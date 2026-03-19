Pruebo cuatro bombillas inteligentes que cambiaron la iluminación de mi hogar y lo protegen

Pongo a prueba cuatro modelos que destacan por su sencilla configuración y la posibilidad de personalizar su capacidad lumínica

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Tapo Bombillas inteligentes Philips Bombillas inteligentes Garza Bombillas inteligentes Hama Bombillas inteligentes Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan una bombilla sencilla y económica Para los que buscan una bombilla muy fácil de instalar Para los que buscan una bombilla con funciones automatizables Para los que buscan una bombilla diferente Por qué lo recomendamos 806 lúmenes, control por voz, planes de programación Tipos de luz para leer o concentrarse, 800 lúmenes, aplicación muy sencilla 1.060 lúmenes, pack de dos bombillas, programación de escenas Aplicación muy sencilla, control por voz, casquillo GU10 Potencia 8,7 W 9,7 W 11 W 4,5 W Capacidad 806 Lúmenes 800 Lúmenes 1.060 Lúmenes 420 Lúmenes Precio 14.99 € 15.18 € 18.5 € 9.23 €

La mejor bombilla inteligente Nuestra experta ha elegido Tapo L530E, una bombilla muy fácil de utilizar y de instalar además de ofrecer muchas prestaciones, todas ellas muy prácticas.

¿Eres de los que llegan a casa y le gusta disponer de un tipo de luz dependiendo del momento? A mí me gusta sobre todo por la noche, cuando entro en casa y puedo poner una luz nocturna cálida y tenue. Esta opción es posible gracias a las conocidas como bombillas inteligentes ya que con ellas se puede controlar la luz de todas las estancias desde la aplicación de la bombilla y estés donde estés. Incluso, pueden servir para simular que hay gente en casa cuando estás de vacaciones.

No obstante, a la hora de elegir un modelo de este tipo hay que tener en cuenta las mismas consideraciones que al comprar una tradicional: el tipo de casquillo y, por supuesto, la potencia de iluminación, medida en lúmenes. Además, es posible optar por modelos que sólo emiten luz blanca (ya sea cálida o fría), los que también se encienden en distintos colores, etc.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para probar estas bombillas inteligentes las he instalado en dos puntos de mi casa: salón y habitación. Las pruebas han durado varias semanas, pudiendo comprobar tanto los pasos que es necesario seguir para su instalación como el funcionamiento de la app en el día a día, así como si la conexión es estable, entre otros factores. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Facilidad de configuración. Aunque la mayoría de modelos probados funcionan sin necesidad de dispositivos adicionales, no siempre es así. Además de eso, en algunos casos es más rápido e intuitivo que en otros.

Aplicación. La app que sirve para gestionar tanto la configuración inicial como su funcionamiento debe ser intuitiva y clara.

Posibilidades de personalización. Tanto en lo que se refiere a la iluminación como a las programaciones para su uso.

Estabilidad de la conexión. En ocasiones, al acceder a la app la bombilla no está disponible o tarda en reaccionar.

Multicolor: Tapo L530E

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una bombilla sencilla y económica.

Por qué lo recomendamos: este modelo se comercializa en un pack de dos bombillas de 806 lúmenes y cuentan con una temperatura de color de entre 2.500 y 6.500K totalmente ajustable. Una de las cuestiones que más me gustaron es que su funcionamiento es de lo más sencillo: tan solo hay que instalar su aplicación en el móvil (tanto en Android como en iOS), seguir las instrucciones para ponerlas en marcha y listo. En cuestión de minutos están en funcionamiento. En la aplicación, además, se pueden controlar diferentes parámetros: crear horarios y planes de programación regulares para encender o apagar la bombilla con el brillo deseado, establecer modos de amanecer y atardecer que permiten que la luz se active automáticamente según la zona horaria; verificar el consumo de energía o activar el modo ausente para encender y apagar las luces de manera aleatoria cuando estás fuera de casa.

Durante la prueba coloqué una bombilla en el salón y otra en la habitación en una lámpara normal ya que dispone de un casquillo E27. Programé un horario para encender la luz en el salón cuando comenzaba a anochecer y otro distinto para cuando me fuera a dormir a la habitación. Esas funciones resultan muy prácticas y funcionan a la perfección. Tanto en el salón como en la habitación buscaba una luz cálida por lo que gestioné el tipo de luz (de un 1% a un 100%) y la posicioné en 3.000k para que fuera una luz lo más cálida posible. En algunos momentos, sobre todo en la habitación y para poder leer un rato por la noche, tuve que subir la tonalidad para poder ver mejor, pero se hace de forma inmediata. También probé el modo de amanecer por las mañanas para que me fuera despertando de manera suave y el modo ausente cuando estábamos fuera de casa por unas cuantas horas. Este último me pareció realmente práctico y me dio tranquilidad para ausencias más largas, como unas vacaciones de verano. También permite combinar colores y crear distintas escenas, lo que divierte mucho a los niños, por ejemplo. Se puede controlar por voz con Alexa o Google Assistant.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

Control por voz: Philips Hue

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una bombilla muy fácil de instalar.

