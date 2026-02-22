He probado cinco depiladoras que prometen eliminar el vello de forma (casi) definitiva, y estos son los resultados

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Current Body Depiladora Philips Depiladora Foreo Depiladora Cecotec Depiladora Haarlosy Depiladora Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas a las que no les importe hacer un desembolso mayor para conseguir resultados antes (y más duraderos) Quienes desean cierta asistencia a la hora de personalizar los ajustes Personas que no tengan mucho tiempo para dedicar a la depilación y busquen un modelo compacto y manejable Hombres y mujeres que deseen una depiladora fácil de utilizar con la que iniciarse en la tecnología IPL Personas con piel sensible que suelen sentir dolor con este tipo de tratamientos, ya que incorpora un sistema muy eficaz de refrigeración por hielo Por qué lo recomendamos Resultados más duraderos, cabezal amplio, disparo automático Distintos cabezales, muy segura, con y sin cable Mango ergonómico, disparo continuo, con tecnología T-Sonic Económica, modo automático, cabezal frío Amplia vida útil, refrigeración, precio económico Precio 699.99 € 484.95 € 299 € 149 € 89.99 €

La mejor depiladora láser o IPL para casa Tras meses de pruebas, la depiladora láser Current Body Skin Laser Hair Removal ha demostrado conseguir los resultados más rápidos y permanentes entre los cuatro modelos probados.

¿Te has parado a pensar en la cantidad de centros estéticos que ofrecen depilación láser? Desde hace algunos años están por todas partes y su popularidad ha crecido al mismo tiempo que el de este tipo de depilación, que promete deshacerse del vello de cualquier parte del cuerpo para siempre. Pero lo cierto es que no es necesario acudir a un centro para beneficiarse de esta tecnología: es posible comprar depiladoras de este tipo para utilizar en casa.

Son las protagonistas de esta comparativa, en la que he probado cinco modelos diferentes de primeras marcas para garantizar no solo resultados, sino también un uso totalmente seguro. Cuatro de ellos tienen tecnología IPL y, el quinto, láser. Lo he hecho en el cuerpo, ya que parala elrostro es mucho más recomendable optar por una depiladora facial.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Hace prácticamente dos décadas, cuando empezaron a popularizarse este tipo de tratamientos, probé la depilación IPL en las piernas; pero lo cierto es que no conseguí grandes resultados (tampoco me di muchas sesiones) y lo dejé abandonado. Hace algunos años, cuando ya realizaba comparativas para EL PAÍS ESCAPARATE, le di una nueva oportunidad a esta tecnología, en este caso en forma de dispositivos para casa como los del artículo actual y, si bien noté resultados, finalmente dejé de usarlos y todo volvió ‘a la normalidad’.

De esa experiencia aprendí que este tipo de máquinas son facilísimas de utilizar; solo hay que ser constantes. Por eso, para esta comparativa he establecido un calendario de uso basado en las recomendaciones de cada fabricante, y las he probado en dos etapas. En la primera de ellas usé cuatro modelos, y para poder valorar su funcionamiento en distintos tipos de vello, dividí mi cuerpo en zonas, utilizándolas siempre en las mismas: una para el exterior de la pierna izquierda y la ingle izquierda; otra para el interior de la pierna izquierda y la axila izquierda; la tercera para el interior de la pierna derecha y la axila derecha; y la última para el exterior de la pierna derecha y la zona derecha de la ingle. En una segunda etapa, y tras varios meses en los que dejé de usar las máquinas, he probado una más en piernas, ingles y axilas. En algunas zonas tenía poco vello (sobre todo en las que utilicé la máquina láser), pero igualmente he podido comprobar los resultados en distintos tipos de vello: en mi caso, más grueso y oscuro en ingles y axilas, y castaño y más fino en las piernas.

Para valorarlas, he tenido en cuenta:

Diseño: no solo desde el punto de vista de su calidad de fabricación. También las dimensiones y el peso de cada una, su forma y la comodidad al agarrarla y utilizarla.

Número de disparos/velocidad: cuanto mayor sea el número de ‘pulsos’ que emite la depiladora a lo largo de su vida útil, más tiempo se utilizará. También es importante la velocidad de disparo.

