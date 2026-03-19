Probamos las mejoras fundas para portátiles y elegimos la mejor

Comparamos cuatro estuches diseñados especialmente para proteger un ordenador, con el fin de escoger el más seguro y práctico

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Tomtoc Funda Tomtoc 360º JETech Funda Portátil JETech Aucase Funda para Ordenadores Portátiles Aucase Amazon Basics Funda para portátiles Amazon Basics Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien busca la opción más completa en protección y organización. Para quien quiere buena protección diaria y un bolsillo adicional para accesorios pequeños Para quien necesita más espacio y varios compartimentos para organizar accesorios. Para quien busca una funda sencilla, ligera y fácil de guardar, sin necesidad de bolsillos extra. Por qué lo recomendamos Proporciona muy buena protección contra golpes y rayaduras, es resistente al agua y tiene dos compartimentos funcionales. Ofrece buena protección con varios materiales, es resistente al agua y tiene bolsillo extra con cremallera. Está bien acolchada, es resistente al agua y cuenta con dos compartimentos amplios. Es ligera, mantiene su forma y protege contra rayaduras. Ideal como funda básica. Medidas Para portátil de 15” Para portátil de 13-14” Para portátil de 15” Para portátil de 15” Precio 37.99 € 21.99 € 12.99 € 10.49 €

Mejor funda para portátil Hemos elegido la funda para portátil Tomtoc 360º como la mejor de la comparativa, ya que ofrece la mejor protección y una buena organización de los accesorios.

Un portátil no es sólo un dispositivo más: para muchos es una herramienta de trabajo, un centro de estudio y un archivo de información personal. Lo llevamos a la oficina, a la universidad, a una cafetería o de viaje, y en cada traslado se expone a golpes, rozaduras y derrames accidentales. Una funda adecuada no es un simple accesorio estético, sino una capa de protección que puede marcar la diferencia entre un susto y una avería costosa. Además, contar con compartimentos para cargador y accesorios facilita el día a día y evita cargar con varias bolsas. Por eso, elegir bien importa más de lo que parece.

Para ayudarte a mantener tu equipo protegido, en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro fundas para portátil. El objetivo ha sido evaluar su capacidad de prevenir que los golpes y los arañazos dañen el equipo, pero también comprobar si son capaces de protegerlo contra el agua.

Características Tomtoc JETech Aucase Amazon Basics Tamaños 13 y 15 pulgadas 13 y 15 pulgadas 13 y 15 pulgadas 13 y 15 pulgadas Resistente al agua Sí Sí Sí No Bolsillo adicional Sí Sí No No

¿Qué fundas para portátiles hemos elegido y cómo las hemos probado?

En esta comparativa, nos hemos enfocado en elegir fundas para portátiles que estuvieran disponibles en los dos tamaños más comunes: 13 y 15 pulgadas. Asimismo, hemos seleccionado modelos con distintos niveles de resistencia al agua, así como con y sin bolsillo de accesorios adicional. Por lo tanto, las cuatro marcas elegidas son: Tomtoc, JETech, Aucase y Amazon Basics.

Para llevar a cabo las pruebas, lo primero fue revisar cada funda con detenimiento, buscando posibles defectos de fabricación: costuras irregulares, cremalleras mal alineadas, acolchados desiguales o zonas con menor densidad de protección. A continuación, hemos contrastado sus dimensiones reales con las especificaciones del fabricante, para lo cual hemos medido el interior útil y hemos comprobado si coincidía con lo anunciado. Finalmente, hemos utilizado distintos portátiles —de 13 y 15 pulgadas, con grosores variados— para evaluar la compatibilidad real: si entraban sin forzar, si quedaban demasiado holgados o si, por el contrario, resultaban ajustados en exceso.

Las mejores fundas para portátiles Hemos probado estas fundas con portátiles de 13 y 15 pulgadas. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué funda para portátil ha sido la ganadora?

Lo que realmente marca la diferencia en la funda Tomtoc 360º es la sensación de protección total. Está muy bien acolchada, resiste salpicaduras y transmite mucha durabilidad en costuras y cremalleras. El bolsillo organizado suma practicidad. Es la más cara, sí, pero también la que mejor protege el portátil.

La funda Tomtoc está fabricada con un tejido resistente al agua. Cortesía de Amazon

¿Protege el portátil?

