Probamos las mejores herramientas térmicas para alisar, rizar o moldear el cabello

Hemos probado estas cinco herramientas térmicas para el pelo y seleccionado la mejor para tu cabello.

Pertenecientes a firmas como GHD, Dyson y Corioliss, se adaptan a las distintas necesidades y todas tienen una característica en común: usan el calor para peinarte

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Corioliss Corioliss C5 Dyson Dyson Airstrait GHD GHD Chronos Curve Grand Dreame Dreame Miracle Pro Shark Shark Glossi Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es todas aquellas personas que quieran una alternativa más respetuosa con el pelo a las planchas tradicionales, ahorrándose también el paso previo de secado. para quienes buscan ondas grandes, con volumen y un acabado pulido, más que para rizos marcados o definidos al estilo tirabuzón. personas con el pelo o bastante liso o rizado que necesiten únicamente secarlo para que les quede perfecto. quienes busquen un producto que deje un acabado especialmente brillante y pulido. Por qué lo recomendamos Acabado pulido, gran personalización, dispositivo premium. Cuidado del cabello, acabado natural, facilidad de uso. Rizos pulidos, pelo brillante, facilidad de uso. Distintos accesorios, cuidado del cabello, ergonomía. Diseño cuidado, facilidad de uso, peso bien distribuido. Precio 269 € 419 € 205 € 279.19 € 179.99 €

La mejor herramienta térmica para el cabello Es muy complicado elegir una única herramienta térmica para el cabello, ya que cada una responde a una necesidad diferente. Pero por su versatilidad y la durabilidad de los peinados, si solo tuviera que elegir una herramienta, nuestra experta elija la plancha de pelo Corioliss C5.

Las herramientas térmicas para el cabello se han convertido en imprescindibles en los hogares de millones de personas. Y aunque las planchas de pelo profesionales siguen siendo las que dan mejor resultado para alisar y este tipo de productos están entre los más populares, otras herramientas como los cepillos calientes y los dispositivos ‘ multistyler’ llaman cada vez más la atención gracias a su practicidad y a que los consumidores buscan reducir el tiempo de peinado sin sacrificar resultados profesionales.

Como periodista tecnológica y usuaria habitual de estas herramientas, he tenido la oportunidad de probar decenas de dispositivos térmicos de diferentes marcas y categorías durante los últimos años. Estas pruebas han incluido un uso diario prolongado en distintos tipos de cabello (fino, grueso y rizado, y media melena y pelo largo). Y de toda esta experiencia he seleccionado un dispositivo para cada tipo de uso con el que aciertas seguro.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para seleccionar los productos incluidos en esta comparativa, establecí una serie de criterios claros: representación de cada categoría principal (plancha de pelo, rizador, cepillo moldeador, dispositivo de secado-plancha y moldeador), rendimiento comprobado por mí misma en pruebas reales y facilidad para comprar en tiendas y comercios online.

Las he probado durante semanas en mi propio pelo (actualmente, por la altura de los hombros y rizado), pero también en el de familiares y amigas para tener una visión mucho más completa de sus posibilidades en distintos tipos de cabello. Siempre, además, he tenido la precaución de utilizar un protector de calor; en este caso, el de Termix .

Antes de decidirte por un dispositivo, hay varios aspectos clave que afectan tanto la experiencia de uso como el resultado en tu cabello, y son los que he tenido en cuenta a la hora de valorarlos en esta comparativa:

Diseño . Su tamaño y portabilidad, así como los materiales empleados para su construcción, su acabado o el tamaño y material de las placas empleadas para su uso, en caso de integrarlas.

Temperatura de funcionamiento. No todos los modelos tienen regulador y tampoco todos funcionan a la misma temperatura. La posibilidad de ajustar el calor con precisión y materiales como cerámica, turmalina o titanio pueden marcar la diferencia en la salud del cabello y la velocidad de peinado.

Capacidad de peinado. Qué tipo de peinados realizan, su versatilidad, durabilidad con el paso de las horas, facilidad… además del acabado: el brillo, la suavidad y el pulido que dejan tras su uso.

Características adicionales. Tecnologías para proteger el cabello, longitud del cable, accesorios incluidos…

Alisado brillante: Corioliss C5

Esta plancha para el pelo dispone de control táctil de temperatura.

Para quién es: aquellos que busquen una herramienta térmica con la que conseguir un alisado pulido y perfecto que dure días, pero también quiere hacer otro tipo de peinados.

