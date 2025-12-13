Pruebo las mejores almohadas cervicales para ir de viaje con comodidad

He analizado cuatro almohadas que son ideales para echarse una cabezada en el coche, tren o avión. Además, son ligeras y caben en cualquier equipaje de mano

La mejor almohada cervical para viajar Nuestra experta ha elegido la almohada de viaje BCOZZY por su suavidad y comodidad en viajes largos debido al apoyo doble en cuello, barbilla y cabeza.

¿Te duelen las cervicales cuando haces un viaje largo en coche, tren o avión? Lo cierto es que esta parte del cuerpo es la que más sufre debido a las malas posturas que se adquieren al estar sentados en una misma posición durante horas. Para evitar posibles contracturas, las almohadas para viajar son una opción práctica y económica para que la espalda se mantenga más recta y el cuello no se vaya a los lados si nos dormimos un rato o si estamos usando el móvil o leyendo un libro.

Para elegir la almohada de viaje que mejor se adapte a nuestras necesidades, conviene tener en cuenta los distintos tipos existentes en el mercado. Por ejemplo, hay modelos hinchables, una opción barata y fácil de transportar que, sin embargo, puede no ser la más recomendable si lo que queremos es disfrutar de un buen descanso y mantener el cuello en una buena posición. Las de perlas de poliestireno son una opción mejor que la anterior, pero siguen careciendo de una firmeza adecuada; algo que sí empezamos a conseguir si elegimos un cojín de viaje de espuma. Livianos y relativamente compactos, consiguen además un buen soporte para el cuello. Y, finalmente, están las almohadas de viaje con memoria de forma, ergonómicas y más firmes que las de espuma convencional.

Cómo hemos elegido y probado los productos

En mis viajes en coche y en avión nunca había utilizado almohadas para las cervicales porque siempre he tenido la idea (errónea) de que me iban a resultar incómodas. Con la vista puesta en un par de viajes en avión (uno más largo y otro más corto), otro en coche y también como apoyo para dormir una siesta en un sillón de mi casa pude probar estos cuatro modelos y prácticamente con todas ellas conseguí descansar o dormir un rato sin dolores de cuello o espalda. Para leer o utilizar el móvil sí me parecieron un poco más incómodas, pero realmente son eficaces para evitar dolores en las cervicales. Para probarlas y valorarlas, he tenido en cuenta las siguientes características:

Diseño y materiales : si los materiales utilizados son resistentes y confortables. Si el diseño resulta cómodo para el cuello.

Medidas : si tiene un buen tamaño para cubrir el cuello y si no resulta demasiado grande para transportarla.

Experiencia de uso : si es cómoda, si se coloca fácilmente, si no es demasiado dura ni blanda…

Otros: si viene con alguna bolsita para guardarla, si se limpia con facilidad…

Doble apoyo: BCOZZT

Doble apoyo: BCOZZY. CORTESÍA DE AMAZON

Valoración 1. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: para los que buscan una almohada versátil.

Por qué lo recomendamos: disponible en varios colores y en distintos tamaños, tanto para adultos como para niños, esta almohada de viaje rodea todo el cuello ofreciendo, incluso, soporte para la barbilla. Hay dos tamaños para adultos: L, para cuellos con un tamaño de entre 31 y 40 centímetros (es el que he probado) y XL, para cuellos de más de 40 centímetros. Pesa muy poco (menos de 300 gramos) y viene con una bolsa para guardarla. Está fabricada con espuma viscoelástica y una tela transpirable e hipoalergénica de microfelpa y microgamuza que, aunque permite la circulación del aire, cuando la temperatura era algo más alta me dio algo de calor en el cuello.

Lo primero que me llamó la atención al cogerla fue su suavidad. El fabricante indica que ofrece un apoyo doble en el cuello, cabeza y barbilla, así que una vez colocada en el cuello (con un cierre de velcro en la parte frontal) lo mantiene firme, pero de manera relajada, sin forzarlo. Esta almohada la probé en un coche y en un viaje en avión de bastantes horas y resultó muy cómoda, sobre todo para echar una cabezada, ya que el cuello apenas se mueve y se adapta bastante bien a cualquier tipo de asiento. También es posible colocarla de forma lateral (apoyando la almohada en la pared del coche o avión), aunque en ese caso me resultó más incómodo porque el peso de la cabeza se encuentra en un único punto. No es muy rígida y su textura resulta muy agradable en contacto con la piel. En cuanto a la limpieza, se puede meter en la lavadora, así que resulta muy fácil de limpiar.

Sus puntos débiles: aunque las calidades son buenas, tiene un precio un poco elevado si la comparamos con almohadas de viaje similares.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 17,4 x 14,9 x 14,3 centímetros Materiales Microfelpa, microgamuza y espuma viscoelástica Peso 240 gramos Colores Seis

Cinco puntos de ajuste: FLOWZOOM

Cinco puntos de ajuste: FLOWZOOM. CORTESÍA DE AMAZON

Valoración 2. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: para los que buscan una almohada cómoda y ajustable.

Por qué lo recomendamos: se ajusta al cuello gracias a los cinco puntos de ajuste que tiene en la parte delantera. Está diseñada para cuellos que van desde los 35 hasta los 48 centímetros. En el caso de los niños está disponible en dos tallas, dependiendo de la edad: la S para niños a partir de 3 años y la M para menores a partir de 6.

