7

A diferencia de lo que ocurrió en 2017, cuando Marine le Pen se perdió en las cifras y no paraba de consultar fichas, esta vez la candidata ultraderechista se ha mostrado muy segura, incluso en pequeños detalles económicos. Ha logrado mejorar su imagen sin duda con respecto al enfrentamiento de hace cinco años. Y ha roto con una de las ideas más asentadas de su partido durante décadas en su largo camino hacia la respetabilidad: la idea de salir de la Unión Europea. La candidata ultraderechista ha reiterado que no pensaba abandonar la UE, el temido Frexit, pero sí reformarla profundamente. En realidad, solo ha recibido una estocada por su flanco más débil: su oscura relación con Vladímir Putin y con el poder ruso. Ahí se ha mostrado mucho más nerviosa y ha tratado de negar hechos evidentes: el préstamo que ha recibido su partido y que todavía no ha terminado de pagar. La candidata ultraderechista no ha logrado mostrarse creíble en este asunto. Como ha explicado 'Le Monde' en su directo, "en 2014, el FN también contrató directamente un préstamo de un banco ruso, el First Czech Russian Bank, para financiar su campaña para las elecciones regionales y departamentales de 2015. Un préstamo de 9,4 millones de euros que el partido debe devolver hasta 2028 a los acreedores del banco, que ya ha quebrado".