Por qué lo recomendamos: desde el primer momento me llamó la atención debido a que es un modelo claramente enfocado a ofrecer versatilidad y control, dos aspectos que, en mi experiencia, suelen marcar la diferencia entre una plancha que utilizo de forma puntual y la que uso a diario. Una de las características que más he aprovechado es su control táctil de temperatura. La C5 permite seleccionar el calor desde 80°C hasta 235°C en intervalos de 5°C, lo que facilita mucho adaptar el peinado al tipo de cabello o al resultado que busco en cada momento. Por ejemplo, para alisar suelo ponerla a 200 grados en la parte trasera, ya que tengo el cabello bastante grueso, y 190 en el resto. Si quiero hacer ondas o rizos, vuelvo a los 200 para conseguir mayor fijación —aunque doy una pasada más rápida—. Y podré también hacerme tratamientos de queratina cuando deje la lactancia, poniéndola a 230ºC.

Tiene placas de titanio basculantes que se deslizan genial tanto al alisar como al hacer ondas y que además dejan un brillo espectacular. Las semanas en las que he estado realizando las pruebas ha llovido muchísimo en Madrid, y tras usar la plancha, se reduce muchísimo el encrespamiento, aunque haya humedad. Su diseño es muy ergonómico y hace falta un solo vistazo para admirar su acabado. Es claramente un modelo de gama alta; y su precio también lo constata.

Sus puntos débiles: es un modelo grande, así que hay que tener en cuenta que ocupa bastante espacio.

FICHA TÉCNICA Placas: titanio basculante ultrasuave, dimensiones de 2,4 x 10 cm Temperatura y ajustes: 80°C – 235°C, control táctil en intervalos de 5°C Otros: carcasa redondeada ergonómica, generador de iones negativos, nanotecnología, programable para el apagado automático, voltaje dual, cable de 3 metros con base giratoria 360º, funda de viaje y protector de silicona

Secar y alisar a la vez: Dyson Airstrait

La plancha para el pelo Dyson es ideal para obtener resultados de apariencia más natural.

Para quién es: todas aquellas personas que quieran una alternativa más respetuosa con el pelo a las planchas tradicionales, ahorrándose también el paso previo de secado. Hay que tener en cuenta que el resultado no es un liso tabla, sino uno más natural.

Por qué lo recomendamos: durante muchos meses —antes de pasarme al método curly— utilicé este dispositivo dos o tres veces a la semana, olvidándome del secador y la plancha de pelo. Se define como una plancha secador y, de entre todos los modelos que he probado, es con el que mejores resultados he obtenido. Tras lavarme el pelo, lo seco con la toalla y hago 4 particiones horizontales. Primero selecciono el modo para cabello mojado a 140º, el más alto que permite. Al cerrar la plancha se transforma en un potente secador que uso en primer lugar para secar las raíces, y luego paso la plancha por mechones grandes: tan solo es necesaria una pasada lenta para que el mechón quede completamente seco. Al terminar toda la cabeza, queda mucho volumen, pero el resultado mejora sustancialmente al dar una pasada con el modo para pelo seco en su máxima potencia —identificada como boost—. En total, no empleo más de 10-15 minutos en tener el pelo seco y liso. El resultado en cuanto a pulido y volumen no puede compararse con el de una plancha, pero queda natural. No sirve para hacer otro tipo de peinados.

Sus puntos débiles: es bastante grande y pesada, y solo sirve para alisar y secar, no se pueden hacer peinados diferentes (rizos, por ejemplo).

FICHA TÉCNICA Voltaje: 220-240 vatios Peso: 795 gramos Tamaño: 24,5 x 0,78 x 0,97cm Accesorios: funda térmica

Para rizos perfectos: GHD Chronos Curve Grand

La función de calentamiento rápido facilita su uso cuando vas justa de tiempo.

Para quién es: para quienes buscan ondas grandes, con volumen y un acabado pulido, más que para rizos marcados o definidos al estilo tirabuzón.

Por qué lo recomendamos: al utilizarlo noto claramente la diferencia respecto a modelos más básicos, sobre todo en el deslizamiento del barril, que cuenta con un recubrimiento anodizado: el cabello se desliza con suavidad y reduce la sensación de tirones, y contribuye a reducir el encrespamiento y aporta brillo. La tenacilla también incluye varios elementos prácticos que, aunque no suelen ser decisivos en la compra, para mí marcan la diferencia en el día a día. Por ejemplo, el calentamiento rápido, que ronda los 25 segundos, facilita mucho su uso cuando vas justa de tiempo; para mí, el momento crítico son las mañanas. cable giratorio largo, el soporte de seguridad o la punta fría también aportan comodidad y ayudan a manejar la herramienta con mayor control, sobre todo cuando se trabaja cerca de la raíz.