Si se trata de proteger un ordenador contra rayaduras, golpes y salpicaduras de agua, considero que la funda para portátil Tomtoc 360º es la mejor de esta comparativa. En primer lugar, esto se debe a que todos sus lados —incluidas las esquinas— están suficientemente acolchados para evitar que los impactos lleguen hasta el equipo, por lo que es capaz de resistir cualquier caída accidental.

Otra de sus virtudes es que está elaborada en un tejido técnico resistente al agua, de manera que previene que la lluvia o una fuga accidental en una botella dañe el portátil. Asimismo, durante las pruebas he podido constatar que sus costuras están muy bien rematadas y que, por lo tanto, ofrecen una resistencia muy alta al uso exigente del día a día.

Igualmente, me ha parecido muy positivo que disponga de un bolsillo frontal con cremallera, que cuenta con varias divisiones para organizar el cargador, el ratón, un disco duro y otros accesorios del ordenador. Además, incorpora una cinta con gancho para asegurar las llaves u otros objetos pequeños —como un AirTag—, con el fin de evitar que se caigan y se pierdan.

En este caso, he probado la funda para portátiles de 15 pulgadas y mi equipo ha cabido sin problemas; incluso ha sobrado un poco de espacio. Sus cremalleras son bastante seguras y pueden abrirse y cerrarse con facilidad. Desde luego, ha conservado su forma después de varios días de uso, por lo que confío en su durabilidad. Su gran desventaja, sin duda, es que se trata del modelo más caro de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Buen acolchado en los lados y las esquinas.

Protege contra golpes y arañazos.

Resistente al agua.

Buen espacio interior.

Bolsillo frontal con compartimentos.

A mejorar:

Su precio es el más elevado.

Otras alternativas a la mejor funda para portátil

Funda impermeable para portátil JETech

La funda JETech me ha parecido una alternativa muy sólida, sin fallos claros. Acolchada, con forro de neopreno resistente al agua y buenas costuras, protege bien el portátil en el uso diario. Pierde puntos en organización frente a la ganadora y su precio es algo más alto que otros rivales, aunque sigue siendo recomendable.

El tejido de neopreno de la funda para portátil JETech evita los daños por salpicaduras. Escaparate El País

¿Protege el portátil?

Sinceramente, tampoco he encontrado ningún fallo importante en la funda para portátil JETech, y podría recomendarla perfectamente. Su estructura consta de un relleno muy acolchado en todos sus lados para proteger el ordenador de los golpes y los arañazos accidentales. Pero lo que más me ha gustado es su forro de neopreno que, además de tratarse de un material resistente para el uso diario, evita que las salpicaduras de agua afecten al equipo.

Para las pruebas he utilizado un modelo de 13 pulgadas, pero mi portátil ha cabido perfectamente, pues incluso ha sobrado un poco de espacio. Gracias a estas buenas dimensiones, no me ha costado guardar o extraer el ordenador en ninguna ocasión. También he comprobado que no pierde la forma, aun después de varios usos, y que sus costuras parecen muy resistentes.

En la cara frontal, al igual que el modelo ganador, dispone de un bolsillo con cremallera para transportar los accesorios del portátil. Quizás la diferencia sea que esta funda no integra compartimentos, sino que se trata de un espacio uniforme para llevarlo todo, lo que resta capacidad de organización. Su precio no es tan elevado, pero sí está por encima de los otros dos modelos de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Buen acolchado en los lados y las esquinas.

Protege contra golpes y arañazos.

Resistente al agua.

Buen espacio interior.

Bolsillo frontal.

A mejorar:

El bolsillo frontal no tiene compartimentos internos.

Su precio es mayor que otros modelos.

Funda para ordenadores portátiles Aucase

La funda Aucase cumple en lo esencial: buen acolchado, esquinas protegidas y tejido que repele el agua, todo a un precio muy accesible. Sin embargo, la ausencia total de bolsillos la limita frente a las dos primeras. Es una opción funcional y económica, pero menos versátil para quien necesita llevar accesorios organizados.

A pesar de su acolchado, la funda para portátiles Aucase no cuenta con un bolsillo para accesorios. Cortesía de Amazon

¿Protege el portátil?

A pesar de la ventaja de su muy accesible precio, la funda para portátiles Aucase tiene una desventaja muy clara frente a los dos modelos anteriores: no cuenta con ningún bolsillo ni compartimento extra para accesorios. Esto obliga a llevar los cables, ratones, discos duros, etc., en una bolsa o mochila por separado, lo que reduce su independencia de otros elementos.

