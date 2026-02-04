Comparamos los mejores hornillos de gas portátiles para ir de camping

Al incorporar más de un quemador, estos aparatos son ideales para viajar en familia o con los amigos y cocinar las recetas preferidas

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo BESCH Hornillo de gas portátil Super-ego Cocina cartucho de gas portátil Orbegozo Hornillo de gas butano SOGO Camping gas portátil Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para camping frecuente o usuarios que buscan seguridad y buen rendimiento Para quienes quieren un hornillo fiable y fácil de transportar Para usuarios ocasionales o salidas puntuales Para uso esporádico y presupuestos más ajustados Por qué lo recomendamos Es potente, muy estable, seguro y funciona de forma excelente en uso continuo Cumple muy bien su función, es seguro, estable y fácil de usar Buen rendimiento, materiales resistentes y sistema de seguridad correcto Es funcional, fácil de usar y compacto, aunque menos completo que los otros Medidas 36 × 26 × 8 cm 34 × 26 × 9 cm 41 × 30,5 × 41 cm 29,1 × 32,2 × 6,3 cm Precio 36.99 € 28.95 € 31.58 € 23 €

Mejor hornillo de gas portátil Hemos seleccionado el hornillo de gas portátil Besh como el mejor de la comparativa, ya que es compatible con cartuchos y bombonas, además de que ofrece los mejores sistemas de seguridad.

Cocinar fuera de casa ya no implica renunciar a comodidad ni a seguridad. Los hornillos de gas portátiles se han convertido en aliados habituales, tanto para escapadas de camping como para segundas residencias, o situaciones puntuales en las que no se dispone de cocina convencional. Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba distintos modelos para comprobar cuáles realmente facilitan la experiencia de cocinar y cuáles imponen más límites de los deseables.

Características Besch Super Ego Orbegozo Sogo Compatibilidad Cartuchos de gas butano y bombonas de gas Cartuchos Super Ego BTN 250 Gas butano y propano Gas propano Ajuste de llama Rueda Rueda Rueda Rueda Seguridad Protección contra sobrecalentamiento y fugas de gas Protección contra fugas de gas Protección contra fugas de gas Protección contra fugas de gas

¿Qué hornillos de gas portátiles hemos elegido y cómo los hemos probado?

A pesar de que parecen muy similares, hay algunas diferencias técnicas importantes entre la gran variedad de hornillos de gas portátiles disponibles en el mercado. Algunas de estas distinciones tienen que ver con su compatibilidad con diferentes tipos de gas y el formato de suministro —cartucho o bombona—, y es por ello que hemos elegido modelos con algunas de estas posibilidades. Concretamente, las cuatro marcas seleccionadas son: Besch, Super Ego, Orbegozo y Sogo.

Las pruebas han comenzado por lo más básico: el encendido. En todos los casos, hemos comprobado que el hornillo respondiera de forma inmediata y sin fallos. A partir de ahí, hemos evaluado la estabilidad con distintos utensilios para verificar que la base no cediera. Después, los hemos sometido a condiciones menos ideales al aire libre, para observar si la llama se mantenía estable y si los materiales resistían bien la exposición al entorno.

El ajuste de la llama fue otro punto clave: hemos realizado transiciones entre fuego bajo, medio y alto para comprobar si permitían cocinar sin apagones ni saltos bruscos. Por último, hemos revisado a fondo los sistemas de seguridad para asegurarnos de que actuaran de manera correcta.

¿Qué hornillo de gas portátil ha sido el ganador?

El hornillo de gas Besch es el más versátil de la comparativa: funciona tanto con cartuchos de butano como con bombonas, se regula con facilidad y mantiene una estabilidad muy segura, incluso, con recipientes grandes. Es fácil de transportar gracias a su maletín e incorpora buenos sistemas de seguridad, lo que lo hace una opción muy completa para camping o uso doméstico puntual.

Hornillo de gas portátil BESCH. Cortesía de Amazon

¿Es práctico?

Sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado del hornillo de gas portátil Besch es que se puede utilizar tanto con cartuchos de gas butano universales como con bombonas de gas, que se enchufan mediante la conexión lateral integrada. Esto lo convierte en el modelo más versátil de la comparativa, ya que se puede usar al salir de camping, pero también en segundas residencias. Como con el resto de sus competidores, el consumo de gas de este hornillo depende del tiempo que se mantenga encendido y la potencia que se le exija.

