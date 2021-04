¿Tiene sentido Fitur en un momento como el actual?

“Veo una cierta incoherencia en que se autorice una feria multitudinaria en un momento en el que en muchas regiones no están permitidas muchas cosas de mucho menos riesgo para la posible transmisión del virus”, me cuenta un profesional de larguísima experiencia en el sector, que prefiere mantener el anonimato.

En Fitur 2021 no estará Japón (“ni se puede ir a Japón ni las empresas japonesas están autorizadas a venir”, confirma Taeko Ueda, portavoz de Turismo de Tokio) ni Dubái, Senegal, Tailandia, Sudáfrica, Kenia o Tanzania, entre otros (por cierto, que a estos tres últimos países España los mantiene en la lista de cuarentena obligatoria para acceder a nuestro territorio). Tampoco viajarán a Madrid destinos europeos como Italia, Francia, Chequia, Flandes, Noruega, Austria, Países Bajos…

Eugenia Fierros, directora de la Oficina de Turismo de Noruega en España, uno de los países más activos siempre en todas las ediciones de Fitur, explica por qué este año no estarán: “La política de VisitNorway por el momento es no participar en eventos presenciales mientras continúen las restricciones de viaje y movimientos. Y me parece una postura coherente. A nosotros, por ejemplo, no nos dejan ir a la oficina más de una persona, tampoco si tenemos que ir en transporte público, ni tampoco nos permiten viajar por trabajo. Sería incoherente tener un estand en una feria, sobre todo de cara al sector noruego”. Sin embargo, y como opinión personal, cree que “con los datos y evolución que parece que llevamos, sí que tiene sentido Fitur en estos momentos. Fitur está apostando fuerte por el sector y arriesgando mucho y eso es de valorar. Tiene sentido como apoyo al sector de los viajes y de los eventos. Y si todo sale bien, será un símbolo importante para la recuperación del sector”.

Por lo que se intuye y por lo que se deduce de notas de prensa de Fitur habrá pleno en participación nacional, cierta presencia latinoamericana (Argentina, Panamá, Perú, Costa Rica y Guatemala ya habrían confirmado su presencia, según información de la propia feria) y un descenso drástico en visitantes internacionales. Las comunidades autónomas estarán todas. “Nosotros vamos a asistir, tanto a las jornadas previas de Fitur Mice (lunes y martes) como a las jornadas profesionales de Fitur y los días previstos de asistencia de público”, me cuenta Elena Amavizca, del departamento de prensa y comunicación de Las Palmas de Gran Canaria. “Tras un año de muchísima complejidad y muy pocas certezas, de mucha planificación y de hablar de reactivación, es importante un foro un escaparate que nos permita ver dónde estamos nosotros y dónde están los demás”. Daniel Martínez Junquera, director de Gijón/Xixón Turismo, también lo tiene claro: “Asistiremos, aunque la situación nos obliga a reducir las acciones. Celebrar Fitur ahora tiene el sentido de mostrar la fuerza del sector y el empuje del turismo en España. Será como una puesta de largo del destino España a nivel internacional. Y seguro que se aplicarán todas las medidas higiénico-sanitarias. Siempre se agradece que se vuelvan a realizar estas acciones y que se vaya viendo un final a este año tan aciago para el turismo”.

Una estampa habitual en las ediciones pasadas de Fitur: pasillos rebosando de participantes. paco nadal

Distinta opinión expresan los gerentes de una de las principales agencias de comunicación españolas del sector turístico, gestores de las cuentas de muchos potentes destinos internacionales, y que también prefieren guardar el anonimato. “Esto es una sinrazón y alguien tiene que hablar claro. Nadie de Europa salvo Portugal y alguno más asistirán y muchos más que no se está contando, porque no interesa contarlo. Parece que los medios tienen un pacto de silencio. De mis clientes casi ninguno viene y a los que vienen les estamos montando reuniones de dos o tres personas máximo en hoteles y espacios fuera de la feria. No hemos tenido cerrada la empresa un año para enviar ahora a nuestros trabajadores a que se contagien dando folletos en una feria”.

José Luis Angulo, director de viajes Azul Marino, en Madrid, también cree que es un sinsentido: “Las ferias son para generar negocio y en este momento, poco se va a generar. Mientras que la gente que asiste a Londres o Berlín va a cerrar campañas para el año próximo o el siguiente, los tiempos de Fitur y el mercado español son otros. En enero se trabajaba para el verano inmediato. Y lo que se hable en mayo, servirá poco ya para este verano”.

Según una encuesta de RevenueKnowmads, una comunidad independiente de profesionales de la gestión y el marketing hotelero, hecha entre 190 expertos españoles que siempre acudían a Fitur, un 19% de ellos tiene claro que asistirá, un 41% tiene muchas expectativas de asistir a Fitur 2021, mientras que el 40% restante considera poco probable su participación.

La dirección de Ifema ya ha mandado a los interesados unas normas y protocolos de obligado cumplimiento tanto por expositores como visitantes y profesionales. Entre ellas: la venta de entradas y acreditaciones solo se podrá hacer vía web. Esta entrada o acreditación no dará acceso directamente porque habrá que acompañarla con una prueba PCR o de antígenos hecho en un centro de libre elección (en cuyo caso debe ser validado por los servicios sanitarios de Fitur), en un centro asociado (validación directa) o en uno de los puestos de prueba de antígenos que se instalarán en Ifema. Solo entonces el pase tendrá validez y se podrá acceder a la feria. Si ya eran enormes las colas para entrar a Fitur, no quiero ni imaginármelas ahora.

En los corrillos y grupos de WhatsApp del sector ya corre un chascarrillo: esta no será 41ª sino la “Por mi cojones edition” de Fitur. La duda es, ¿de los de quién? ¿Quién se ha empeñado en montar una feria presencial en un país en el que no puedes ir a ver a tus padres a la provincia de al lado? Yo también soy de los que opinan que hay que ir volviendo a la normalidad y retomando los viajes, siempre atendiendo a estas nuevas precauciones. De hecho, escribo esto mientras viajo por África. Pero una cosa es retomar poco a poco la actividad y otra venirse arriba con un evento que el año pasado movilizó a 11.000 empresas de 165 destinos y países y reunió a 250.000 personas. Por mucho que representara un impacto económico de 330 millones de euros.

Otro chascarrillo del sector dice que, de las tres grandes ferias del turismo anuales, al WTM de Londres (programada a noviembre de 2021) se iba a trabajar, a la ITB de Berlín (celebrada en marzo 2021, pero de manera virtual) se iba a hacer contactos… y a Fitur se venía a pasárselo bien. Esta edition, si al final se celebra y se llame como se llame, será la que menos jamones de Jabugo, cócteles y fiestas nocturnas tenga de su historia. ¿Podremos soportarlo?

Ojalá salga bien, sea un éxito… y no haya contagios. Por el bien de todos.