Por qué lo recomendamos: con un brillo de 800 lúmenes, esta bombilla inteligente se puede configurar de forma muy sencilla con tan solo instalar su aplicación en el teléfono móvil. Una vez en marcha, desde la app se pueden controlar parámetros ya predeterminados con tan solo tocar un botón (luz tenue, brillante, nocturna…) y también otras que sirven para leer o para concentrarse en una tarea.

En este caso la coloqué en una lámpara del salón. La luz tenue o para la noche fueron las que más me gustaron porque dan un toque muy especial a la estancia sin molestar a los ojos. En otros momentos también probé las otras opciones para leer en el sofá o concentrarme mientras leía algún documento de trabajo, y ambos tipos de luces se adaptan a la perfección a la situación. También se puede controlar por voz a través de Alexa y los dispositivos Google Nest. Para probarlo le pedí a una amiga que me dejara unos días su dispositivo Alexa (ya que no tengo en casa) y resulta de lo más cómodo facilitar la orden sin tener que sacar el móvil.

Sus puntos débiles: ofrece la posibilidad de adquirir un dispositivo Philips que ‘desbloquea’ más funcionalidades de la bombilla como crear o programar rutinas de iluminación, pero hay que comprarlo aparte.

Programable: Garza Smarthome 480057

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una bombilla con funciones automatizables.

Por qué lo recomendamos: este pack con dos bombillas cuenta con hasta 1.060 lúmenes de brillo y, al igual que el resto de modelos, se controla mediante una aplicación que hay que instalar en el smartphone. Como se comercializa en un pack de dos bombillas, coloqué una en el salón y otra en una de las lámparas de noche de la habitación. Desde la aplicación se gestiona el tipo de luz, el color y también la escena que se pueden programar y automatizar para crear un ambiente lumínico determinado. Igualmente se puede programar el encendido y apagado de la bombilla.

Durante las pruebas, me pareció que lo más práctico es la programación de escenas porque se quedan guardadas y tan solo hay que seleccionarlas dentro de la aplicación para que se activen. Con luz fría, neutra y cálida, en esta ocasión la luz cálida, que es la que más uso, me pareció un poco ‘fuerte’ y tuve que regularla constantemente desde la app para conseguir el tono que más me convenciera. También se puede controlar por voz a través de Alexa y Google Assistant.

Sus puntos débiles: hubo momentos que se desconfiguró.

Poco consumo de energía: Hama GU10

Cortesía de Amazon.

Para quién es: para los que buscan una bombilla diferente.

Por qué lo recomendamos: este modelo es el más diferente de todos los analizados en la comparativa ya que cuenta con un casquillo distinto: el GU10, que dispone de dos patillas gruesas que se introducen y se giran para fijarla a la lámpara. Por lo tanto es una bombilla que no funciona en todos los tipos de lámparas, sólo en las que indiquen que son para ese tipo de casquillo. En mi caso, tuve la suerte de que contaba con una lámpara compatible, pero antes de comprarla hay que revisar este punto.

Es bastante sencilla de utilizar, también a través de la aplicación de la bombilla, y ofrece desde un blanco frío a uno cálido. Durante las pruebas pude analizar los distintos tonos y hasta el más cálido me pareció un poco frío, por lo que hay que regular bastante el tono para configurarlo al gusto de cada persona. La luz fría, en cambio, funciona muy bien si quieres mucha iluminación en la estancia, aunque en mi opinión me parecía demasiado. Es compatible con Alexa y Google Home y en este caso los comandos en Alexa funcionan a la perfección. También es posible utilizar distintos dispositivos de la marca para controlar otros parámetros como la climatización o la electricidad desde la aplicación.

Sus puntos débiles: tiene un casquillo diferente así que hay que revisar que se cuenta con lámparas compatibles.

Otras bombillas inteligentes interesantes:

Si estás buscando un pack de 4 bombillas. Govee viene en un pack de cuatro bombillas con un precio de unos 10 euros por bombilla.

Cortesía de Amazon.

Si estás buscando una multicolor. Meross ofrece la posibilidad de añadir el multicolor en la estancia que se desee.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre las bombillas inteligentes

¿Consumen más electricidad por ser inteligentes?

No. Consumen lo mismo que una bombilla LED normal de la misma potencia (por ejemplo 5 W). Mientras que en modo espera gastan muy poco (menos de 1 W normalmente).

¿Necesitan internet para funcionar?

Para controlarlas fuera de casa: sí. Para encender/apagar desde el interruptor físico: no. Incluso algunas permiten control local sin internet si estás en la misma red Wi-Fi.

¿Cuánto duran?

Suelen durar 15.000–25.000 horas, mucho más que las bombillas halógenas tradicionales.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de marzo de 2026.

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