'The eagle and the bear'

Los cachorros de oso negro a menudo trepan a los árboles, donde esperan seguros a que su madre regrese con comida. Aquí, en las profundidades de la selva tropical de Anan, en Alaska, este pequeño cachorro decidió echarse una siesta en una rama cubierta de musgo bajo la atenta mirada de un águila calva. El ave había estado posada en este pino durante horas, y Jeroen Hoekendijk tuvo la suerte de toparse con esta insólita escena animal. Rápidamente, se dispuso a capturar la escena y, con algunas dificultades, pudo posicionarse un poco más alto en la colina y capturar esta bella imagen.