Niveles de energía : cuántos niveles integra para aumentar o disminuir la intensidad del disparo y, de este modo, adecuarse al tono de piel de cada persona

Experiencia: si la depiladora IPL cumple con lo que promete, si a medida que transcurren las sesiones los resultados empiezan a ser visibles, si frena la salida del vello…

Otros: ¿incluye el modelo algún tipo de accesorio como, por ejemplo, un estuche de viaje o cabezales intercambiables? También la presencia de sistemas que las hacen más seguras al utilizarlas, si tienen app para el móvil…

Tecnología láser: Current Body Skin Laser Hair Removal Device

Current Body Skin Laser Hair Removal Device. © Currentbody

Para quién es: aquellas personas a las que no les importe hacer un desembolso mayor para conseguir resultados antes (y más duraderos).

Por qué lo recomendamos: presume de ser la primera depiladora de láser de diodo doméstica: una tecnología que opera en longitudes de onda más concentradas que el IPL. ¿En qué se nota? Como explicaré ahora, los resultados se ven mucho antes.

La primera vez que la utilizas la propia máquina te dice si tu piel es adecuada para este tratamiento o no: la conectas, la sitúas sobre la piel y si pita, puedes continuar. Luego, solo he tenido que pulsar dos veces sobre el botón de encendido y ya estaba lista. Pese a su gran tamaño, es muy cómoda de usar, ya que su cabezal es bastante amplio y puedes ir avanzando muy rápido por las distintas zonas. Además, no hay que pulsar el botón de disparo todo el rato, porque funciona de forma automática. Para utilizar esta depiladora he seguido el calendario propuesto por la marca: 3 veces a la semana durante las 3 primeras semanas, una vez a la semana hasta completar 12, y a partir de ahí una vez al mes. Tiene 6 niveles de potencia y las primeras sesiones utilicé el 3. Luego fui subiendo poco a poco hasta alcanzar el máximo.

Me ha llamado la atención que es completamente indolora; como mucho, en alguna zona he notado algo de calorcito al pasarla, pero es todo. A las tres semanas de uso la reducción del vello ya era notable, y el que se caía no crecía más. Y aproximadamente a los cuatro meses de uso quedaban algunos sueltos por las proximidades de la rodilla o el muslo.

Sus puntos débiles: su precio es bastante superior que otras alternativas.

Ficha técnica Disparos: 600.000 disparos.

600.000 disparos. Niveles: 6.

6. Peso: 470 gramos.

470 gramos. Otros: cable, adaptador, tecnología de enfriamiento por hielo, 810nm laser de diodo, sensor de tono de piel, pantalla LCD, incluye gafas de protección, cargador y estuche.

Inteligente: Philips Lumea IPL Serie 9900

Philips Lumea IPL Serie 9900. © Amazon

Para quién es: quienes desean cierta asistencia a la hora de personalizar los ajustes.

Por qué lo recomendamos: de ella me gusta que se adapta muy bien a las distintas zonas a depilar: viene con un cabezal específico para las piernas, para las axilas, las ingles y para el rostro, que básicamente lo que hacen es que su forma se adapta muy bien a esas zonas concretas para que la depiladora detecte que está bien colocada y ‘dispare’. Si nota que no está bien, no lo hará. Funciona tanto con cable como sin cable. Durante las pruebas lo he hecho de ambas formas, pero al final siempre terminaba usándolo sin cable: como las zonas en las que he hecho las pruebas no eran muy grandes, tenía autonomía suficiente para cubrirlas; me atrevería a decir que para todo el cuerpo no ‘llega’. Tras cada sesión la ponía a cargar y estaba lista en aproximadamente 1 hora.

Aunque tiene 5 niveles de intensidad que se pueden elegir manualmente, le dejé la elección a la propia máquina, ya que tiene un sensor que, al ponerlo sobre la piel, te propone el mejor ajuste. Solo hay que darle a un botón para confirmar que lo aceptas y está lista: en mi caso, me propuso el 4. La utilicé cada 2 semanas durante 2 meses (un total de 4 tratamientos), y a partir de ahí 1 vez al mes. Es la que comencé a probar más tarde, por lo que voy un poco por detrás de las demás para medir resultados, aunque tengo que decir que son ya muy positivos. En la zona de las piernas noto una reducción aproximada del 50% y en las axilas del 60%. Para que sea totalmente efectiva y los resultados sean duraderos, Philips advierte que son necesarios 8 meses.

