Viaje al Yangtsé, uno de los ríos míticos de Asia

Hacer esta travesía por el gran eje fluvial de China es una experiencia que hay que vivir por lo menos una vez en la vida

Hay mucho por descubrir en China. Como sabes, este es uno de los destinos recomendados por los expertos de EL PAÍS Viajes en 2026. Hay muchas formas de descubrir el país, desde su historia milenaria hasta la modernidad que la atraviesa en la actualidad. “En 2026 seguimos teniendo la oportunidad excepcional de poder viajar sin necesidad de visado —como ya se empezó a hacer en 2025—, lo que facilita muchísimo el acceso y elimina una pequeña, pero potencial barrera más para poder disfrutar de mi país”, explicaba en una entrevista Lin Meng, nacida en Pekín y una de las anfitrionas de EL PAÍS Viajes.

China, el segundo país más poblado del mundo y la primera potencia económica mundial ofrece, además, una versión muy distinta en cada una de sus provincias, ciudades y pueblos. En sus casi 10 millones de kilómetros la variedad paisajística no tiene igual; una para cada estilo de viajero. Sin embargo, hay lugares que son míticos en el país y que todo viajero debería conocer. Hablamos, por ejemplo, del Yangtsé, uno de los ríos míticos de Asia.

Los ríos Yangtsé y Amarillo, el tercero y sexto más largos del mundo, discurren desde la meseta tibetana hasta su desembocadura en las costas orientales del país. El Yangtsé, también conocido como río azul, es el más largo de China y del continente asiático, con una longitud de 6.300 kilómetros. Nace a más de 5.000 metros de altitud, atravesando ocho provincias del centro de China, de oeste a este.

Históricamente, ha sido un río que ha atraído riqueza no solo paisajística, que también, sino riqueza material al país. Los primeros vestigios de actividad humana a lo largo del río datan de 27.000 años de antigüedad y fueron descubiertos en la región de las Tres Gargantas.[

Panorámica de Chongqing con el río Yangtsé. AsiaDreamPhoto (Alamy Stock Photo)

Más allá de eso, la relación de los chinos con el Yangtsé es también emocional. Lo comenta así Lin Meng: “Para los chinos, el Yangtsé no es un río: es una madre, un protector, un símbolo de fuerza y continuidad. Ha jugado y sigue muy presente en la cultura e historia china. Ha alimentado cosechas, ha conectado regiones, inspirado poemas y ha sido escenario de grandes episodios históricos. Durante miles de años, su cuenca ha sido el motor económico y cultural del país. Las grandes dinastías crecieron a su alrededor. Por eso, cuando un viajero navega por el Yangtsé, no solo ve paisajes: entra en la memoria emocional de China”.

De ahí que EL PAÍS Viajes haya reunido algunas localizaciones del río en un viaje muy especial y único. China, los guerreros de Avatar por el Río Yangtsé es un viaje que partirá el próximo 4 de septiembre desde España —y que tendrá una duración extensa, de 17 días— con ese objetivo: conocer algunas de las principales localizaciones por donde transcurre el río desde un punto de vista cultural e histórico.

Este viaje reúne, en un solo recorrido, algunos de los lugares más importantes del país: la solemnidad de Pekín y su Ciudad Prohibida, la fuerza silenciosa del ejército de terracota en Xi’an y la navegación por el Yangtsé, uno de los ríos más míticos de Asia. Sin olvidar los paisajes de ensueño de Zhangjiajie, que inspiraron el mundo de los Omaticaya en ‘Avatar’. A todo ello se suma Chongqing, una de las ciudades más fotogénicas del país. Es un itinerario pensado para disfrutar sin prisas y sin complicaciones: visitas organizadas, guías expertos, traslados cómodos y hoteles seleccionados para que cada jornada sea diferente, pero siempre agradable.

A ello se suman experiencias que realmente marcan la diferencia: ascender en teleférico a la Puerta del Cielo, caminar junto a los jardines clásicos de Suzhou o contemplar Shanghái iluminada desde el Bund en la última noche. Quien decida hacer este viaje no solo conocerá China; la vivirá desde ángulos muy distintos: cultural, natural y urbano.

