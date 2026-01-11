Microcorrientes: he probado seis dispositivos para tonificar mi rostro y cuerpo

Los he utilizado durante meses, siguiendo las recomendaciones de cada marca y utilizando su sérum conductor. Esto es lo que he notado

El mejor dispositivo con microcorrientes Tras las pruebas, el dispositivo de microcorrientes con mejor puntuación es el Ziip Halo Microcurrent Device, debido a su funcionamiento sencillo y a la posibilidad de acceder a multitud de sesiones guiadas a través de la app.

Reafirmar la piel, disminuir las arrugas y las líneas de expresión del rostro o tonificar distintas zonas del cuerpo son preocupaciones estéticas que no pasan de moda. Y los dispositivos de microcorrientes domésticos que logran la tonificación por electroestimulación se han convertido en una alternativa ideal para realizar estos tratamientos desde casa. Yo los he probado desde hace años, aunque tengo que decir que no he sido demasiado constante con ellos: la falta de tiempo —sobre todo desde que tengo hijos— ha hecho que de prioridad a otros aspectos como la limpieza del rostro (no la perdono) o la hidratación, y que haya dejado olvidados otro tipo de cuidados.

Todo cambió en mi segundo postparto. Necesitaba algo de ayuda adicional para que mi abdomen, que se quedó sin ninguna fuerza tras el embarazo y el parto, volviera a tonificarse. Empecé a perder bastante peso, por lo que también lo notaba en los muslos o en el cuello. Y comencé a tratarme con microcorrientes las distintas zonas.

Microcorrientes: así las he probado

Lo cierto es que obtener resultados con este tipo de tecnologías no es fácil, porque los cambios son muy lentos y hay que ser muy constantes. En este caso, he probado los productos en dos periodos distintos. Empecé hace un año con los cuatro primeros modelos, para los que decidí no probar dos dispositivos en una misma zona del cuerpo o rostro: no podría saber realmente a quién se debe qué.

Tras unos meses, debo confesar que dejé de utilizarlos de forma habitual, así que aunque no volví al estado de tonificación original, sí he ido notando la diferencia.

Así, para ‘la actualización’ de esta comparativa, he estado algo más de dos meses probando nuevos modelos. En todos los casos he seguido las recomendaciones de uso de las firmas y he utilizado su propio gel conductor siempre que ha sido posible.

Durante estas semanas de pruebas he valorado:

Diseño. Los materiales empleados para la fabricación del dispositivo, la calidad del acabado, la ergonomía a la hora de utilizarlos… También la ubicación y forma de sus puntos de contacto con la piel, encargados de transmitir las microcorrientes.

Posibilidades de configuración. Si es posible elegir entre distintos tipos de masaje o diferentes intensidades para los mismos.

Facilidad de uso. Aunque la forma de aplicación es en todos los casos la misma, hay diferencias en cuanto a cómo se elige entre las distintas opciones de masaje o potencia.

Resultados. Las sensaciones en la piel durante y tras la aplicación y los resultados que se notan tras unas semanas de uso.

Tratamientos guiados: Ziip Halo Microcurrent Device

Ziip Halo Microcurrent Device.

Para quién es: personas que no tengan experiencia con este tipo de dispositivos y busquen un modelo fácil de utilizar y efectivo.

Por qué lo recomendamos: combina dos tecnologías diferentes, microcorrientes y nanocorrientes, para tonificar, iluminar y mejorar la textura de la piel. Lo utilicé durante 1 mes 3 veces por semana y, a partir de ahí, 1 o 2 veces para mantener los resultados. Tengo que decir que desde la primera semana ya noté muchísima luminosidad en el rostro, y al mes mayor tonificación en la zona de la mandíbula y empezaron a difuminarse un poco las arruguitas del contorno de ojos.

Pero sin duda, por lo que me ha gustado este dispositivo es por lo facilísimo que es utilizarlo gracias a su app. Con ella se vincula con el móvil por Bluetooth, e incluye 7 tratamientos faciales completos distintos cada uno enfocado en una necesidad especifica (lifting inmediato, reducir imperfecciones, tonificar…); y 6 tratamientos más de muy corta duración para un área concreta de la cara (labios, contorno del rostro, papada, cejas…). Cada uno de estos tratamientos incluye vídeos paso a paso donde se muestra la técnica, la presión y el ritmo al que debes deslizar el dispositivo por el rostro.