Aun así, es cierto que esta funda ha demostrado una buena protección, gracias a su acolchado tanto por ambos lados como en las esquinas. De igual manera, es capaz de repeler al agua para evitar daños en el equipo. Las pruebas han sido realizadas con un modelo de 15 pulgadas, que ofrece un espacio más que suficiente para guardar y sacar el portátil sin esfuerzos.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Buen acolchado en los lados y las esquinas.

Protege contra golpes y arañazos.

Resistente al agua.

Buen espacio interior.

A mejorar:

Carece de un bolsillo para accesorios.

Funda para portátiles Amazon Basics

El modelo de Amazon Basics ofrece una protección muy justa: acolchado discreto, neopreno ligero y resistencia limitada frente a golpes o salpicaduras. Tampoco incluye bolsillos para accesorios, lo que obliga a depender de otra bolsa. Aunque el espacio interior es suficiente y las cremalleras cumplen, su estructura blanda dificulta el uso diario. Es la opción más básica.

La funda para portátiles Amazon Basics tiene una resistencia más limitada a golpes y salpicaduras. Escaparate El País

¿Protege el portátil?

La realidad es que la funda para portátiles Amazon Basics se limita a ofrecer una protección muy básica del equipo. Para empezar, su relleno no me ha llegado a transmitir la misma confianza que el resto de modelos para evitar que los golpes o caídas accidentales dañen el ordenador. De igual manera, su acabado de neopreno lo he sentido muy ligero, por lo que solamente protege contra salpicaduras muy ligeras de agua, pero no mucho más.

He echado también en falta algún bolsillo extra en esta funda para poder llevar los accesorios del portátil. Por lo tanto, depende siempre de cargar con un bolso o una mochila para cargar con esos elementos. Es cierto que las cremalleras transmiten una buena calidad, pero la tela de la funda es tan blanda que se dobla y complica abrir y cerrar el compartimento principal de la misma. Su espacio, por lo menos, sí me ha resultado suficiente para meter el equipo sin esfuerzo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Protege contra arañazos.

Buen espacio interior.

A mejorar:

Poca protección contra golpes y salpicaduras.

Sin compartimento extra.

Las cremalleras son más complicadas de abrir y cerrar.

Preguntas frecuentes sobre fundas para portátiles

¿Qué tipo de protección necesito para mi portátil?

La seguridad de tu equipo electrónico depende del uso diario y los traslados que realices. Una funda de neopreno resulta ideal para evitar arañazos superficiales y proteger el chasis contra el polvo acumulado en casa. Si sueles viajar con frecuencia, busca carcasas rígidas o maletines con refuerzos en las esquinas, ya que estas zonas absorben la fuerza de los impactos directos. Un revestimiento interno de tejido suave o microfibra garantiza que la pantalla permanezca impecable. Elige siempre accesorios con materiales repelentes al agua para resguardar los circuitos ante una lluvia imprevista o derrames accidentales de líquidos.

¿Está bien poner una computadora portátil en una mochila?

Transportar el dispositivo en una mochila es una opción válida, pero requiere precauciones específicas. Nunca introduzcas el aparato suelto junto con llaves, bolígrafos o libros pesados que puedan presionar la estructura. Lo más recomendable es utilizar una mochila que incorpore un compartimento acolchado exclusivo para tecnología. Este espacio mantiene la unidad fija y evita desplazamientos bruscos mientras caminas. Si tu mochila carece de esta división interna, envuelve el ordenador en una funda protectora antes de guardarlo. De este modo, creas una barrera física contra la fricción y las sacudidas constantes del trayecto urbano.

¿Cómo proteger un portátil en un bolso?

Para resguardar el equipo dentro de un bolso de mano, la organización es el factor clave. Utiliza una funda tipo sobre que sea delgada pero resistente, para que no ocupe un volumen excesivo en el interior. Coloca el dispositivo de forma vertical si el espacio lo permite, así evitarás que el peso de otros objetos recaiga sobre la tapa superior. Mantén los cosméticos, botellas de bebida o alimentos en compartimentos separados para eludir cualquier contacto con la humedad. Una protección adecuada garantiza que tu herramienta de trabajo mantenga su valor y funcionalidad durante mucho más tiempo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de marzo de 2026.

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