El encendido y el control de la llama también son muy simples, puesto que basta con girar la rueda para aumentar o disminuir la potencia. Por lo tanto, debido a que la temperatura es regulable, es posible emplear utensilios de todo tipo, incluidas ollas y sartenes grandes para preparar comidas familiares completas. En esto también ayuda que, durante las pruebas, he podido comprobar que se mantiene estable en todo momento, sin que se perciba ningún riesgo de accidentes.

Su portabilidad ha sido otro de los aspectos que me ha convencido de este hornillo de gas. La razón es que el producto incluye un práctico maletín que facilita transportarlo a cualquier lugar. Además, incorpora un sistema contra el sobrecalentamiento y un mecanismo para evitar fugas de gas, que consiste en un seguro que evita que el material combustible se escape en caso de vuelco. Por todo lo anterior, me ha parecido muy recomendable para todo tipo de usuarios.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Compatible con cartuchos de gas butano universales y con bombonas de gas.

Encendido y control de la llama con una sola rueda.

Permite usar cualquier tipo de utensilios.

Sistemas de control de fugas y sobrecalentamiento.

A mejorar:

No he encontrado aspectos negativos.

Otras alternativas al mejor honrillo de gas portátil

Cocina de cartucho gas portátil Super Ego SEH003300

En el uso real, el hornillo de gas portátil Super Ego SEH003300 trabaja tan bien como el modelo ganador: es estable, fácil de regular y compatible con todo tipo de utensilios. Sin embargo, su mayor limitación es que sólo acepta cartuchos de la propia marca, lo que reduce su versatilidad.

Cocina cartucho de gas portátil SUPER EGO. Cortesía de Amazon

¿Es práctico?

Es cierto que, en cuestión de funcionalidad, el hornillo de gas portátil Super Ego SEH003300 me ha resultado tan eficiente como el modelo ganador de la comparativa. Para encenderlo y regular la intensidad de la llama, basta con girar la rueda de la parte frontal de la parrilla; por tanto, se puede usar con todo tipo de ollas y sartenes. Además, es bastante estable, por lo que su uso es muy seguro.

Su principal problema es que solamente es compatible con los cartuchos de gas de la propia marca, por lo que su versatilidad es más limitada en este sentido. Lo que podría tener esto de positivo es que sus sistemas de seguridad para evitar fugas de gas son aún más efectivos, ya que están fabricados a la medida.

Este hornillo está construido en metal y aluminio, dando una sensación muy sólida. El problema es que, a diferencia del modelo ganador, no incluye un maletín de transporte, si bien es cierto que es ligero y tampoco me ha representado mayor problema llevarlo de un sitio a otro con relativa facilidad.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Encendido y control de la llama con una sola rueda.

Permite usar cualquier tipo de utensilios.

Sistemas de control de fugas.

A mejorar:

Utiliza exclusivamente cartuchos de la marca.

No dispone de un maletín de transporte.

Hornillo gas butano Orbegozo FO 1700

El hornillo de gas portátil Orbegozo FO 1700 destaca por su compatibilidad con gas butano y propano, su buena construcción en acero inoxidable y un quemador de triple corona apto para recipientes grandes. Aunque la estabilidad de las cazuelas es correcta, podría ser algo mejor, pero se compensa con un diseño desmontable que hace la limpieza sencilla.

Hornillo de gas butano Orbegozo. Cortesía de Amazon

¿Es práctico?

La cocina de gas portátil Orbegozo FO 1700 tiene la ventaja de que admite tanto gas butano como propano. Fabricada en acero inoxidable y con una base que se adhiere perfectamente a la superficie donde se coloca, presenta una buena construcción. Incorpora un quemador de tamaño grande de triple corona, de modo que el usuario lo puede usar con cazuelas y sartenes de hasta 320 mm de diámetro, según sus necesidades.

El uso de este quemador, además, me ha parecido muy sencillo durante las pruebas. Esto se debe, no solo porque el mando se encuentra delante del fuego, sino porque el hornillo funciona a través de un sistema de encendido piezoeléctrico. Ello significa que basta con girar el mando correspondiente para que la llama (que es ajustable) se encienda y se pueda empezar a cocinar directamente.