Aunque tengo bastante experiencia con este tipo de dispositivos, me ha ayudado muchísimo a saber que lo estaba haciendo bien. También hay rutinas completas que combinan varias funciones en una sola sesión, y es lo que he estado utilizando durante el primer mes: un plan de 30 días para mejorar el estado general de la piel. También lo hay de 14 días y uno exprés de 6 días ‘para eventos’. Por último, destacar que su diseño es muy cómodo y se adapta muy bien a los volúmenes del rostro, especialmente a la mandíbula y a los pómulos.

Sus puntos débiles: su precio es elevado, y es imprescindible utilizar la app para sacarle el máximo partido.

FICHA TÉCNICA Colores: blanco perlado con detalles cromados. Material: ABS, policarbonato (PC), acero inoxidable médico en electrodos. Otros: rostro y cuello, tecnología dual (microcorrientes + nanocorrientes), sincronización vía app ZIIP Beauty, rutinas guiadas por vídeo, múltiples programas personalizados, batería recargable (cable USB incluido), aprobado por dermatólogos.

Distintas tecnologías: FAQ 411

FAQ 411.

Para quién es: personas que busquen un tonificador potente para el cuerpo.

Por qué lo recomendamos: aunque también puede utilizarse en el rostro, me ha resultado especialmente interesante para el cuerpo. De hecho, es con el que más mejoría he notado en abdomen, glúteos y muslos de todos tras dos meses de uso. Lo he estado utilizando día sí y día no, 5 minutos en cada zona con movimientos ascendentes y tras aplicar el FAQ Body Sculpt Serum en una capa fina (iba haciéndolo zona a zona, para que no se absorbiera). Se enciende de un botón en su lateral y luego se pulsa de nuevo para ajustar la intensidad: se van encendiendo unas lucecitas en su parte superior para que sepas cómo está configurado entre sus 6 posibilidades.

A partir de ahí, se comienza el masaje. También existe la posibilidad de ver algunas sesiones guiadas a través de la app, pero lo cierto es que es algo que no he utilizado prácticamente nunca porque solo hay dos sesiones guiadas gratuitas, y para el resto hay que suscribirse. Lo que sí he hecho es memorizar el ajuste que me gusta (modo microcorriente esculpidora, con intensidad básica, LED roja, pulsaciones T-Sonic con patrón de masaje linfático a intensidad 5 y apagado automático a los 5 minutos) para que cuando enciendo el FAQ 411 se haga ya en ese modo.

Su tecnología es diferente al resto: tiene dos tipos de microcorrientes, terapia de luz roja y masaje T-Sonic. Deslizarlo sobre la piel es muy agradable (tenía dudas al principio por el diseño de sus esferas, muy diferentes a las de otros dispositivos de este tipo), y los resultados han sido muy positivos. A las 6 semanas aproximadamente ya notaba la piel del abdomen más tersa. Y a las 9, la apariencia de la celulitis en la zona alta de los muslos y los glúteos había mejorado sustancialmente.

Sus puntos débiles: la app no aporta demasiado si no te suscribes para tener más sesiones guiadas.

FICHA TÉCNICA Colores: blanco. Material: ABS, policarbonato, acero inoxidable en electrodos. Otros: tecnología de microcorrientes de baja frecuencia, 5 niveles de intensidad, pantalla LED, temporizador automático, batería recargable (cable USB incluido), guía de uso incluida.

Flaccidez y celulitis: Foreo Bear 2 Body

Foreo Bear 2 Body.

Para quién es: quienes deseen mejorar la apariencia de la piel de sus muslos, glúteos, abdomen o brazos.

Por qué lo recomendamos: cuando empecé a utilizar este dispositivo hace ahora 5 meses, lo hice siguiendo una recomendación: necesitaba ayuda para tonificar la piel de mi abdomen después de mi segundo parto, ya que no dispongo de mucho tiempo para hacer ejercicio y lo que hacía no era suficiente. Que los músculos estén hiperlaxos en el postparto (y mientras dure la lactancia) y sea más complicado notar resultados, tampoco ayudaba. Siguiendo las recomendaciones de Foreo, los dos primeros meses lo utilicé 5 veces a la semana, dedicando en total unos 10 minutos al abdomen y la parte superior de los muslos y glúteos. A partir de ahí, lo uso únicamente 2 veces por semana, siempre empleando el gel conductor de la propia firma (en este tiempo he gastado 4 botes).

Utilizarlo es tan fácil como encender el dispositivo y pulsar rápidamente el botón de encendido para seleccionar la potencia de las microcorrientes. Pero personalmente me gusta usar la app: en el apartado de Control Inteligente del dispositivo puedo elegir la intensidad de las pulsaciones T-Sonic y para qué las quiero usar (en este caso, drenaje linfático, pero también hay para masajes), la intensidad de las microcorrientes y si deseo usarlas para esculpir o calmar la tensión. Además, en la configuración también es posible elegir un tiempo máximo de uso para que el dispositivo se apague solo.

