite caliente sin depender del fuego directo. Frente a los modelos tradicionales, las versiones eléctricas ofrecen control de temperatura, mayor seguridad y limpieza más sencilla. Para elegir la mejor, en EL PAÍS Escaparate hemos evaluado cuatro modelos con las valoraciones más altas en Amazon.

¿Qué fondues eléctricas hemos elegido y cómo las hemos probado?

Con el fin de comprobar las características que realmente tienen impacto en la calidad de una fondue eléctrica, en esta comparativa hemos seleccionado cuatro modelos con diferentes características en lo que se refiere a su capacidad y potencia. Los cuatro modelos que hemos elegido son: Taurus, H.Koenig, Cecotec y Bestron.

Para evaluar su versatilidad real, hemos utilizado cada fondue con distintos ingredientes: queso, chocolate e incluso preparaciones más densas para comprobar cómo respondía el sistema de calentamiento. También las hemos mantenido en funcionamiento continuo durante varias horas para observar si conservaban la temperatura sin sobrecalentarse ni generar olores extraños. Por último, hemos ajustado el termostato en diferentes niveles para analizar la estabilidad térmica y verificar si realmente mantienen un fundido uniforme o si presentan picos que afecten la textura de los alimentos.

00:15 Las mejores fondues eléctricas

¿Qué fondue eléctrica ha sido la ganadora?

La fondue eléctrica Taurus no solamente es una de las que tiene mayor capacidad, sino que también es la más equilibrada. Su termostato facilita el control de temperatura y sus 1.000 W bastan para mantener la fondue en el punto ideal. El revestimiento antiadherente evita que se pegue la comida y simplifica la limpieza. Eso sí, es el modelo más caro.

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Fondue eléctrica Taurus FF2. AMAZON

¿Cómo derrite los alimentos?

Lo primero que ha llamado mi atención es que la fondue eléctrica Taurus es una de las más grandes de la comparativa, con dos litros de capacidad. Funciona con un termostato que facilita mucho su uso, ya que basta con regular la temperatura con un control giratorio para conseguir el resultado deseado. También es cierto que no es la que ofrece más potencia, puesto que se queda en 1.000 W, pero con eso ha sido suficiente para obtener el nivel de fondue necesario en cada prueba.

Una de los posibles dolores de cabeza a la hora de preparar fondue es que, una vez que vuelve a enfriarse el alimento, se puede quedar pegado a la superficie. Sin embargo, esta olla cuenta con un revestimiento antiadherente que evita por completo que las cosas se peguen a las paredes. Por lo tanto, su limpieza ha sido sencilla en todos los casos. En este sentido, lo mejor es que se puede lavar en lavavajillas para hacer todavía más fácil la tarea.

Debido a que el fondue se prepara normalmente para compartir, me ha parecido muy positivo que este modelo incluya ocho tenedores, más que suficiente para la familia o los amigos. Me ha gustado especialmente que la olla esté fabricada en acero inoxidable, ya que me ha transmitido una gran sensación de resistencia para soportar el uso continuo, así como los golpes y las caídas accidentales.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Termostato para regular la temperatura.

Revestimiento antiadherente.

Apta para lavavajillas.

Incluye ocho tenedores.

Olla en acero inoxidable.

A mejorar:

No es la más potente.

Precio elevado.

Otras alternativas a la mejor fondue eléctrica

Fondue eléctrica H.Koenig ALP1800

Si la idea es reunir a varios comensales, la fondue eléctrica H.Koenig ALP1800 juega con ventaja: sus dos litros son los más generosos de la comparativa. Aunque solo alcanza 800 W, rinde correctamente y permite ajustar la temperatura con el termostato. Se limpia fácilmente, pero trae sólo seis tenedores.

Fondue eléctrica H.Koenig ALP1800. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cómo derrite los alimentos?

Para los verdaderos entusiastas, no cabe duda de que la fondue eléctrica H.Koenig ALP1800 es la elección más adecuada. Se trata, en primer lugar, de la que ofrece más capacidad de todas las que he probado, con un total de dos litros. Al igual que el modelo ganador de la comparativa, dispone de un termostato que ayuda a regular la temperatura para conseguir el nivel de fundido deseado fácilmente.

Lo curioso es que, a pesar de ser el modelo de mayor tamaño de la comparativa, esta máquina de fondue es la de menor potencia, con apenas 800 W. Aun así, durante las pruebas se ha comportado como se espera, con resultados muy convincentes. Quizá su mayor desventaja real frente al producto ganador es que solamente incluye seis tenedores, por lo que queda un poco más justo para compartir en familia o amigos.

En el apartado en que sí me ha parecido igual de convincente es en el de la limpieza. Por un lado, su revestimiento antiadherente también evita que los alimentos se queden pegados cuando se enfrían. Esto conlleva que la limpieza se vuelva más sencilla, ya que además se puede desmontar para lavar en lavavajillas todas las partes no eléctricas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Termostato para regular la temperatura.

Revestimiento antiadherente.

Apta para lavavajillas.

Dos litros de capacidad.

A mejorar:

Es la menos potente.