Y, sí, has leído bien, habrá crucero por el Yangtsé. “La navegación por sus aguas es la mejor forma de conocer en primera persona este río tan importante para China. No es solo un crucero: es entrar en el corazón del país, de su transformación social, cultural y económica. Los barcos, en general, tienen muy buena calidad, y para los viajeros de EL PAÍS Viajes se han cuidado todos los detalles de las habitaciones y los barcos. Lo recomiendo porque combina algo que muy pocos viajes ofrecen: paisajes espectaculares, ritmo relajado, cultura auténtica y la sensación de estar recorriendo una leyenda viva”, añade Lin Meng.

La presa de las Tres Gargantas, en China. Douglas Peebles Photography (Alamy Stock Photo)

Los imperdibles del viaje por el río Yangtsé

El itinerario del Yangtsé es una sucesión de momentos inolvidables. A lo largo del recorrido los viajeros van a descubrir la evolución de la China milenaria hasta nuestros días, donde historia, naturaleza y desarrollo moderno se entrelazan. En el viaje hay, sin duda, cuatro momentos importantes.

La llegada a las Tres Gargantas es el alma del viaje. ¿Por qué? Esta presa es una obra colosal que impresiona por su magnitud y que representa la China más avanzada tecnológicamente. “Contemplarla de cerca permite entender cómo el país ha llevado esa tradición milenaria hacia una modernidad puntera”, subraya la experta y anfitriona del viaje. Esta central hidroeléctrica es la más grande del mundo por capacidad instalada, situada obviamente en el río Yangtsé. Se empezó a construir en 1994 y se terminó en el 2012. A su máxima capacidad, es capaz de retener el agua a 91 metros sobre el nivel del río, lo que equivale a un peso aproximado de 42.000 millones de toneladas concentradas. Dicen que su inmenso embalse incluso altera sutilmente la inercia de la Tierra. Para conocerlo, cuentan con el Museo de las Tres Gargantas, uno de los más completos del país.

La navegación por el río se llevará a cabo en varios días. En la orilla norte del río Yangtsé, en el centro-sur de China, se encuentra una ciudad fantasma que, para algunos estudiosos, podría ser considerada una de las diez puertas al infierno. Fengdu siempre fue el lugar de descanso para los espíritus de los difuntos. Hoy gran parte de la ciudad antigua está bajo el agua. Aun así, en el monte Mingshan todavía se conservan decenas de templos, santuarios y tumbas, que pueden ser visitados. Fengdu funcionó como un cementerio taoísta en la antigüedad y las personas que no alcanzaban la eternidad eran enterradas en la montaña.

Por otro lado, los viajeros también pasarán por las gargantas Qutangxia y Wuxia, envueltas en un espectacular entorno de saltos de agua, pequeñas aldeas, precipicios, plantaciones y frondosos bosques de pinos y cipreses. Las gargantas del río Yangtsé son uno de los puntos panorámicos más famosos de China porque se extienden a lo largo de 200 kilómetros del río, y los acantilados en ambos lados de los estrechos pasajes alcanzan los cientos de metros de altura. Otras gargantas que también se podrán ver serán las de Wu, envuelta en brumas que parecen sacadas de una pintura tradicional china; y Xiling, la más extensa y variada, donde el paisaje cambia a cada minuto.

Góndolas en el Parque Nacional forestal de Zhangjiajie. Artem Evdokimov (Alamy Stock Photo)

¿Para quién es este viaje?

Este viaje por China es para todo tipo de viajeros, aunque sí que es un itinerario perfecto para aquellos que buscan experiencias únicas, diferentes a todo lo que han visto. Sobre todo, está hecho a medida para amantes de la naturaleza, que quedarán fascinados con los paisajes de Zhangjiajie y las gargantas. “Asimismo destacaría que es un viaje para personas interesadas en la historia y la cultura que podremos conocer en Beijing y Xi’an. También para parejas, grupos de amigos y viajeros senior, gracias al equilibrio entre aventura (Chongqing y Zhangjiajie), comodidad (crucero del río Yangtsé) y futurista (Shanghái)”, subraya Lin Meng.

Si te gustan los jardines chinos —como Suzhou y su pueblo con canales tipo Venecia de Oriente—, si quieres descubrir la China auténtica, más allá de los tópicos este viaje es para ti.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

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