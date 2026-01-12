He probado varios medidores wifi de consumo eléctrico y este es el mejor

Los medidores de consumo eléctrico wifi son una opción cómoda y eficaz para ahorrar energía.

Estos dispositivos sirven para conocer el gasto eléctrico de una vivienda y consultar los datos en el móvil con la ayuda de una aplicación

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo TONGOU TONGOU GEYA GEYA GHome Smart GHome Smart Eightree Eightree Valoración Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien quiera el medidor de consumo más vendido de Amazon Para quien busque un medidor eficiente y que además tenga protector de sobretensiones Para aquellos que busquen un 'pack' de dos enchufes sencillos Para aquellas personas que quieran un medidor inteligente sencillo y barato Por qué lo recomendamos Con pantalla LCD, compatible con Alexa y buenas prestaciones Con pantalla LCD, protector de sobretensiones y medición en un mismo módulo Con dos enchufes por un precio económico, fáciles de instalar y programables Es barato, fácil de instalar y compatible con Alexa Medidas Potencia Hasta 240 V Hasta 230 V Hasta 230 V Hasta 230 V Precio 27.77 € 31.99 € 18.99 € 10.49 €

El mejor medidor de consumo eléctrico Nuestra experta ha escogido el modelo TONGOU como ganador de la comparativa gracias a sus buenas prestaciones de medición y a que cuenta con una pantalla LCD desde la que ojear los datos de forma rápida.

Muchas veces damos por hecho que el consumo eléctrico de ciertos dispositivos es insignificante: un cargador del móvil siempre enchufado, una luz de un electrodoméstico en standby o un ordenador que nunca se apaga del todo. Sin embargo, ese gasto silencioso y constante se va acumulando día tras día y se acaba reflejando en la factura de la luz. Este interés me llevó a fijarme en los medidores de consumo eléctrico, dispositivos diseñados para registrar con precisión cuánta energía utiliza una vivienda.

Se instalan en el cuadro eléctrico y, aunque su colocación es sencilla para quienes tienen conocimientos técnicos, lo más recomendable es acudir a un electricista profesional para evitar errores y resolver cualquier duda. En esta comparativa he probado cuatro modelos con el objetivo de descubrir cuál es el mejor medidor wifi de consumo eléctrico disponible en Amazon.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para poder comprobar las prestaciones que ofrecen estos medidores de consumo eléctrico procedí a instalarlos en varias casas: en mi piso, en la casa del pueblo donde viven mis padres y en casa de mi abuela. Para hacerlo le pedí ayuda a mi tío, que es electricista, con el fin de que los dispositivos quedaran colocados de la forma más eficiente posible. Así pude comprobar durante un par de semanas cómo era el consumo eléctrico de cada hogar. Además, a la hora de analizarlos y valorarlos he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: desde el punto de vista de la calidad de construcción y acabado del medidor

Aplicación móvil: todos van ligados a una aplicación móvil. ¿Cómo es esta app?, ¿y su interfaz?, ¿qué tipo de información proporciona?

Instalación: si la instalación del medidor de consumo es fácil o no.

Rendimiento: este apartado va unido a la experiencia de uso, si el producto ha respondido a nuestras expectativas, si la medición de los valores que registra es acertada…

Con pantalla LCD: TONGOU medidor de consumo eléctrico

Con pantalla LCD: medidor de consumo eléctrico de la marca Tongou. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quien quiera el medidor de consumo más vendido de Amazon.

Por qué lo hemos elegido: lo más destacado de este modelo es que cuenta con una pantalla LCD a color integrada donde se muestran en tiempo real datos como tensión (V), corriente (A), potencia (W), factor de potencia y el total acumulado en kWh, incluso temperatura interna y la fuerza de la señal wifi. Esto hace que puedan chequear todos los datos sin necesidad de mirarlo en el teléfono móvil.

La instalación fue algo compleja ya que hay que colocarlo en el cuadro eléctrico y requiere de manipular cables, por lo que necesité ayuda. Una vez instalado, el medidor se conecta vía Wi-Fi 2.4 GHz a la app Tuya Smart o Smart Life, lo que permite control remoto y consultar estadísticas detalladas: consumo por hora, día, mes e, incluso, exportar esos datos a Excel si quieres analizar tu factura con más detalle.