Solamente incluye seis tenedores.

Fondue eléctrica ​​Cecotec Fun Gourmetfondue Advance

Potente y sólida, la fondue eléctrica Cecotec Fun Gourmetfondue Advance combina 1,7 litros con 1.500 W para mantener el fundido sin problemas. Incluye termostato y ocho tenedores, ideal para compartir. Eso sí, conviene controlar bien el proceso: si se sobrecalienta el queso, puede endurecerse y pegarse.

Fondue eléctrica Cecotec Fun Gourmetfondue Advance. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cómo derrite los alimentos?

En el caso de buscar una máquina robusta en todos los sentidos, recomendaría la fondue eléctrica Cecotec Fun Gourmetfondue Advance. Antes que nada, llama la atención su capacidad de 1,7 litros —no es la de mayor tamaño, pero se queda cerca—, que se combina con una potencia de 1.500 W. Para aprovechar estas cualidades, incorpora un termostato para ajustar y mantener la temperatura deseada, de manera que los alimentos se mantengan fundidos.

Con lo que se debe tener cuidado es con el tipo de alimentos que se fundan en esta máquina. En las pruebas, por ejemplo, he tenido que fundir el queso poco a poco; de lo contrario, se endurecía y se pegaba a las paredes, con la consiguiente dificultad para limpiar la fondue posteriormente. La buena noticia es que incluye ocho tenedores, como el modelo ganador, para poder compartir con más gente, y que se puede lavar en lavavajillas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Termostato para regular la temperatura.

Apta para lavavajillas.

1,7 litros de capacidad.

1.500 W de potencia.

Incluye ocho tenedores.

A mejorar:

Hay que fundir algunos alimentos con cuidado para que no se peguen.

Fondue eléctrica Bestron

Rinde bien y ofrece cifras muy competitivas —1,5 litros y 1.500 W—, con termostato incluido para controlar la temperatura sin complicaciones. Sin embargo, las piezas de plástico de la fondue eléctrica Bestron le restan sensación de solidez frente a sus rivales. Cumple en uso y limpieza, pero transmite menor robustez.

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Fondue eléctrica Bestron. AMAZON

¿Cómo derrite los alimentos?

En varios aspectos, la fondue eléctrica Bestron es muy similar al modelo ganador de la comparativa. Concretamente, tienen la misma capacidad y una potencia casi idéntica: 1,5 litros y 1.500 W. Asimismo, incorpora un termostato para regular y establecer una temperatura fija de forma sencilla. En las pruebas, de hecho, ha sido sencillo fundir alimentos sin preocupaciones mayores.

Lo que verdaderamente deja a este modelo por debajo del resto es que, mientras que los demás están fabricados en aluminio o acero inoxidable, este presenta algunas partes de plástico. Por lo tanto, la percepción de menos resistencia es clara frente a sus competidores. La buena noticia es que incluye ocho tenedores y que su revestimiento antiadherente facilita mucho la limpieza, puesto que también es apta para el lavavajillas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Termostato para regular la temperatura.

Revestimiento antiadherente.

Apta para lavavajillas.

Incluye ocho tenedores.

A mejorar:

No es la más grande ni la más potente.

Algunas partes son de plástico.

Preguntas frecuentes sobre fondues eléctricas

¿Es mejor la fondue eléctrica o de llama?

La elección depende de la prioridad del comensal entre comodidad y mística tradicional. El modelo eléctrico ofrece una seguridad superior en el hogar, ya que carece de fuego abierto y elimina el riesgo de quemaduras por alcohol derramado. Su termostato regulable garantiza que el chocolate o el queso mantengan una textura fluida y constante durante toda la cena sin que la base se queme. Por su parte, la versión de llama aporta un aire rústico ideal para exteriores o cabañas de montaña. No obstante, la tecnología enchufable resulta mucho más eficiente para un uso frecuente debido a su rapidez de calentamiento y facilidad de limpieza posterior.

¿Qué queso no utilizar en la fondue?

Para lograr una mezcla perfecta, debes evitar variedades con un alto contenido de humedad o aquellas que no funden de forma homogénea. El queso fresco, el burgos o el feta son opciones pésimas, pues su estructura se fragmenta en lugar de disolverse. Tampoco conviene emplear piezas excesivamente curadas o añejas, como el parmesano o el manchego viejo, si no se combinan con otros tipos más grasos; de lo contrario, la salsa resultará grumosa y aceitosa. La receta clásica suele descartar productos industriales tipo lonchas para sándwich, puesto que carecen del sabor y la elasticidad necesarios para esta experiencia culinaria.

¿La fondue es saludable o no?

La respuesta reside en el equilibrio de los ingredientes y la frecuencia de consumo. Una preparación basada en quesos grasos y pan blanco aporta un valor calórico elevado, rico en grasas saturadas y sodio. Sin embargo, la fondue puede ser una opción equilibrada si sustituyes la masa harinosa por brochetas de verduras al dente o frutas frescas. Si optas por la versión de carne (bourguignonne), prioriza el caldo al aceite para reducir la ingesta de lípidos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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