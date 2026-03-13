Acer, Asus, HP y Lenovo: pruebo cuatro portátiles ‘gaming’ y te cuento cuál es mi favorito

Los siguientes modelos aseguran muchas horas de diversión , además de un estupendo desempeño en tareas cotidianas y en la reproducción de contenidos multimedia

El mejor portátil gaming 2026 Nuestra experta ha elegido el modelo ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV005 que destaca sobre los demás por su excelente acabado, disposición del teclado, una pantalla de 165 Hz que se ve fenomenal y experiencia gaming.

No todos los ordenadores están pensados para jugar. Para hacerlo con garantías necesitan integrar unas características concretas y unos componentes capaces de soportar altas cargas de trabajo: procesadores potentes, gráficas dedicadas, sistemas de refrigeración eficientes y pantallas que ‘respondan’ con rapidez y precisión. Durante muchos años, este nivel de exigencia estuvo asociado casi en exclusiva a los equipos de sobremesa, más fáciles de ampliar si el usuario lo necesitaba. En el caso de los portátiles, la mejora en la eficiencia energética y los avances en materiales y diseño han permitido a los fabricantes desarrollar equipos más potentes, ligeros y mejor refrigerados, capaces de ofrecer un alto rendimiento en juegos sin renunciar a la autonomía ni a la portabilidad.

Así hemos elegido y probado los productos

En el universo gamer —donde no solo los portátiles, sino también periféricos como teclados y ratones gaming — la horquilla de precios es muy amplia y los modelos premium superan con facilidad los 2.000 euros. Para este análisis, sin embargo, he fijado un presupuesto de 1.500 euros, una cifra que permite acceder a equipos de gama media-alta con un rendimiento sólido, buena calidad de construcción y versatilidad suficiente para jugar con garantías y disfrutar de contenidos multimedia.

Un aspecto a tener en cuenta es que, en este rango de precio, es habitual que los

portátiles gaming no incluyan el sistema operativo preinstalado; una decisión que responde, entre otros motivos, a la intención de los fabricantes de ajustar el coste final y proporcionar una mayor flexibilidad al usuario. Y es que la licencia de sistemas como Microsoft Windows encarece el equipo y muchos consumidores —sobre todo los más avanzados o quienes adquieren equipos gaming profesionales— prefieren instalar por su cuenta la versión que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea Windows o alguna distribución de Linux. En mi caso, elegí Windows 11 y conté con la ayuda de mi pareja, que es informático, para instalarlo manualmente en cada uno de los portátiles a través de un USB de instalación.

Los criterios que he valorado en las pruebas han sido los siguientes:

Diseño: ¿qué acabado tiene el portátil? ¿Está diseñado para resistir el uso y los desplazamientos diarios? Son preguntas básicas pero esenciales, al igual que considerar su tamaño y su peso. Aunque no alcanzan la ligereza de los modelos ultrafinos, los fabricantes deben asegurarse que resulten lo bastante cómodos para transportarlos con facilidad.

Rendimiento: es fundamental. La configuración del portátil debe garantizar que funcione con fluidez y maneje sin problemas el juego que elija el usuario.

Pantalla: la calidad de imagen importa. Es clave evitar reflejos, que los colores se vean naturales y que la nitidez y definición sean las adecuadas.

Sonido: de poco sirve una imagen excelente si el audio falla. Una buena combinación de imagen y sonido ofrece una experiencia más envolvente y realista.

Teclado: la comodidad marca la diferencia. El tacto de las teclas y su respuesta influyen directamente en el rendimiento y la experiencia.

Otros: autonomía del equipo, los puertos que posee, si integra algún programa especial para exprimir su vertiente gaming, sistema de refrigeración…

Portátil gaming con certificación MIL-STD 810H: ASUS TUF Gaming A16

Portátil ASUS TUF Gaming A16. © Amazon

Para quién es: aquellos que quieren estabilidad, rapidez de respuesta y disfrutar de una pantalla de 165 Hz

Por qué lo hemos elegido: en la cubierta superior, fabricada en aluminio, están serigrafiadas las letras TUF. De su diseño, además, me ha llamado la atención la ranura frontal integrada en el borde inferior: introduces el dedo con facilidad y levantas la pantalla con una sola mano de forma cómoda.