También cuenta con control por voz con asistentes como Alexa o Google Home, algo que probé y que funciona correctamente para encender o apagar remotamente.

En general, y después de usarlo durante varias semanas, diría que cumple muy bien como herramienta de monitorización doméstica, ya que permite visualizar y controlar el consumo del circuito eléctrico sin necesidad de equipos industriales.

Sus puntos débiles: la instalación requiere de algo de técnica.

Ficha técnica Tipo de conexión: Wi-Fi 2,4 GHz. Voltaje nominal: hasta 240 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Protocolos: Wi-Fi (2,4 GHz) compatible con Tuya Smart / Smart Life (soporta integración en el ecosistema Tuya/Matter). Peso: 120 gramos.

Con protector de sobretensiones: GEYA medidor de consumo

Con protector de sobretensiones: medidor de consumo de la marca Geya. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quien busque un medidor eficiente y que además tenga protector de sobretensiones.

Por qué lo hemos elegido: a diferencia de otros medidores que simplemente se instalan en el cuadro eléctrico para tomar datos, este modelo de GEYA integra protección eléctrica y medición en un mismo módulo. En su gran pantalla LCD a color se puede ver voltaje, corriente, frecuencia, potencia y consumo acumulado. Su instalación en el cuadro eléctrico es también bastante técnica, por lo que recomiendo contar con ayuda de un profesional.

Una vez instalado y conectado a mi red Wi-Fi de 2,4 GHz, la configuración con la app fue bastante sencilla: hay que usar la aplicación típica del ecosistema IoT (la que viene con Tuya/Smart Life o la específica del fabricante) para vincular el dispositivo. Desde la app, se pueden ver estadísticas de consumo, revisar las tendencias horarias y diarias y crear alertas si se superan ciertos umbrales de tensión o potencia, lo que tiene sentido si usas el medidor también para proteger electrodomésticos importantes como el frigorífico o el ordenador.

La experiencia con la app fue buena, aunque reconozco que, como sucede con otros medidores wifi económicos, la exactitud de los datos puede no ser ligeramente del todo correcta, dependiendo de la intensidad de la señal wifi o de interferencias eléctricas en la instalación.

Sus puntos débiles: la instalación es más compleja que la de medidores que se conectan a un enchufe o carril DIN sencillo.

Ficha técnica Tipo de conexión: Wi-Fi 2,4 GHz. Voltaje nominal: hasta 230 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Protocolos: Wi-Fi (compatible con app Tuya / Smart Life y ecosistema IoT). Peso: 180-200 gramos.

‘Pack’ de dos enchufes: GHome Smart Enchufe Inteligente

Lote de dos enchufes inteligentes para medir el consumo eléctrico vía wifi.

Para quién es: aquellos que busquen un pack de dos enchufes sencillos.

Por qué lo hemos elegido: basta con conectarlo a una toma de corriente, vincularlo a tu red Wi-Fi de 2,4 GHz y emparejarlo con la aplicación (normalmente Smart Life o GHome) para empezar a encender y apagar los electrodomésticos sin moverse del sofá o para medir el consumo eléctrico de lo que conectas en él.

Después de instalarlo con la app pude ver en tiempo real cuánta energía (en vatios y kWh) estaban consumiendo mis dispositivos, tanto de forma momentánea como acumulada a lo largo de días y semanas. Esto te da una perspectiva más concreta en los hábitos de uso.

Probé este enchufe con varios aparatos: una lámpara LED, un calentador pequeño y la televisión. Con la lámpara y la tele no tuve muchos problemas, y la app mostraba tendencias coherentes con lo que esperaba: más consumo cuando el aparato estaba funcionando y prácticamente cero cuando estaba apagado.

Con el calentador, que tiene picos de arranque altos, noté que los valores fluctúan algo más. La configuración de temporizadores y programadores es otra función que me resultó útil: puedes programar que un equipo se encienda a una hora concreta y se apague después de un periodo de tiempo (por ejemplo, la cafetera por la mañana o la luz de noche). Además, cuenta con control por voz.

Sus puntos débiles: su medición no es tan fiable como la de modelos más avanzados.