Dicho esto, tiene un barril muy amplio de 32 mm pensado para crear ondas amplias y naturales, algo que pude comprobar especialmente en cabellos de media melena a largos. En mi caso, con una longitud justo por encima de los hombros, es quizá demasiado ancho. Pero tengo que decir que mientras con otros modelos me resulta muy complicado enrollar el pelo sin quemarme los dedos, como este tiene pinza, no me ha pasado ni una sola bien. Por si acaso, siempre uso el guante que trae incluido. Cuando más partido le he sacado, sin embargo, ha sido al probarlo con mi hermana y algunas amigas, que tienen el pelo mucho más largo. En cuestión de minutos consigo un efecto ondas sueltas informal pero pulido y con movimiento. Y puedo dejar la tenacilla tranquilamente en el lavabo o encima de una mesa mientras preparo el siguiente mechón, porque tiene una pequeña base para que no queme nada.

Sus puntos débiles: su precio es elevado y no lo recomendaría para cabellos tipo ‘media melena’; mejor de hombros para abajo.

Barril: 32 mm, cilíndrico con recubrimiento anodizado profesional, palanca ergonómica con muelle, punta fría Temperatura: temperatura fija optimizada de 185ºC, distribución uniforme en todo el barril Otros: cable giratorio profesional de 2,7 m, tiempo de calentamiento 25 segundos, apagado automático tras 20 minutos, guante térmico protector incluido

Secado personalizado: Dreame Miracle Pro

Secador de pelo Dreame Miracle Pro. Cortesía de El Corte Inglés

Para quién es: personas con el pelo o bastante liso o rizado que necesiten únicamente secarlo para que les quede perfecto.

Por qué lo recomendamos: este secador de pelo tiene accesorios como boquillas para alisar (una estrecha y una ancha), una antiencrespamiento y un difusor de pelo. En general, he usado muchísimo el difusor en mi misma, pero también la boquilla ancha cuando no iba a llevar el pelo rizado y también con mis hijos. Está muy enfocado en el cuidado del cabello, y eso se ve claramente en sus distintos modos de uso —también tiene dos intensidades del flujo de aire—. El que más he utilizado es el inteligente, que se activa por defecto al encender el secador: en función de cuánto tiempo lleves usándolo y lo cerca que lo coloques del pelo ajusta automáticamente el flujo de aire y la temperatura. En mis pruebas he notado que el cambio es bastante ágil, y en ningún momento he notado calor excesivo. Además, hay modos para cuidar el cuero cabelludo, para un secado rápido, de confort (con la temperatura más baja)… y aunque los he probado, lo cierto es que siempre he terminado usando el otro.

Incluye además un modo extra que libera una ligera nebulización durante el secado. Según la marca, esta función ayuda a mantener la hidratación del cabello y reduce la sequedad, incorporando ingredientes como centella asiática, camelia o romero, que buscan equilibrar la humedad y el nivel de grasa del cuero cabelludo. A la hora de usarlo, he tenido que rellenar un cartucho situado en la parte superior del secador con la esencia que viene incluida. La idea es secarte el pelo “normal” hasta que esté casi listo, y luego activar este modo para darle hidratación extra. Cuando lo he probado he notado un acabado más suave y menos electricidad estática, pero muchas veces se me olvida activarlo.

En términos de diseño y ergonomía, me ha parecido un producto claramente pensado para un uso frecuente. El acabado premium y la sensación al usarlo es de un producto premium, y el embalaje con presentación tipo estuche refuerza esa percepción.

Sus puntos débiles: tiene el formato de una herramienta multistyler, aunque sus accesorios se limitan solo al secado. He echado en falta boquillas para rizos.

FICHA TÉCNICA Potencia: 1.400W, flujo de aire de hasta 70 m/s Ajustes: 2 niveles de flujo de aire, 6 modos

Accesorios: difusor, boquilla de peinado, 2 boquillas alisadoras, boquilla anti-frizz, esencia capilar nutritiva, estuche de transporte Dimensiones y peso: 82 x 86 x 263 mm; 420 gramos Otros: regulación inteligente de la temperatura, atomización de esencia nutritiva, iones negativos, terapia de luz roja dual, cable de 2,8 metros

Cepillo de aire: Shark Glossi

Shark Glossi está pensado principalmente para usarse sobre el cabello ligeramente húmedo o casi seco.

Para quién es: quienes busquen un producto que deje un acabado especialmente brillante y pulido.

Por qué lo recomendamos: los cepillos moldeadores de aire caliente unen en un único aparato el cepillo redondo tradicional con el secador de pelo, por lo que ayudan a secar a la vez que se moldea. Uno de mis favoritos es el nuevo Shark Glossi, que mantiene ese diseño cuidado característico de la marca, pero apuesta por un barril ovalado diseñado para alisar y aportar brillo más que para crear volumen marcado. Es bastante grande, pero el peso está muy bien distribuido y me ha resultado muy cómodo usarlo con una mano e, incluso, me he podido ayudar con la otra, ya que tiene una punta que se mantiene más o menos fría y se puede tocar sin problemas.

