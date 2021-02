Miquel Noguer: “Esquerra no quiere que sus potenciales socios lo arrastren a un callejón legal sin salida”

Las elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero, han sido un reto para la redacción de EL PAÍS en Cataluña. A la propia complejidad de un proceso informativo como este, se ha sumado la pandemia, que ha impulsado los canales digitales para la comunicación de todos los partidos políticos y también del propio diario. El director de la edición catalana de EL PAÍS, Miquel Noguer, analizó estos comicios el pasado lunes 15 de febrero junto a un grupo de suscriptores del diario, un encuentro integrado en las actividades exclusivas que ofrece EL PAÍS +. El periodista lamentó que la cuestión independentista centralizase la campaña, descuidando un programa más amplio, y reflexionó sobre los posibles movimientos políticos para intentar formar Gobierno.

La anomalía de estos comicios, celebrados en medio de estrictas medidas sanitarias, ha provocado que, "en tono de broma", los redactores de EL PAÍS Cataluña hayan comparado a los candidatos al Parlament con youtubers. Los postulantes han tenido que adaptarse a mítines on line con muy pocos o ningún oyente presencial. Más allá de eso, en cuanto al contenido, Noguer considera que la campaña ha sido "triste" por no haber encarado grandes temas de debate, pues la contienda se ha focalizado en las posibilidades de independencia de la Comunidad Autonónoma. "No se animó hasta los últimos tres o cuatro días, cuando los partidos independentistas -Junts, ERC, la CUP y el PDeCAT- firman por sorpresa un papelito en el que dicen que no van a pactar de ninguna manera con el PSC", valoró el director.

Este hecho está condicionando las negociaciones, opacadas por los episodios de violencia que está sufriendo Barcelona o Lleida, entre otras ciudades, por la detención de Pablo Hásel. Noguer ya señaló en el encuentro que lo que se podía esperar es que los partidos independentistas intenten "apagar" la idea de que el candidato socialista, Salvador Illa, ha ganado las elecciones, al menos en número de votos, tomando la iniciativa a la hora de buscar un pacto y formar Gobierno. No obstante, el director no descarta que ERC, empatada en 33 escaños con el PSC, acabe agotado por la presión, especialmente de (Junts), para aceptar la vía independentista a cualquier coste. "Esquerra no quiere que sus potenciales socios lo arrastren a un callejón legal sin salida", señaló el periodista. Esto podría darles legitimidad ante los suyos para mirar hacia el PSC como único socio posible. "Es una posibilidad remota, pero está ahí", matizó Noguer.

Cuando Illa se sumó a la campaña rompió con la tendencia existente hasta el momento. Los partidos independentistas dejaron de pelarse entre ellos para atacar al nuevo rival. Noguer considera que esto contribuyó a que el ex ministro de Sanidad creciese como "serio aspirante". "Probablemente no haya sido suficiente el empuje, pero hay que tener en cuenta de dónde venía el PSC", recordó aludiendo a los 17 escaños que logró en las elecciones de 2017. "Estaba en una crisis de dimensiones importantes", apuntó.

Noguer analizó también la irrupción de VOX con 11 escaños en el Parlament o la caída de Ciudadanos, que ha pasado de 36 escaños a 6. También respondió a las preguntas de los suscriptores, que se interesaron sobre el papel que representa la abstención, el escenario que se dará en caso de que el Gobierno catalán se forme con partidos independentistas o sobre la distribución de los votos según las clases sociales.