Este portátil tiene un tamaño de 16 pulgadas y lo relevante es su tasa de refresco (165 Hz) y su tiempo de respuesta (3 ms). Dichas especificaciones ayudan a que disfrutemos de movimientos especialmente fluidos y que las imágenes se actualicen rápidamente, algo que sobre todo notas en juegos de acción y shooters como Counter-Strike 2 y Fortnite. Por otro lado, este panel apenas presenta ghosting y el bleeding está contenido, por lo que las imágenes se mantienen nítidas y suaves, sin sombras fantasma ni manchas de luz en los bordes.

El teclado posee retroiluminación RGB compatible con AURA Sync, para que personalices los efectos de iluminación y las teclas WASD están diferenciadas y ligeramente elevadas para que las identifiques fácilmente. Un detalle que me ha gustado es que, en el lateral izquierdo, incorpora accesos directos dedicados para el control de volumen, silenciar el micrófono y abrir el software Armoury Crate: a través de este programa he podido, entre otros, configurar macros, ajustar parámetros y monitorizar en tiempo real el estado del sistema.

La experiencia con este portátil me ha transmitido estabilidad, rapidez de respuesta y fiabilidad. Su procesador ofrece un rendimiento sólido y su gráfica te permite jugar a casi cualquier juego con una imagen clara y detallada, incluso con los gráficos al máximo.

Sus puntos débiles: nada importante que reseñar.

FICHA TÉCNICA Procesador: AMD Ryzen 7 260 RAM: 32 GB Almacenamiento: 1TB Gráfica: NVIDIA RTX 5060 con 8 GB de memoria dedicada Pantalla: 16 pulgadas, 1.920 x 1.200 píxeles de resolución, 165 Hz Dimensiones: 354 x 269 x 179~ 25,7 mm Peso: 2,20 kg Conectividad: HDMI 2.1, 2 USB 3.2 de tipo A, 1 USB 3.2 de tipo C (compatible con DisplayPort/suministro de energía/G-SYNC), 1 USB 2.0 tipo A, LAN, 1 USB 4 tipo C con soporte para DisplayPort, puerto audio de 3,5 mm Otros: teclado español retroiluminado RGB de una zona, Wi-Fi 6, webcam compatible con Windows Hello, Dolby Atmos, cancelación de ruido de micrófono IA, dos altavoces de 2 vatios de potencia cada uno, MIL-STD 810H

Portátil gaming con buena gestión de la batería: HP OMEN 16

Portátil HP OMEN 16. © Amazon

Para quién es: diseñado para mover juegos exigentes con tasas de refresco altas y buenos niveles gráficos.

Por qué lo hemos elegido: consigue mantener a raya las altas temperaturas, funciona con un nivel sonoro discreto y proporciona un rendimiento constante que hace que no se venga abajo, aunque le exijas. Además, se siente ágil en todo momento y la potencia se gestiona de forma eficiente. Para ver hasta dónde podía rendir, activé desde la opción OMEN Gaming Hub el perfil ‘Unleashed’, que es el modo más exigente del portátil. Al hacerlo, tanto el procesador como la tarjeta gráfica tienen más libertad para mantener velocidades altas durante más tiempo. Los ventiladores se oyen algo más, pero sin llegar a ser molestos, y lo más importante es que este rendimiento se mantiene estable incluso en sesiones de juego o tareas pesadas de varias horas. Además, el control de modos —Eco, Equilibrado, Rendimiento y Unleashed— es sencillo, lo que permite adaptar el equipo a cada situación sin complicaciones.

Mientras tanto, el sistema de refrigeración OMEN Tempest gestiona bien el calor que genera el equipo, evitando que la CPU o la GPU reduzcan su rendimiento precisamente por la temperatura. La autonomía me ha sorprendido para bien: aunque en sesiones de juego se reduce significativamente, utilizando modos más eficientes como el Eco he llegado a rozar las 10 horas de uso.