El objetivo a la hora de utilizar este tipo de dispositivos es conseguir un aspecto más pulido en el pelo a la vez que se seca, intentando ahorrar tiempo y reduciendo el uso de la plancha. En este caso, Shark Glossi está pensado principalmente para usarse sobre el cabello ligeramente húmedo o ya casi seco, como paso final para sellar y dar brillo, y cuenta con ajustes combinados de temperatura y flujo de aire que se seleccionan con botones integrados en el mango, de fácil acceso pero en un sitio donde nunca los he dado por error. De sus tres niveles de calor y velocidad, me ha gustado especialmente usarlo en el calor medio y la velocidad más alta: es como menos tardo en peinar y mejor me aguanta el peinado sin encrespamiento. El resultado es brillante y me ha parecido uno de los más pulidos de entre todos los cepillos moldeadores de aire que he probado si lo que se busca es un efecto liso con movimiento natural y sin apelmazar.

Sus puntos débiles: me resultaba mucho más fácil usarlo cuando tenía el pelo algo más largo, ya que como el barril es tan ancho (de este y de todos los modelos), me cuesta coger los mechonesl. Además, el modo para pelo mojado es bastante ruidoso y no es un modelo apto para personas veganas, ya que combina cerdas naturales con cerdas de nailon.

FICHA TÉCNICA Funciones: secar y peinar Potencia: 1.000 W aprox. Ajustes de velocidad y temperatura: 3 niveles de calor y flujo de aire, con aire frío Accesorios: cepillo Otros: acabado brillante, control del encrespamiento

Otros modelos de herramientas térmicas interesantes

Si estás buscando un secador de pelo potente: Termix Illusion es muy compacto y tiene el peso muy bien distribuido, así que resulta comodísimo de utilizar. Dispone de un modo de limpieza automática del filtro: solo hay que desmontarlo y, manteniendo los botones de temperatura y velocidad pulsados a la vez, se inicia un modo de autolimpieza. Viene con tres accesorios: dos boquillas concentradoras y un difusor.

Si estás buscando un secador para pelo rizado: Bellisima Diffon Supreme se sujeta muy cómodamente con la mano gracias a su forma, más fina por la zona central, y tiene un difusor muy grande, así que coge muchísimo pelo de una sola vez. Tiene tres velocidades y dos temperaturas, además de una función Ultra Gentle más suave.

Preguntas frecuentes

¿Las herramientas térmicas dañan el cabello?

Sí, el uso del calor puede dañar el cabello, especialmente si se emplea a temperaturas altas y de forma frecuente: el calor excesivo altera la estructura de la queratina y puede provocar sequedad, rotura o pérdida de brillo. Dicho esto, las herramientas modernas con control de temperatura, distribución homogénea del calor y recubrimientos cerámicos o de turmalina reducen notablemente ese riesgo, sobre todo si se usan junto a un protector térmico.

¿A qué temperatura es seguro usar una plancha o un rizador?

Depende del tipo de cabello. Como referencia general:

Cabello fino, teñido o dañado: entre 150 °C y 170 °C.

Cabello normal: entre 170 °C y 190 °C.

Cabello grueso o muy rizado: hasta 210 °C. Superar los 220 °C no suele aportar mejores resultados y sí aumenta el riesgo de daño acumulado.

¿Qué ventajas tienen los dispositivos que secan y moldean a la vez?

Los dispositivos que combinan secado y estilizado permiten reducir pasos y, por tanto, el tiempo total de exposición al calor. En la práctica, esto puede traducirse en menos daño térmico y mayor comodidad, sobre todo para quienes se peinan a diario. Eso sí, suelen ser más voluminosos y caros que las herramientas tradicionales.

¿Es imprescindible usar protector térmico?

No es obligatorio, pero sí altamente recomendable. Los protectores térmicos crean una barrera que reduce la pérdida de humedad y el impacto directo del calor.

¿Cada cuánto se puede usar una herramienta térmica?

Para un uso saludable se recomienda hacerlo de forma ocasional, 1 o 2 veces por semana. Si se va a utilizar más, los expertos recomiendan optar por herramientas de calidad, temperaturas moderadas y protector térmico siempre.

¿Merece la pena invertir más dinero en una herramienta térmica?

En general, sí. Los modelos más caros suelen ofrecer mejor control térmico, mayor durabilidad y más seguridad, aspectos clave si el uso es frecuente. En nuestras pruebas, las herramientas de gama media-alta mantienen resultados consistentes con menos pasadas, lo que a la larga también beneficia la salud del cabello.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.

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