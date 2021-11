6

Contra la explotación sexual en Filipinas

Un estudio de 2020 realizado por el International Justice Mission, que combate la violencia contra los niños en Filipinas, mostró que la tasa de prevalencia de la explotación sexual infantil basada en internet en Filipinas se ha más que triplicado en un lapso de tres años. Por esta razón, Michaela, de 16 años, enseña a los jóvenes de su pueblo a identificar la explotación sexual a través de internet y las redes sociales y cómo evitarla. “La mayoría de las veces, los niños y niñas no conocen el alcance del peligro de Internet, no saben que sus imágenes pueden llegar a muchas personas en muchos países. La infancia que es explotada tiene miedo, pero no saben que hacer porque son simplemente niños”.