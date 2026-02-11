He probado diferentes ‘routers’ Mifi portátiles y te cuento cuál es el mejor

Pensados para acompañarte en tus viajes por sus dimensiones compactas y peso contenido, ‘llevan’ Internet a cualquier lugar gracias a su conectividad 4G

El mejor router Mifi portátil Nuestra experta ha elegido el dispositivo D-Link DWR933. Proporciona la mejor experiencia de toda la comparativa y la conexión a Internet se muestra estable y fuerte en todo momento. Además, la autonomía de su batería es la que proporciona más horas de uso y tiene extras interesantes como una ranura para tarjetas microSD.

Cuando necesitas usar el portátil fuera de casa, contar con una conexión a Internet estable no siempre es sencillo. Y aunque existen redes Wi-Fi públicas, muchos usuarios prefieren evitarlas debido a los riesgos de seguridad que conllevan. Para navegar desde cualquier lugar con cobertura, los routers Mifi portátiles son una alternativa fiable.

Un router Mifi es un dispositivo compacto y ligero que funciona con una tarjeta SIM de datos y posee batería recargable, el cual crea automáticamente una red Wi-Fi privada y segura, con cifrado y estándares de protección que permite (en algunos casos) hasta conectar varios dispositivos o equipos a la vez. Y como algunos incluyen también una ranura para insertar una tarjeta microSD, es posible compartir archivos con los dispositivos conectados al MiFi. Su configuración suele ser sencilla y rápida: la mayoría incorporan asistentes paso a paso que se pueden completar desde el navegador web o una aplicación móvil.

Así hemos elegido y probado los productos

Esta pasada Navidad, mi familia decidió que sería una estupenda idea celebrarla con unos amigos en un pueblo de la sierra madrileña, Alameda del Valle, cerca de Rascafría, en una casa rural. Cómo podía teletrabajar, me pareció una buena idea, aunque sabía que allí la conexión a Internet no era la mejor por lo que me habían comentado: videollamadas que se entrecortan, descargas lentas, días en los que el servicio falla de repente. Fue la excusa perfecta para llevar conmigo estos cuatro routers Mifi portátiles y ponerlos a prueba durante una semana.

Los criterios que he tenido en cuenta en cada análisis han sido los siguientes:

Construcción: todos están hechos de plástico, pero se perciben pequeñas diferencias entre ellos. En los que incluyen pantalla, he valorado también su legibilidad y como muestra la información.

Autonomía: se alimentan de una batería, que, al igual que sucede con los teléfonos móviles, hay que recargar. Lo ideal es que ofrezca el máximo número de horas.

Configuración: ¿cómo es el proceso de configuración y puesta en marcha del router Mifi?, ¿qué opciones ofrece su asistente?

Rendimiento: partiendo de la velocidad de cada router MiFi, ¿cómo se comporta en la práctica?, ¿la conexión es estable?, ¿se cargan las páginas rápido y la navegación es fluida?

Otros: cuántos dispositivos se pueden conectar al mismo tiempo o si el dispositivo posee una ranura para tarjetas microSD, por ejemplo.

Cortafuegos integrado: D-Link DWR933

Router Mifi portátil D-Link DWR933. © Amazon

Para quién es: este router MiFi es idóneo para aquellos usuarios que sin hacer un desembolso grande necesitan un dispositivo fiable y avanzado.

Por qué lo hemos escogido: completé el proceso de configuración a través del navegador web de mi portátil y para ello seguí las instrucciones de su manual. No resulta especialmente complicado, pero al ofrecer tantas opciones y posibilidades la primera impresión es la de ‘estar un poco perdidos’. En la interfaz principal destaca la barra de menús (situada en la parte superior) y las ventanas de acceso distribuidas por la zona inferior y que de un simple vistazo permiten conocer, por ejemplo, los datos que ‘consumes’, los dispositivos conectados o si tienes activado el modo suspensión para prolongar la duración de su batería.

Como el router de Tenda, incorpora una pantalla. Se trata de un panel OLED de 0,96 pulgadas. En este diseño me he encontrado, por otro lado, con dos botones situados a la derecha: uno es el de encendido/apagado y el otro se emplea para añadir nuevos dispositivos (hasta 32) a través de una configuración protegida WPS. A nivel de seguridad, utiliza también WPA/WPA2 y un cortafuegos.

La experiencia y el rendimiento ofrecidos por este modelo que opera tanto en la banda de los 2,4 GHz como en la de los 5 GHz son las mejores de la comparativa. La conexión permanece siempre estable, la potencia de la señal no decrece en ningún momento y es el más rápido cargando las páginas de Internet. Como extra, es posible compartir hasta 64 GB de archivos almacenados en una tarjeta microSD ya que posee una ranura para ello.

Sus puntos débiles: nada importante que destacar.

