2

“Es difícil expresar lo contenta que estoy. Ni te imaginas lo caro que es un hospital privado. Cobran hasta 600 dólares (unos 500 euros) por una cesárea. Si no tuviéramos este servicio gratuito, no sé lo que me habría hecho el hospital privado”, cuenta Nujood. Ella y su madre han permanecido en el hospital con los bebés, y ahora se alegran de regresar a casa. El médico les ha aconsejado que vuelvan para un reconocimiento y que estén atentas a la salud de los bebés. La abuela espera que los niños tengan una buena vida cuando crezcan.