¿Qué he notado? En líneas generales, la piel del abdomen está más tersa y suave, y en piernas y glúteos la piel está mucho más lisa y se ha reducido bastante la apariencia de la celulitis, aunque no ha desaparecido.

Sus puntos débiles: la app tiene algunos tratamientos guiados, pero gratuitos solo uno; para usar el resto es necesario suscribirse a un plan premium. Dicho esto, es muy útil seguir el que hay para aprender a mover el dispositivo.

FICHA TÉCNICA Colores: ‎Evergreen y lavanda. Material: Silicona. Batería: hasta 300 min de uso por cada carga. Otros: masaje con microcorrientes T-Sonic.

Rutina personalizada: Geske MicroCurrent Face Lifter 6 in 1

Geske MicroCurrent Face Lifter 6 in 1.

Para quién es: para quienes deseen un dispositivo específico para tratar rostro y cuello con microcorrientes, sin tratamientos adicionales.

Por qué lo recomendamos: el dispositivo de Geske se enfrentaba, probablemente, al mayor reto en esta comparativa: ayudarme a tonificar el cuello. El aumento de kilos con mis dos embarazos —kilos que luego no perdí del todo— había hecho que tuviera algo de doble mentón, y era la zona que más me preocupaba tratar. Comencé a hacerlo hace tres meses con este dispositivo, con 5 sesiones semanales de unos 3 minutos y, en la actualidad, lo mantengo 3 días a la semana; y siempre empleando el gel conductor de la firma.

El dispositivo se puede usar de forma totalmente independiente: se pulsa el botón de encender y elige la intensidad de las microcorrientes pulsando en los botones ‘+’ y ‘–’; no tiene ninguna dificultad. Aun así, las primeras semanas elegí utilizarlo junto con la app para tener una guía detallada de cómo hacerlo para obtener los mejores resultados. En ella hay multitud de tratamientos guiados que se pueden ir guardando y colocarlos en un calendario para tenerlos siempre a mano; uno de ellos es el ‘reafirmante y lifting de cuello’ que, a mi juicio, se centra demasiado en el cuello y poco en la línea de la mandíbula. ¿He reducido por completo la papada? Mentiría si dijera que sí. Pero el uso de este dispositivo junto con la pérdida de peso ha conseguido que se reduzca más de la mitad visualmente.

Sus puntos débiles: tiene menos intensidades de microcorrientes que otros dispositivos de la competencia.

FICHA TEÉCNICA Colores: Black, ‎Aquamarine, ‎Gray, Green, ‎Magenta, Midnight, ‎Pink, Purple, Starlight, Turquoise, White. Material: ABS, Silicona y Zinc Alloy. Batería: Li-Ion 3.7V. Otros: cable de carga magnético, microcorrientes y pulsación SmartSonic, rutina personalizada a través de la app.

Cabezales intercambiables: Glo Face

Glo Face.

Para quién es: para aquellas personas que busquen un tratamiento facial muy completo que se puede extender también a cuello y escote.

Por qué lo recomendamos: viene con tres cabezales diferentes que hay que colocar en función de lo que se desee conseguir. En mi caso, he utilizado principalmente el de microcorrientes, aunque lo he combinado en algunas ocasiones con el de terapia LED. Se cambian muy fácilmente y solo hay que asegurarse de que estén bien secos antes del uso.

Dicho esto, el cabezal es bastante amplio, por lo que me ha resultado ideal para cubrir grandes zonas; más allá del rostro, me gusta también para la zona del cuello y el escote. La intensidad de las microcorrientes es regulable, pero el sistema no es el más intuitivo del mundo: hay 7 intensidades que se seleccionan con una rueda situada en el extremo opuesto al cabezal. Lo he usado siempre en intensidad 5, con el gel conductor de la propia firma (un bote muy grande que todavía no he gastado después de más de dos meses) y, aunque empecé usándolo 5 veces por semana, en la actualidad con una vez a la semana noto que se mantienen los resultados: no tengo muchas arrugas por lo que en ese aspecto hay poca diferencia, a decir verdad, pero sí tengo la piel mucho más luminosa y lisa.

Sus puntos débiles: es algo más grande —y aparatoso— que otros dispositivos, así que no me veo llevándolo en la maleta de vacaciones. Se guarda cómodamente, eso sí, en su neceser donde cabe todo.