Las tareas de preparación de la botella de gas que usamos no resultan demasiado complicadas; pero, si fuera la primera vez que vamos a usar un hornillo de este tipo, conviene leer detenidamente las instrucciones. Mientras, la potencia del fogón es buena y la estabilidad de la cazuela o sartén a emplear, aunque correcta, puede mejorarse a pesar de los soportes añadidos. Como posee un diseño desmontable, las tareas de limpieza no resultan nada complicadas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Quemador grande de triple corona.

Funciona con gas butano o propano de fácil instalación.

Cuerpo de acero inoxidable.

Encendido piezoeléctrico.

A mejorar:

La estabilidad de cazuelas y sartenes podría mejorar.

Hornillo de gas portátil para camping Sogo

El hornillo de gas portátil Sogo cumple correctamente su función para cocinar fuera de casa, con un encendido sencillo, buena regulación de la llama y un sistema de seguridad eficaz contra fugas de gas. Sin embargo, su gran limitación es que solo funciona con bombonas de gas propano, lo que reduce notablemente su portabilidad y lo hace menos práctico para campings o escapadas ligeras.

Camping gas portátil SOGO. Cortesía de Amazon

¿Es práctico?

Con el hornillo de gas portátil Sogo también he podido cocinar sin ningún problema fuera de casa. Su rueda de encendido ayuda a encender y regular la intensidad de la llama de forma práctica, mientras que el tamaño del fuego permite trabajar con cualquier utensilio, tanto ollas como sartenes. Además, cuenta con un sistema de seguridad que evita la fuga de gas, de manera que no hay riesgo de accidentes.

Su principal limitación está en que no es compatible con cartuchos de gas, por lo que solamente se puede utilizar con bombonas de gas propano. Esto, sin lugar a dudas, reduce mucho la practicidad que podría tener para su uso en campings o al aire libre, puesto que implica cargar con mucho mayor peso a la hora de transportarlo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Encendido y control de la llama con una sola rueda.

Permite usar cualquier tipo de utensilios.

Sistemas de control de fugas.

A mejorar:

No admite cartuchos, solamente bombonas de gas.

Preguntas frecuentes sobre hornillos de gas portátiles

¿Cuánto dura el gas de la cocina portátil?

La autonomía de un cartucho estándar de gas de 250 gramos oscila entre los 60 y 90 minutos a potencia máxima. No obstante, este tiempo se extiende si el usuario regula la llama para tareas de cocción lenta o mantenimiento del calor. Hay que tener en cuenta que factores externos, como el viento intenso o la altitud en la montaña, afectan el rendimiento del combustible de forma directa. Por tanto, conviene llevar siempre una unidad de repuesto si el plan de viaje incluye varias comidas diarias. Las bombonas de mayor tamaño, habituales en estancias largas, ofrecen una duración superior que alcanza varias jornadas de uso moderado bajo condiciones climáticas estables.

¿Es seguro utilizar estufas de gas portátiles?

El empleo de estos aparatos resulta fiable siempre que se sigan las normas de ventilación básicas. Los modelos modernos incorporan válvulas de seguridad que cortan el flujo de butano ante una presión excesiva o un mal acoplamiento. Es fundamental operar el dispositivo sobre superficies planas e ignífugas para evitar vuelcos accidentales durante el uso. Los expertos en prevención recomiendan la inspección visual del quemador antes de cada encendido para descartar fugas o residuos inflamables. Nunca debe usarse este equipo en tiendas de campaña cerradas o dormitorios, debido al riesgo de acumulación de monóxido de carbono en espacios reducidos.

¿Dónde se tiran los cartuchos de camping gas?

En España, los envases metálicos vacíos deben depositarse en el contenedor amarillo destinado a envases. Antes de proceder al reciclaje, resulta imperativo asegurar que el recipiente carece de presión residual mediante el vaciado total de la carga. Si el bote presenta daños graves o conserva líquido en su interior, lo ideal es entregarlo en un Punto Limpio municipal para su tratamiento como residuo peligroso. Esta gestión correcta protege el medio ambiente y evita riesgos de explosión en las plantas de separación de desechos. No se pueden abandonar estos restos en la naturaleza, pues el metal tarda décadas en degradarse y acaba contaminando el ecosistema local.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de febrero de 2026.