En mi caso, y ya que tengo el cuello delgado, pensaba que con 5 ajustes no iba a ser suficiente para que el cuello no se moviera, pero se ajusta a la perfección a través de los broches que vienen incorporados. La utilicé para un viaje en avión de 3 horas en el que volaba muy temprano, por lo que tenía mucho sueño: al ajustarla correctamente al cuello pude dormir un rato sin dolor en ninguna parte de la espalda, ya que el cuello en ningún momento se me fue hacia delante. Incluso, permite girar un poco la cabeza que, en mi caso, me resulta más cómodo para echar una cabezada. También facilita el descanso la espuma viscoelástica con la que está fabricada y su transpiración, que hace que no notes nada de calor mientras la tienes puesta. Viene con una pequeña bolsa de transporte que se puede guardar en una mochila o bolso sin problemas.

Sus puntos débiles: al cubrir parte de las orejas, si llevas pendientes puede molestar un poco.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 27 x 24 x 14 centímetros Materiales Espuma viscoelástica, poliéster y elastano Peso 310 gramos Colores Tres

Diseño semicircular: Amazon Bassics

Diseño semicircular: Amazon Basics. CORTESÍA DE AMAZON

Valoración 3. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: para los que buscan una almohada clásica y económica.

Por qué lo recomendamos: es la almohada cervical para viajar más económica de toda la comparativa. Está disponible en tres colores diferentes y está fabricada con espuma viscoelástica. Tiene un diseño clásico, semicircular, y cuenta con una funda lavable con cierre y una correa elástica incorporada para llevarla en el asa de la maleta. Adquiere una forma que se mantiene mientras la estás utilizando y es bastante firme, sin ser demasiado dura ni blanda. Con ella se puede apoyar de forma cómoda el cuello, la espalda y los hombros.

La utilicé en un viaje largo en coche y me sorprendió bastante teniendo en cuenta su precio. Pude echar una cabezada sin miedo a que el cuello se vaya para todos los lados aunque, en mi caso, no duré mucho tiempo con ella puesta porque me desperté al poco. Ofrece una sensación suave al tacto y, aunque se adapta a la forma del cuello, no es de las almohadas más cómodas que he probado, sobre todo para utilizarla durante varias horas seguidas.

Sus puntos débiles: es más recomendable para viajes cortos.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 27,89 x 25,7 x 9,7 centímetros Materiales Espuma viscoelástica y felpa Peso 280 gramos Colores Tres

Con tapones y antifaz: Cirorld

Con tapones y antifaz: Cirorld. CORTESÍA DE AMAZON

Valoración 4. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: para los que buscan una almohada con extras.

Por qué lo recomendamos: este diseño es ajustable en la parte delantera a través de una botonera, por lo que ofrece hasta tres tallas diferentes dentro de un mismo diseño. Aunque está fabricada con espuma viscoelástica, me pareció la almohada más blanda de todas las analizadas.

La utilicé para dormir la siesta durante un rato en un sillón de mi casa. Aunque se ajusta perfectamente al cuello para que no se mueva, me pareció demasiado blanda. Quizá yo estoy acostumbrada a almohadas más duras y firmes y no me resultó del todo cómoda, por lo que apenas dormí. Lo bueno es que se puede compactar de forma muy sencilla, en una bolsa de transporte que no ocupa nada y que se puede guardar en un bolso de tamaño mediano, además de incluir tapones para los oídos y un antifaz. Esto es un plus en caso de que haya mucho ruido o demasiada luz alrededor. También dispone de una funda de terciopelo que se puede lavar en la lavadora. Está disponible en cuatro colores.

Sus puntos débiles: a mí me resultó demasiado blanda para descansar durante mucho tiempo seguido.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 25,9 x 25,9 x 0,1 centímetros Materiales Espuma viscoelástica y terciopelo Peso 200 gramos Colores Cuatro

Otras almohadas de viaje interesantes:

Si estás buscando una hinchable: el modelo JetsCush

Se infla con tan solo 3 respiraciones y se desinfla de forma muy rápida.

JetsCush . CORTESÍA DE AMAZON

Si estás buscando una de terciopelo: el modelo Rubessia

Es de terciopelo por lo que resulta muy suave al tacto.

Rubessia. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre las almohadas de viaje

¿Qué tipos de almohadas de viaje existen?

Los modelos más comunes son en forma de U, el más popular para mantener el cuello estable; inflables, ligeras y fáciles de transportar; de espuma viscoelástica, que ofrecen mayor soporte y comodidad y en forma de J o ergonómicas que brindan apoyo adicional para barbilla y cabeza.

¿Cuál es el mejor material para una almohada de viaje?

La espuma viscoelástica (memory foam) es la favorita por su capacidad de adaptarse al cuello. Las inflables son más prácticas si necesitas ahorrar espacio. Las fundas suelen ser de algodón, microfibra o terciopelo para mayor suavidad.

¿Cómo elegir la almohada de viaje adecuada?

Hay que considerar la postura para dormir (si reclinas la cabeza hacia adelante o hacia los lados), la duración de los viajes, el peso y tamaño al transportarla y tu preferencia de firmeza y materiales.

¿Las almohadas de viaje sirven para niños?

Sí, pero se recomienda elegir modelos específicamente diseñados para su tamaño para garantizar comodidad y seguridad.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.