FICHA TÉCNICA Batería: modelo con una autonomía de hasta 14 horas Wi-Fi: hasta 867 Mbps en modo 802.11ac (2x2) // hasta 300 Mbps en modo 802.11n (2x2) Banda: 2,4 GHz y 2,4 GHz y 5 GHz Dimensiones: 98 x 71 x 18,8 mm Otros: hasta 32 dispositivos Wi-Fi, ranura para tarjetas microSD de hasta 64 GB, configuración wireless segura (WPS), cortafuegos, cifrado WPA/WPA2 y 64/128-bit WEP, estándares Wi-Fi ac/n/g/b, puede conectarse a un ordenador a través de USB para añadir conectividad a Internet, pantalla OLED de 0,96 pulgadas y 128 x 64 píxeles

Frontal rugoso: TP-Link 7200

Router Mifi portátil TP-Link 7200. © Amazon

Para quién es: para aquellos que deseen conectar varios dispositivos sin que el rendimiento decaiga ni la batería se resienta demasiado.

Por qué lo hemos elegido: combina una carcasa de plástico bien rematada con una parte trasera lisa y un frontal ligeramente rugoso que mejora el agarre. En este frontal se distinguen dos zonas: una es para el botón de encendido y la otra está dedicada a los indicadores LED que, por cierto, recuerdan a los del MiFi de Mercusys. Estos LEDs ofrecen información básica sobre el estado del dispositivo y, aunque son de pequeño tamaño, cuentan con una buena luminosidad para verlos con claridad. Como detalle práctico, se apagan automáticamente tras unos segundos para ahorrar energía y se reactivan al pulsar el botón de encendido.

Durante las pruebas que he realizado con Speedtest by Ookla, una herramienta que mide la calidad de la conexión a Internet, los valores obtenidos me han permitido desempeñar cómodamente las tareas habituales de mi trabajo: navegación web, acceso a servicios en la nube como Google Drive, correo electrónico, videollamadas y reproducción de contenido en calidad HD, todo sin cortes y con una conexión estable. La batería se ha comportado mucho mejor de lo que habría pensado: mantiene una buena autonomía incluso con hasta tres dispositivos conectados al mismo tiempo, sin que se notaran bajadas de rendimiento o problemas en la conexión importantes.

Si lo deseas, puedes descargar en tu teléfono móvil la app tpMiFi, que permite ajustar las opciones del dispositivo, similares a las que ofrecen otras aplicaciones de este tipo. Entre ellas se incluyen la consulta del estado de la conexión de manera pormenorizada, la posibilidad de fijar un límite de consumo de datos y la modificación del nombre de la red Wi-Fi y de la contraseña.

Sus puntos débiles: emplea conector micro USB en lugar de USB-C. Esto implica una velocidad de carga más lenta, menor comodidad al conectarlo (el conector no es reversible) y una menor compatibilidad con los cargadores actuales.

FICHA TÉCNICA Batería: de 2000 mAh con una autonomía de hasta 8 horas Wi-Fi: descarga de hasta 150 Mbps, 50 Mbps de carga Banda: 2,4 GHz Dimensiones: 94 × 56,7× 19,8 mm Otros: app tpMifi, soporta hasta 10 dispositivos conectados, LEDs (estado de la batería, Wi-Fi y conexión a Internet), soporta WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrado de MAC Inalámbrico

Con pantalla a color: Tenda MF6

Router Mifi portátil Tenda MF6. © Amazon

Para quién es: si buscas estabilidad y una buena cobertura y no te importa que la batería dure un poco menos, este MiFi puede ser ideal para ti.

Por qué lo hemos elegido: una de las características que más me ha gustado es su pantalla LCD a color. Desde ella he consultado, entre otros, el consumo de datos móviles, la intensidad de la señal 4G o el estado de la batería. Tener esta información a mano ha evitado que abra su panel de configuración desde el móvil o el ordenador para saber que todo estaba bien.

Seguí las instrucciones para ponerlo en marcha y no tuve ningún problema. Inserté mi tarjeta con el PIN desactivado, coloqué la batería y mantuve pulsado el botón de encendido durante unos segundos. Al cabo de unos instantes, el MF6 comenzó a emitir su red Wi‑Fi y, por lo tanto, estaba lista para conectarme a Internet con mi portátil. Para ello, tuve que introducir la contraseña que se me pedía (tienes que abrir la tapa trasera del router para consultar esta información) y seleccionar la red correspondiente.

A diferencia de otros routers MiFi que tienen su propia app, este se gestiona desde el navegador entrando a tendawifi.com (si no carga, asegúrate de estar conectado al Wi-Fi del router). Desde allí he ajustado parámetros como límite de datos, gestionado los dispositivos conectados o bloquearlos creando una ‘lista negra’. En cuanto al rendimiento, su compatibilidad con la tecnología Wi-Fi 6 se nota desde el primer momento: la conexión es más estable y rápida. Navegar por Internet, hacer una videollamada o visualizar contenido en streaming: todo funciona con plena fluidez, incluso compartiendo la conexión del Mifi con un segundo portátil, sin cortes ni retrasos.