FICHA TÉCNICA Colores: blanco. Material: ABS, PC. Otros: rostro, cuellos, escote y manos, 3 cabezales, 30seg por área, tecnología SkinLED Fusion, tres cabezales intercambiables (masaje, tecnología LED y micro-corrientes), bolsa de viaje, cargador usb.

Con función refrescante: Panasonic EH-XT20

Panasonic EH-XT20.

Para quién es: quienes busquen potenciar los efectos de sus sérums y cremas nocturnas.

Por qué lo recomendamos: a diferencia de otros modelos, tiene tres modos de uso en los que se usan las microcorrientes que están más bien orientados a la limpieza y no tanto a la tonificación. Así que he utilizado este dispositivo de forma habitual en mi rutina nocturna durante 5 semanas siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Panasonic: usando el modo purificante con un tónico en algodón, el hidratante con mi sérum de noche y el modo frío para terminar. La sensación es que consigo una limpieza más profunda que con otros métodos y, sobre todo, he notado que la piel absorbe mucho mejor los productos gracias al calor del modo hidratante, y se queda muy calmada tras el frío. En total, el tratamiento completo dura 8 minutos. Hay otra opción que es el elegir el modo automático, en el que solo se activa el modo hidratante y el de frío y dura 3 minutos; lo he usado alguna vez, pero como siempre me gusta limpiar el rostro antes, al final me resulta más práctico usar los otros tres, aunque tenga que ir poniéndolos a mano.

De este aparato me gusta lo facilísimo que es de usar: desde el botón de encendido se pasa de un modo a otro, y tiene otro para elegir el nivel de las microcorrientes y otro del calor. Como es una tecnología a la que estoy acostumbrada, pude usar los ajustes máximos desde el primer momento, pero si no lo has utilizado nunca es mejor ir poco a poco.

Sus puntos débiles: la batería podría durar más; hay que cargarla cada pocos días.

FICHA TÉCNICA Colores: blanco. Material: cabezal ergonómico con cabeza de titanio hipoalergénica. Otros: función 3 en 1 (limpieza, modo hidratante con microcorriente y calor, modo refrescante/frío), recargable.

Otros modelos de dispositivos con microcorrientes interesantes

Si estás buscando exfoliación Geske también tiene un dispositivo, el Skin Scrubber & Blackhead Remover, que combina las microcorrientes con exfoliación y limpieza.

Si estás buscando un modelo compacto: Nuface Propone el Mini+ Microcurrent Facial Device Kit, que incluye tanto el dispositivo de microcorrientes como un gel conductor y una crema post tratamiento, así como una brocha para aplicarlas fácilmente.

Preguntas frecuentes sobre los dispositivos con microcorrientes

¿Qué es un dispositivo de microcorrientes?

Es un aparato que emite corrientes eléctricas de baja intensidad (microcorrientes) para estimular los músculos faciales o corporales, mejorando su tono, firmeza y apariencia general.

¿Para qué sirven las microcorrientes en el rostro?

Se utilizan para tonificar y reafirmar músculos faciales, mejorar la circulación y oxigenación, reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, elevar párpados o pómulos de forma no invasiva y mejorar la absorción de productos cosméticos.

¿Y en el cuerpo, qué beneficios ofrecen?

En el cuerpo ayudan a tonificar músculos (por ejemplo, en abdomen, glúteos, brazos), mejorar la apariencia de la piel, favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación.

¿Con qué frecuencia debo usar un dispositivo de microcorrientes?

Al comenzar, se recomienda usarlo de 3 a 5 veces por semana durante las primeras semanas. Luego, se puede mantener con 1 a 2 sesiones semanales. Siempre sigue las indicaciones del fabricante.

¿Cuándo se notan los resultados?

Algunos resultados (como piel más firme o aspecto más despierto) pueden notarse inmediatamente, pero los efectos más duraderos se observan tras 4 a 6 semanas de uso constante.

¿Los resultados son permanentes?

No. Se necesita uso continuo para mantener los efectos. Si se interrumpe el uso, los músculos volverán progresivamente a su estado original.

¿Hay contraindicaciones?

Sí. No deben usarse si tienes, marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos, epilepsia, problemas cardíacos, implantes metálicos en la zona a tratar, estás embarazada o tienes infecciones activas o heridas abiertas en la piel. Siempre hay que consultar el manual de cada aparato.

¿Necesito usar un gel conductor?

Sí. Es imprescindible usar gel conductor para que las microcorrientes penetren correctamente y evitar irritaciones. Algunos dispositivos incluyen su propio gel o son compatibles con geles universales.