Ficha técnica Tipo de conexión: wifi 2,4 GHz. Voltaje nominal: hasta 230 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Protocolos: Wi-Fi 802.11 b/g/n (requiere red de 2,4 GHz); compatible con control por voz Alexa y Google Home a través de app (Smart Life/tuya). Peso: 290 gramos.

Económico: Eightree enchufe inteligente

Enchufe inteligente de la marca Eightree. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: personas que quieran un medidor inteligente sencillo y barato.

Por qué lo hemos elegido: para utilizarlo no hay que tocar el cuadro eléctrico ni hacer instalaciones complejas: lo conectas a la pared, enchufas el electrodoméstico y listo. En cuestión de minutos lo tenía funcionando a través de la app (basada en el ecosistema Tuya/Smart Life), conectándolo a la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Desde el primer momento pude encender y apagar dispositivos a distancia, así como ver el consumo eléctrico en tiempo real y acumulado.

Para probarlo de forma realista lo usé con varios aparatos del día a día: una televisión, una regleta con el ordenador y una cafetera. En la app podía ver claramente cuándo el consumo subía y bajaba: por ejemplo, me sorprendió comprobar cuánto consume la televisión en standby o lo rápido que se dispara el gasto cuando la cafetera entra en funcionamiento.

Otro punto positivo es la programación de horarios y temporizadores. Con él se pueden crear rutinas sencillas, como apagar automáticamente ciertos dispositivos por la noche o limitar el tiempo de uso de otros. Además, la compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Home e incluso SmartThings hace que la experiencia sea muy cómoda.

Sus puntos débiles: no es tan preciso como los modelos avanzados.

Ficha técnica Tipo de conexión: wifi y Bluetooth para emparejamiento inicial, requiere red Wi-Fi de 2,4 GHz para uso normal. Voltaje nominal: hasta 230 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Protocolos: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), control por voz con Alexa, Google Home y SmartThings vía app Smart Life. Peso: 230 gramos.

Otro modelo de medidor Wi-Fi de consumo eléctrico interesante

Si buscas un medidor con buena relación calidad-precio: eMylo Wi-Fi Smart Switch Energy Meter

Este producto destaca por contar con una pantalla LCD a través de la cual es posible consultar de un simple vistazo el consumo de energía acumulado. Es posible emparejarlo con las aplicaciones para dispositivos móviles Smart Life o Tuya Smart, las dos a disposición tanto del sistema operativo Android como iOS.

eMylo Wi-Fi Smart Switch Energy Meter. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los medidores Wi-Fi de consumo eléctrico

¿Qué es un medidor Wi-Fi de consumo eléctrico?

Es un dispositivo que mide cuánta electricidad consume un aparato o una instalación eléctrica y envía esa información por Wi-Fi a una app móvil o plataforma web, donde puedes verla en tiempo real o en reportes históricos.

¿Para qué sirve un medidor Wi-Fi?

Sirve para:

Controlar el consumo eléctrico en tiempo real

Identificar aparatos que gastan más energía

Reducir la factura de la luz

Detectar consumos anómalos

Monitorear instalaciones solares o industriales (según el modelo)

¿Qué tipo de datos puede mostrar?

Dependiendo del modelo, puede mostrar:

Consumo instantáneo (W o kW)

Consumo acumulado (kWh)

Voltaje (V)

Corriente (A)

Factor de potencia

Coste estimado de la energía

¿Necesito internet para que funcione?

Para ver los datos en la app o en la nube, sí necesitas conexión a Internet. Para medir el consumo, muchos modelos siguen registrando datos localmente, aunque se caiga la conexión.

¿Funciona con cualquier red Wi-Fi?

La mayoría funciona con redes 2.4 GHz (no 5 GHz) y Wi-Fi doméstico estándar. Algunos modelos no son compatibles con redes empresariales o con portales cautivos.

¿Es difícil de instalar?

Depende del tipo. Mientras los enchufables son muy fáciles y solo hay conexión entre el enchufe y el aparato, los de carril DIN o pinza amperimétrica requieren instalación eléctrica y, en muchos casos, un electricista.

¿Puedo usarlo para toda la casa?

Sí, pero necesitas un medidor trifásico o monofásico instalado en el cuadro eléctrico o varios medidores para diferentes circuitos o aparatos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de enero de 2026.