Sus puntos débiles: entre pulso y pulso hay que dejar pasar 3,5 segundos, por lo que no es muy rápida a la hora de utilizarla.

Ficha técnica Disparos: 250.000 disparos

250.000 disparos Niveles: 6

6 Peso: 1,1 kg

1,1 kg Otros: 4 accesorios para el cuerpo, la ara, la zona de bikini y las axilas, pantalla LCD, incluye gafas de protección, estuche y cargador

Compacta: Foreo Peach 2 Go

Foreo Peach 2 Go. © Foreo

Para quién es: personas que no tengan mucho tiempo para dedicar a la depilación y busquen un modelo compacto y manejable.

Por qué lo recomendamos: es la más compacta y ligera de todas, y es una maravilla utilizarla, porque es la más cómoda. Por esto, y porque su cabezal es enorme comparado con los demás. Eso, sumado a que tiene una función para disparar de forma continua mientras deslizas la máquina, hace que haya tardado muchísimo menos en depilar las dos zonas que tenía asignadas que con el resto. Era cuestión de 3 minutos.

Los botones para controlar la intensidad están en el mango identificados con los símbolos ‘+’ y ‘-’ y, como están en el exterior, nunca los he pulsado por error. Hay otro botón para activar los pulsos de forma manual (es el que hay que mantener pulsado de forma continua para activar el modo flash que mencionaba anteriormente). De los 5 niveles que propone, empecé usando el 3, y poco a poco fui aumentando intensidad hasta usarla habitualmente en el 5. No se nota prácticamente nada salvo una agradable sensación fría. Bueno, eso y cierta vibración similar a la que se siente con el limpiador facial de la firma, ya que también tiene sus pulsos T-Sonic como una alternativa para abrir los poros y que la luz penetre más. La he utilizado 1 vez a la semana durante tres meses y, a partir de ahí, 1 vez al mes. Generalizando, la reducción del vello que he notado en este tiempo está alrededor del 75%.

Sus puntos débiles: la app es imprescindible para poner en marcha el dispositivo y, aunque también ofrece la opción de realizar ajustes en la configuración, por comodidad siempre la he terminado utilizando de forma independiente. Además, su gran cabezal hace que sea difícil colocarlo bien en algunas zonas. Personalmente, me costaba bastante en la ingle.

Ficha técnica Disparos: 600.000 disparos

600.000 disparos Niveles: 5

5 Peso: 550 gramos

550 gramos Otros: cable alimentación con 4 adaptadores de enchufe, gamuza de limpieza, Tecnología T-Sonic, sensor de piel segura, conexión con app, pantalla LCD, incluye gafas de protección

Económica: Cecotec Bamba Skincare IPL Gun

Cecotec Bamba Skincare IPL Gun. © Cecotec

Para quién es: hombres y mujeres que deseen una depiladora fácil de utilizar con la que iniciarse en la tecnología IPL.

Por qué lo recomendamos: es una alternativa con tecnología IPL económica y duradera a otros modelos. Y es que funciona un total de 500.000 disparos. Es difícil calcular cuánto supone eso en tiempo, pero en mi caso he estimado que necesitaría unos 350 para piernas completas, axilas e ingles; más de 1.600 usos. Está muy bien que siempre sabes cuántos ‘te quedan’, porque en su pantalla aparece continuamente la cuenta atrás. También informa de la potencia elegida entre las 5 opciones o de si está activado el modo que enfría la piel.

Cuando la conectas a la red eléctrica se enciende un indicador luminoso en color rojo, y se mantiene pulsado el botón de encendido para que se ponga en marcha. Ese indicador se mantiene encendido —diría que algo más brillante— hasta que la máquina está lista, que pasa a parpadear en color blanco. Siguiendo las recomendaciones de uso, la primera vez que la utilicé seleccioné el nivel 1 de intensidad, subiéndolo durante las siguientes sesiones hasta alcanzar el 4: según el manual, para mi tipo de piel (blanca) el máximo recomendado es ese. Aunque tiene un disparador para ir controlando los disparos, me ha gustado especialmente que puede configurarse un modo automático para que se dispare cuando está bien colocado sobre la piel. Duele muy poco, y si al terminar tenía alguna molestia podía pasarme el cabezal frío calmando la zona muy rápido.