FICHA TÉCNICA Procesador: AMD Ryzen AI 7 350 RAM: 32 GB Almacenamiento: 1 TB Gráfica: NVIDIA RTX 5070 con 8 GB de memoria dedicada Pantalla: 16 pulgadas, 2.560 x 1.600 píxeles de resolución, 144 Hz Dimensiones: 357,5 x 269 x 23,7 mm Peso: 2,4 kg Conectividad: 1 USB-C, 3 USB-A, 1 HDMI 2.1, como auriculares/micrófono Otros: teclado español retroiluminado, DTS:X Ultra, altavoces duales, HP Audio Boost, HyperX, cámara con obturador de seguridad, nuevo modo ‘Unleashed’ en Control de rendimiento en OMEN Gaming Hub, refrigeración OMEN Tempest, tecla Copilot

Portátil gaming con funciones de IA: Lenovo LOQ Gen 10 (15IRX10)

Portátil Lenovo LOQ Gen 10. © Amazon

Para quién es: es un portátil para quienes necesitan potencia y rapidez, ofreciendo un rendimiento equilibrado tanto en juegos como en tareas exigentes cotidianas.

Por qué lo hemos elegido: tras haber trabajado y jugado a títulos como Counter‑Strike 2, Doom Eternal o Cyberpunk 2077, he descubierto un portátil equilibrado dentro de su rango de precio, ideal para quienes buscan jugar y trabajar sin renunciar a nada esencial. De su diseño, lo que más destaca es la distribución de puertos: la mayoría se concentra en la parte trasera y algunos en el lateral derecho, dejando el lateral izquierdo completamente libre y manteniendo los cables ordenados.

El teclado, por su parte, posee un tacto firme y es retroiluminado, pudiendo elegir entre una iluminación blanca o RGB de 24 zonas, más acorde al estilo gaming. Pero lo que de verdad me ha convencido es la separación de las flechas de dirección respecto del teclado numérico. Esta separación permite localizar las teclas al instante, incluso sin mirar, algo que resulta muy útil al navegar por menús o mover personajes en juegos de acción. Además, evitas las pulsaciones accidentales que suelen ocurrir cuando las teclas están demasiado juntas.

El brillo de la pantalla es suficiente para interiores, sus 144 Hz aportan sensación de fluidez y su resolución hace que la gráfica rinda de forma notable. Para sacar el máximo partido a este rendimiento he utilizado Legion Space. Esta suite que ha desarrollado Lenovo ayuda a ajustar diferentes perfiles, gestionar ventiladores, optimizar la memoria e incluso aprovechar funciones como Lenovo AI Engine+ que adaptan de forma inteligente los recursos según el juego o la tarea.

Sus puntos débiles: me esperaba un mejor comportamiento de su sistema de ventilación, no tanto por la capacidad de refrigeración, sino por el ruido de los ventiladores.

FICHA TÉCNICA Procesador: Intel Core i7-13650HX RAM: 32 GB Almacenamiento: 1 TB Gráfica: NVIDIA RTX 5060 con 8 GB de memoria dedicada Pantalla: 15,6 pulgadas, 1.920 x 1.080 píxeles de resolución, 144 Hz Dimensiones: 359,86 mm x 258,7 mm x 21,9–23,9 mm Peso: 2,4 kg Conectividad: 1 USB-C de 140 W (y DisplayPort 4), conector de auriculares/ micrófono de 3,5 mm, 1 HDMI 2.1 hasta 8K, 3 USB de tipo A, puerto Ethernet Otros: Lenovo AI Engine+, sistema Hyperchamber Cooling, tubos y disipadores de cobre, iluminación RGB 24 zonas, ranuras dobles para RAM y SSD, sonido envolvente impulsado por IA, 2 altavoces de 2W de potencia cada uno, tecla Copilot, tecnología carga rápida (alimenta el 70% de la capacidad de la batería en 30 minutos), Smart Battery Tech, webcam de 5 megapíxeles con obturador de privacidad, software Legion Space, estándar MIL-STH, opción ampliar hardware.

Portátil gaming con webcam integrada: Acer Nitro V 15 ANV15-52

Portátil Lenovo LOQ Gen 10. © Amazon

Para quién es: usuarios con un presupuesto que roze los 1.000 euros y que no quieran renunciar a una experiencia gaming con buenos resultados.

Por qué lo hemos elegido: su tapa es completamente lisa, con pequeños detalles en gris y azul que le dan cierta personalidad, y su peso de 2,1 kg me ha permitido transportarlo sin complicaciones. Todo el chasis es de plástico y eso lo notas, por ejemplo, cuando presionas la tapa o la zona del teclado; ceden ligeramente pero no es nada alarmante. El teclado retroiluminado es correcto y lo que debes tener en cuenta es que integra un botón dedicado a NitroSense: así se llama el software de Acer para controlar el rendimiento del equipo; ajustar los perfiles de energía; y gestionar la velocidad de los ventiladores según el tipo de uso, ya sea para trabajar en silencio o exprimir su potencia en los juegos.