Sus puntos débiles: para los usuarios no acostumbrados a estos dispositivos, la gestión puede resultar algo complicada al principio en comparación con otros modelos. La duración de la batería es algo limitada.

FICHA TÉCNICA Batería: de 2100 mAh con una autonomía de hasta 8,5 horas Wi-Fi: descarga de hasta 150 Mbps, 50 Mbps de carga Banda: 2,4 GHz Dimensiones: 98 x 59 x 12 mm Otros: WP3, Wi-Fi , LCD a color de 1,44 pulgadas, WPA3-PSK/WPA2-PS, KWPA-PSK/WPA2-PSK, opción escaneo código QR para conectarse al Wi-Fi

Admite hasta 10 dispositivos: Mercusys MT110

Router Mifi portátil Mercusys MT110. © Amazon

Para quién es: interesante opción si buscas un router Mifi fiable, económico y con una aplicación móvil funcional.

Por qué lo hemos elegido: es suficientemente resistente para viajar con él. En el frontal me he encontrado con tres pequeños LEDs que cumplen con su función: de un vistazo sabes si hay cobertura, si estás conectado y cuánta batería te queda (en las instrucciones se explica que en función del color de este LED tienes más o menos).

Como me ha sucedido con el resto de los modelos, no me he encontrado con ninguna dificultad especial para ponerlo en marcha. En este caso, si quieres configurar alguno de sus parámetros de manera personalizada, cuentas con dos opciones: hacerlo desde el navegador de tu portátil o mediante la aplicación de Mercusys. Me decanté por la app (está bien organizada) y entre las diversas posibilidades que te ofrece puedes limitar el uso de los datos disponibles; saber los dispositivos qué están conectados al Mifi; o activar el control parental para establecer tiempos de uso y evitar que los más pequeños accedan a contenidos inapropiados para ellos.

He disfrutado de una navegación bastante fluida, las páginas cargan bien y es posible ver vídeos en alta definición sin cortes. También he trabajado en la nube y he hecho alguna que otra videollamada, aunque en este último caso percibes que el margen es más justo y, en momentos puntuales, aparecen pequeñas caídas. En líneas generales, la estabilidad de la conexión ha sido correcta.

Sus puntos débiles: algunos usuarios puede que echen en falta una pantalla integrada. Y aunque la batería cumple, con un uso moderado se resiente antes de lo esperado incluso activando el modo de ahorro de energía.

FICHA TÉCNICA Batería: de 2200 mAh con una autonomía de hasta 10 horas Wi-Fi: descarga de hasta 150 Mbps, 50 Mbps de carga Banda: 2,4 GHz Dimensiones: 111 x 70 x 23,8 mm Otros: hasta 10 dispositivos simultáneamente, aplicación Mercusys, botones de encendido y de reset, LEDs (Wi-Fi, Internet y batería), seguridad WPA-PSK/WPA2-PSK

Otros modelos de routers Mifi interesantes

Si estás buscando un router Mifi portátil avanzado que ofrezca conectividad 5G

El modelo ZTE U30AIR cumple con esta característica, además de soportar conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, y ofrecer una cobertura de hasta 100 metros.

Router Mifi portátil ZTE U30AIR. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre routers Mifi portátiles

¿Necesito una tarjeta SIM especial para usar un dispositivo Mifi?

No. Basta con una tarjeta SIM de datos compatible con tu operador y con las frecuencias que soporte el Mifi.

¿Qué velocidad de Internet puedo esperar?

Depende del modelo: los 4G suelen ofrecer entre 150 y 300 Mbps, mientras que los 5G pueden superar 1 Gbps, por lo que sus conexiones son más rápidas y estables. Eso sí, son más caros también.

¿Puedo utilizar un dispositivo Mifi cuando viajo al extranjero?

Si el modelo es libre y compatible con las bandas internacionales, sí. Es importante, no obstante, revisar las tarifas de roaming para no llevarse sorpresas desagradables.

¿Qué cobertura tiene un Mifi portátil?

Depende de la señal de tu operador: si hay 4G o 5G en la zona, funcionará igual que un teléfono móvil. Sin cobertura, no hay Internet.

¿Es complicado configurarlo?

No. Solo tienes que insertar la SIM, encender el Mifi y conectar tu equipo a la red Wi-Fi que crea. Algunos modelos incluyen apps que amplían las opciones de configuración.

¿Cuál es la diferencia entre un Mifi y usar el hotspot del móvil?

El Mifi está hecho solo para compartir Internet: tiene mejor batería, admite más conexiones simultáneas y no afecta el rendimiento del teléfono.

¿Qué hago si estoy en un lugar sin cobertura?

Si no hay señal de tu operador, el Mifi no podrá ofrecer Internet porque necesita una red 4G o 5G activa para que funcione.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2026.