¿Y los resultados? Tras estos meses, se ha reducido el vello en aproximadamente un 50% en las piernas y un 60% en las axilas, donde he utilizado un adaptador para el cabezal algo más pequeño.

Sus puntos débiles: la explicación de las instrucciones con respecto a cómo organizar las sesiones no me ha parecido nada clara: “aproximadamente 10 - 12 veces, 4 sesiones cada 2 semanas y 6-8 sesiones cada 4 semanas”.

Ficha técnica Disparos: 500.000 disparos

500.000 disparos Niveles: 5

5 Peso: 550 gramos

550 gramos Otros: función de enfriamiento, pantalla LCD, incluye gafas de protección, cable y estuche

Con refrigeración: Haarlosy Depiladora IPL

Cortesía de Amazon.

Para quién es: personas con piel sensible que suelen sentir dolor con este tipo de tratamientos, ya que incorpora un sistema muy eficaz de refrigeración por hielo.

Tabla: Por qué lo recomendamos. Amplia vida útil, refrigeración, precio económico.

Por qué lo recomendamos: su precio es muy bajo y, por eso, me ha sorprendido tanto su rendimiento. La he utilizado durante 2 veces a la semana durante 4 meses: empecé el nivel 2 y fui subiendo poco a poco hasta el 8 de los 9 que tiene, ya que el color de mi vello y de mi piel me lo permiten. Emplea luz pulsada intensa (IPL) e incorpora una función de refrigeración por hielo que rebaja la sensación de calor al contacto con la piel y hace las sesiones más confortables incluso en zonas sensibles como axilas o línea del bikini: al colocar el dispositivo en la piel, no sentí el típico ‘latigazo caliente’, sino más bien una sensación fresca que, con el paso de los minutos, se tradujo en un tratamiento más agradable sin que tuviera que forzar la potencia.

Aproximadamente en la semana cuatro empecé a notar noté que el vello en mis piernas y axilas crecía más despacio y con un grosor menor y, en la semana 7, la reducción era evidente. El manual es bastante claro, y trae accesorios que otras más caras obvian.

Sus puntos débiles: el cabezal de tratamiento es pequeño, así que las sesiones en las piernas se me hacían un poco largas. Además, su precio se nota en un diseño menos refinado y el uso de materiales más básicos.

Ficha técnica Disparos: 999.900 disparos Niveles: 9 Peso: 1,13 gramos Otros: sistema de refrigeración integrado, modo anual o automático, accesorios incluidos (gafas de protección, adaptador y maquinilla de afeitar)



Otros modelos de depiladoras láser o IPL domésticas interesantes

Si estás buscando una depiladora con foco en la seguridad Braun Silk-expert Pro 5 PL5140 IPL tiene tres niveles de intensidad, distintos cabezales y un filtro UV integrado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una depiladora láser doméstica?

Es un dispositivo de eliminación del vello que utiliza láser de baja potencia diseñado para uso en casa. Emite un haz de luz concentrado que actúa sobre la melanina del pelo para debilitar el folículo y reducir su crecimiento progresivamente.

¿Qué es una depiladora IPL?

Las depiladoras IPL (Intense Pulsed Light) usan luz pulsada intensa, no láser. Emiten un espectro de luz más amplio que también actúa sobre la melanina del vello. Son las más comunes en el mercado doméstico.

¿Cuál es la diferencia entre láser e IPL?

El láser emplea una sola longitud de onda, más precisa y potente (más habitual en clínicas); mientras el IPL tiene varias longitudes de onda, es menos potente pero más versátil y seguro para casa.

¿Son realmente eficaces las depiladoras domésticas?

Sí, pero con matices: reducen el crecimiento del vello, no lo eliminan de forma definitiva, requieren constancia (varias sesiones durante semanas) y el resultado es una reducción progresiva.

¿Funcionan en todo tipo de piel y vello?

No. Funcionan mejor en piel clara con vello oscuro. Además, son poco eficaces en vello rubio, pelirrojo o canoso, y muchas no están recomendadas para pieles muy oscuras, aunque los modelos más nuevos incluyen sensores de tono de piel.

¿Son seguras?

Sí, si se usan correctamente.

¿Cuánto tarda en verse el resultado?

Los primeros cambios se ven a partir de la 3ª o 4ª sesión.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.