Su tarjeta gráfica me ha permitido que los juegos se ejecuten de forma fluida y estable, incluso con los gráficos configurados en calidad media o alta. Además, en los títulos compatibles, activar la opción de la tecnología DLSS 4 ayuda a mantener esta fluidez y mejorar la experiencia. Probé con el videojuego Cyberpunk 2077 y noté que los fotogramas aumentaban considerablemente, con un movimiento mucho más fluido y sin sacrificar la calidad visual. No se calienta en exceso y la conectividad se ha resuelto bien. En cuanto al sonido, a pesar de la falta de graves, arroja un volumen suficiente y las voces se perciben claras.

Sus puntos débiles: al activar el modo ‘Rendimiento desde NitroSense’, el ruido se incrementa notablemente. El brillo me ha resultado algo escaso en ciertos momentos.

FICHA TÉCNICA Procesador: Intel Core i5-13420H RAM: 16 GB Almacenamiento: 512 GB Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB de memoria dedicada Pantalla: 15,6 pulgadas, 1.920 x 1.080 píxeles de resolución, 165 Hz Dimensiones: 362,3 x 239 x 26,9 mm Peso: 2,1 kg Conectividad: Wi-Fi 6, 3 puertos USB 3.2 tipo A, 1 puerto USB 3.2 tipo C, 1 puerto HDMI y Ethernet RJ-45, toma de audio Otros: teclado español retroiluminado, sistema térmico con doble ventilador, cuatro entradas y salida de aire, webcam

Otro modelo de portátil gaming interesante

Si buscas un portátil gaming de ‘altos vuelos’

El modelo MSI Vector 16 HX AI, con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, integra el procesador Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB de memoria RAM, una unidad SSD de 1 TB y la gráfica RTX 5070 Ti con 12 GB dedicados; una configuración que mueve con gran soltura los títulos más exigentes y rinde con solvencia en tareas creativas intensivas. Además, su sistema de refrigeración, que incluye dos ventiladores de mayor tamaño y seis heat pipes más anchos, optimiza la disipación del calor y mantiene la estabilidad incluso en sesiones de juego prolongadas e intensas.

Portátil MSI Vector 16. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre portátiles gaming

¿Qué procesador necesito para jugar con fluidez?

Para disfrutar de un buen rendimiento, lo recomendable es optar por procesadores como un Intel Core i5 o i7, o un AMD Ryzen 5 o 7 de generaciones recientes. Son suficientes para mover la mayoría de juegos actuales con soltura, aunque los títulos más exigentes pueden requerir opciones de una gama superior.

¿Qué es la tasa de refresco y por qué es importante?

La tasa de refresco indica cuántas veces por segundo la pantalla actualiza la imagen. Cuanto mayor sea (120 Hz, 144 Hz o más), más suaves se percibirán los movimientos, algo especialmente relevante en los juegos de acción rápida o competitivos.

¿Qué capacidad de almacenamiento es la más adecuada?

Un SSD de al menos 512 GB es una buena base, ya que acelera el arranque del sistema y reduce los tiempos de carga. Algunos usuarios optan por combinarlo con un disco adicional para almacenar archivos o juegos menos utilizados.

¿Qué autonomía ofrece un portátil gamer?

La duración de la batería suele ser más limitada que en un portátil convencional. En función del uso, puede situarse entre las dos y las cinco horas porque los componentes de alto rendimiento consumen una cantidad mayor de energía.

¿Sirve un portátil gamer para trabajar?

Sí. Gracias a su potencia, estos equipos son también una buena opción para tareas exigentes como edición de vídeo, modelado 3D, programación o diseño gráfico.

¿En qué se diferencian las gráficas GTX y RTX?

Las tarjetas RTX incorporan tecnologías avanzadas como el trazado de rayos por hardware y DLSS, que mejoran la iluminación, las sombras y el rendimiento en juegos compatibles. Las GTX, aunque siguen siendo válidas para jugar en muchos títulos, no cuentan con estos núcleos dedicados ni con las funcionalidades más recientes.

